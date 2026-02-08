Vehículos eléctricos con energía solar en África: la oportunidad que incomoda a los gobiernos mundiales

Tradicionalmente, se asumió que los motores de combustión interna continuarían dominando el parque automotor africano hasta mediados de siglo. Sin embargo, esta nueva investigación demuestra que, bajo las condiciones adecuadas, los vehículos eléctricos pueden ser competitivos económica y técnicamente mucho antes del 2040.

image Fuente: Nature energy

El rol de las estaciones solares

El punto crucial del estudio es cómo y dónde se cargan los vehículos. En muchas partes de África, la red eléctrica es insuficiente o inestable, lo que ha sido una barrera histórica para la adopción de VE.

Para sortear este desafío, los investigadores desarrollaron modelos que incorporan estaciones de recarga solar autónomas, con paneles fotovoltaicos y sistemas de baterías estacionarias que operan completamente independientes del sistema eléctrico convencional.

image Costo de carga eéctrica por país. Fuente: Nature Energy.

Según los resultados, estos sistemas solares —que se diseñan teniendo en cuenta la demanda diaria real de los usuarios— pueden ser más baratos y fiables que las redes eléctricas tradicionales. El coste de generar y almacenar energía solar disminuyó drásticamente en los últimos años, lo que hace posible un modelo en el que el precio de la energía para cargar un VE constituye solo una pequeña fracción del costo total de propiedad.

Además, la investigación destaca que los vehículos ligeros, como motocicletas eléctricas y scooters, representan un punto de partida especialmente prometedor. Estos modelos son más asequibles, consumen menos energía y ya se están volviendo competitivos en muchas regiones.

Los desafíos para la implementación en África

A pesar del optimismo técnico, el estudio subraya que el principal obstáculo no es la tecnología, sino el acceso al financiamiento. En países como Botsuana o Sudáfrica, donde las tasas de interés son relativamente bajas, los vehículos eléctricos podrían volverse competitivos en un futuro cercano. En cambio, en naciones con altos costos de crédito, como Guinea, la transición será más lenta.

Esto pone de manifiesto una realidad crucial: África no es un mercado homogéneo. Las condiciones económicas y financieras varían ampliamente de un país a otro, y eso influirá decisivamente en la velocidad de adopción de la movilidad eléctrica.

Hacia un futuro más limpio y económico

El estudio publicado en Nature Energy también pone en perspectiva alternativas energéticas como los combustibles sintéticos, que, aunque necesarios para sectores difíciles de electrificar, resultan menos eficientes y más costosos que la electricidad directa desde fuentes renovables.

Una expansión bien planificada de estaciones solares independientes no solo podría reducir la contaminación y los costos de combustible, sino también sentar las bases para una movilidad más sostenible y resiliente en África.

Noll agregó:

La forma en que cada país gestione su transición específica depende en gran medida de las condiciones locales y las decisiones políticas. La forma en que cada país gestione su transición específica depende en gran medida de las condiciones locales y las decisiones políticas.

Sin embargo, los gobiernos podrían ralentizar el proceso de cambio. Según otro estudio publicado en enero, en el que también participó Noll, los impuestos sobre los combustibles generaron cerca de US$ 900.000 millones en 2023 a nivel mundial.

En países de renta baja, el peso del impuesto a los combustibles es de alrededor del 9 % de los ingresos públicos, una recaudación que los gobiernos dudarían en dejar de lado.

image Recaudación mundial por impuesto a los combustibles en 2023 (en dólares reales de 2024) y peso sobre los ingresos total por nivel de ingresos. Fuente: Nature Energy.

