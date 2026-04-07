SANTA FE. La movilidad sustentable comenzó a ganar terreno en la Provincia y empieza a consolidarse como una política pública sostenida en el tiempo Con incentivos fiscales, crecimiento sostenido y proyecciones en alza, el territorio santafesino registra un incremento marcado en la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos. Ahorro en combustible.
AHORRO Y MODERNIZACIÓN
Una provincia se sube al futuro: Vehículos eléctricos e híbridos para 2026
Santa Fe registra un auge de vehículos eléctricos e híbridos. La Provincia busca promover el uso por beneficios económicos y ambientales: ahorro en combustible.
Durante 2025 se inscribieron 1.750 unidades para acceder a la exención del pago de patentes por cinco años, un beneficio contemplado en la Ley Provincial N° 13.781, sancionada en 2018 durante el gobierno de Miguel Lifschitz. El dato representa un salto del 250% en relación a 2022, cuando se habían registrado 622 vehículos de este tipo. Para 2026, las estimaciones oficiales proyectan que la cifra supere las 3000 unidades.
La Provincia acelera por el uso de vehículos eléctricos e híbridos
El avance es particularmente visible en Rosario, que lidera la adopción en la Provincia. Solo en los primeros meses de este año se contabilizaron 648 coches inscriptos, superando ampliamente el ritmo de años anteriores y consolidando una tendencia de crecimiento sostenido.
Según coinciden desde el ámbito político y técnico, el impulso no responde únicamente a la evolución del mercado, sino a una estrategia sostenida del Estado. Así lo indicó el diputado provincial, Joaquín Blanco, autor de la ley.
Uno de los factores centrales en la expansión es el incentivo fiscal: la exención del impuesto a la patente durante cinco años. A esto se suma la simplificación de los trámites mediante herramientas digitales, que agilizan el acceso al beneficio y favorecen su adopción.
Ahorro en combustible
Desde el punto de vista económico, el uso de vehículos híbridos enchufables permite una reducción significativa en el consumo de combustible. De acuerdo a estimaciones oficiales, pueden consumir hasta tres veces menos que un auto convencional, lo que implica un ahorro cercano al 40% para los usuarios cuando se prioriza la carga eléctrica.
En paralelo, el crecimiento del parque automotor eléctrico tiene impacto en términos ambientales. La reducción en el uso de combustibles fósiles contribuye a disminuir las emisiones y mejorar la calidad del aire, un aspecto relevante en grandes centros urbanos como Rosario y la ciudad de Santa Fe.
A su vez, la política se inscribe en una estrategia más amplia vinculada a la autonomía energética. "Fomentar la movilidad eléctrica es también reducir la dependencia de variables externas como el precio del petróleo", explicó Blanco, al plantear el desarrollo del sector como una herramienta para fortalecer la resiliencia económica.
La movilidad sustentable gana terreno
Con la mirada en el más allá, uno de los ejes en análisis es la implementación de una tarifa diferenciada para la carga nocturna de vehículos eléctricos, una medida que podría incentivar aún más su uso y optimizar la infraestructura energética existente sin requerir grandes inversiones.
La consolidación de esta política, coinciden desde el gobierno provincial, depende de la articulación entre el Estado, el sector productivo, el ámbito académico y la sociedad civil. En ese esquema, la movilidad sustentable aparece no solo como una tendencia en crecimiento, sino como un componente estratégico para el desarrollo económico, tecnológico y ambiental de Santa Fe.
Más contenidos en Urgente24:
Bolsillos fríos: ahora los argentinos cruzan a Paraguay para cargar nafta
Artemis II: Cómo ver el sobrevuelo lunar en vivo por Netflix este lunes 6 de abril
"El hotel que visitaron los Adorni en Aruba cuesta US$ 1.000 la noche"
PAMI: Toto Caputo agranda las deudas y dicen que rodará cabeza
Torneo Apertura: River 3-0 Belgrano, el "Millonario" casi en 8vos