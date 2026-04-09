Paula Chmielnicki: "El verdadero costo de un ladrillo no está en el ladrillo"

En un escenario macro más ordenado y con un cliente más exigente, la diferencia de rentabilidad no está en renegociar el precio de un insumo: está en que ese insumo llegue cuando debe, en la cantidad que debe, con la aprobación que corresponde y sin que nadie tenga que correr detrás del problema.

Un proyecto rentable y uno que "llega con lo justo" se distingue por minutos

Un proyecto rentable y uno que “llega con lo justo” se distinguen por minutos: los minutos perdidos en aprobaciones eternas, en correcciones evitables, en llamadas que no deberían existir, en materiales que no entraron a tiempo, en llevar la caja como si fuera un Excel casero.

La industria del real estate argentino está madura en técnica, diseño y capacidad constructiva. Lo que le falta —lo que hoy hace toda la diferencia— es madurar en procesos.

Procesos que den previsibilidad, orden, trazabilidad. Procesos que permitan que la dirección de obra deje de ser bombero. Procesos que conviertan la obra en un sistema y no en una secuencia de urgencias.

Porque al final del día, el verdadero costo de un ladrillo nunca es el ladrillo. Es el desorden que lo rodea.

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