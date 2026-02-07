Todo sigue más o menos igual: Axel Kicillof y Máximo Kirchner, a su pesar, hacen tablas

Propuesta de Máximo K

La realidad es que Axel Kicillof será presidente del PJ bonaerense propuesto por Máximo Kirchner.

Y también es verdad que Máximo Kirchner lo propuso porque no prosperaron sus verdaderos candidatos.

No es mentir afirmar que la candidata de Axel Kicilof era Verónica Magario para presidir el partido pero tampoco pudo imponerla.

Entonces, concretos: Axel Kicillof presidirá el PJ bonaerense con Verónica Magario de N°2 y le cedeerá el Congreso partidario a Máximo Kirchner.

La vicepresidencia 2da. quedará para Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora y delfín de Martín Insaurralde, aliado de Máximo Kirchner.

Mariano Cascallares será el Secretario General.

Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, presidirá la Junta Electoral.

“Con hechos y resultados, el gobierno encabezado por Axel Kicillof y Verónica Magario, junto a los intendentes peronistas de toda la provincia, viene demostrando desde 2019 que se puede gobernar con transparencia, responsabilidad y eficacia, defendiendo a las mayorías”, agrega el comunicado, que también reivindica a los Kirchner:

“Reconocemos una historia, una identidad y un mandato político. Un peronismo que, con los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, supo ampliar derechos, fortalecer al Estado y contrubiuir a la grandeza de la nación; y que ahora, en circunstancias diferentes y en la provincia de Buenos Aires, viene llevando adelante un gobierno provincial comprometido con bienestar del pueblo”.

Probablemente Diego Santilli, ministro del Interior de la Nación; y Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza bonaerense, se encuentren aliviados: No hay nada nuevo bajo el sol.

