El PJ bonaerense sigue sin dirimir sus diferencias en las urnas por el voto del afiliado. El argumento es la ausencia de dinero suficiente. Entonces, el PJ bonaerense sigue con un perfil que no termina de satisfacer ni a Axel Kicillof ni a Máximo Kirchner.
TEMOR A LAS URNAS
Todo sigue más o menos igual: Axel Kicillof y Máximo Kirchner, a su pesar, hacen tablas
Axel Kicillof presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner presidente del Congreso partidario: convivencia obligatoria, nadie tiene el poder.
Axel Kicillof será el presidente del PJ bonaerense pero él no tendrá todo el poder porque Máximo Kirchner será el jefe del Congreso partidario, que tiene una enorme capacidad de decisión.
En verdad se han invertido los cargos: hasta ahora Máximo Kirchner era el presidente del PJ bonaerense y Fernando Espinoza (alcalde La Matanza, aliado de Kicillof) era el titular del Congreso partidario.
Entonces, el PJ bonaerense seguirá en la situación de empate doméstico y sin capacidad de diseñar una nueva estrategia luego de haber ganado la elección de septiembre 2025 y perdido la elección de octubre 2025. (Un desdoblamiento que fue acierto de Kicillof, que impidió una paliza completa).
El comunicado es más de lo mismo: "No hay proyecto nacional posible sin la provincia de Buenos Aires, pero tampoco hay futuro para la provincia si a la Argentina le va mal. Por eso, el PJ bonaerense debe continuar su responsabilidad histórica: sumar, convocar, federalizar, articular con las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, los gobiernos locales y todos los sectores que resisten el “sálvese quien pueda' (...)".
Propuesta de Máximo K
- La realidad es que Axel Kicillof será presidente del PJ bonaerense propuesto por Máximo Kirchner.
- Y también es verdad que Máximo Kirchner lo propuso porque no prosperaron sus verdaderos candidatos.
- No es mentir afirmar que la candidata de Axel Kicilof era Verónica Magario para presidir el partido pero tampoco pudo imponerla.
Entonces, concretos: Axel Kicillof presidirá el PJ bonaerense con Verónica Magario de N°2 y le cedeerá el Congreso partidario a Máximo Kirchner.
La vicepresidencia 2da. quedará para Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora y delfín de Martín Insaurralde, aliado de Máximo Kirchner.
Mariano Cascallares será el Secretario General.
Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, presidirá la Junta Electoral.
“Con hechos y resultados, el gobierno encabezado por Axel Kicillof y Verónica Magario, junto a los intendentes peronistas de toda la provincia, viene demostrando desde 2019 que se puede gobernar con transparencia, responsabilidad y eficacia, defendiendo a las mayorías”, agrega el comunicado, que también reivindica a los Kirchner:
“Reconocemos una historia, una identidad y un mandato político. Un peronismo que, con los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, supo ampliar derechos, fortalecer al Estado y contrubiuir a la grandeza de la nación; y que ahora, en circunstancias diferentes y en la provincia de Buenos Aires, viene llevando adelante un gobierno provincial comprometido con bienestar del pueblo”.
Probablemente Diego Santilli, ministro del Interior de la Nación; y Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza bonaerense, se encuentren aliviados: No hay nada nuevo bajo el sol.
