Una provincia se sube al futuro: Vehículos eléctricos e híbridos para 2026

Uno de los factores centrales en la expansión es el incentivo fiscal: la exención del impuesto a la patente durante cinco años. A esto se suma la simplificación de los trámites mediante herramientas digitales, que agilizan el acceso al beneficio y favorecen su adopción.

image Joaquín Blanco, diputado provincial y autor de la ley.

Ahorro en combustible

Desde el punto de vista económico, el uso de vehículos híbridos enchufables permite una reducción significativa en el consumo de combustible. De acuerdo a estimaciones oficiales, pueden consumir hasta tres veces menos que un auto convencional, lo que implica un ahorro cercano al 40% para los usuarios cuando se prioriza la carga eléctrica.

En paralelo, el crecimiento del parque automotor eléctrico tiene impacto en términos ambientales. La reducción en el uso de combustibles fósiles contribuye a disminuir las emisiones y mejorar la calidad del aire, un aspecto relevante en grandes centros urbanos como Rosario y la ciudad de Santa Fe.

A su vez, la política se inscribe en una estrategia más amplia vinculada a la autonomía energética. "Fomentar la movilidad eléctrica es también reducir la dependencia de variables externas como el precio del petróleo", explicó Blanco, al plantear el desarrollo del sector como una herramienta para fortalecer la resiliencia económica.

La movilidad sustentable gana terreno

Con la mirada en el más allá, uno de los ejes en análisis es la implementación de una tarifa diferenciada para la carga nocturna de vehículos eléctricos, una medida que podría incentivar aún más su uso y optimizar la infraestructura energética existente sin requerir grandes inversiones.

La consolidación de esta política, coinciden desde el gobierno provincial, depende de la articulación entre el Estado, el sector productivo, el ámbito académico y la sociedad civil. En ese esquema, la movilidad sustentable aparece no solo como una tendencia en crecimiento, sino como un componente estratégico para el desarrollo económico, tecnológico y ambiental de Santa Fe.

image Santa Fe consolida una política de Estado con crecimiento récord y proyección a futuro.

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