Racing vs Argentinos Junios: EN VIVO por la cuarta fecha del Torneo Apertura

A partir de las 18hs Racing recibe a Argentinos Juniors en el Cilindro de Avellaneda por la cuarta fecha del Torneo Apertura, donde el equipo de Gustavo Costas buscará cortar con una racha de tres derrotas consecutivas ante un rival durísimo como el Bicho. El choque será arbitrado por Hernán Mastrángelo y se verá por la pantalla de TNT Sports.

Embed Cómo llegan Racing y Argentinos Juniors Racing llega a este encuentro de la peor manera. El equipo de Gustavo Costas no da pie con bola desde que comenzó el 2026, una cara muy distinta a la que mostró en 2025 siendo un equipo protagonista. El nivel colectivo de los futbolistas no es para nada el mejor, los refuerzos no lograron acoplarse y para colmo se siguen marchando nombres importantes.

“Fuimos perdiendo la confianza en nosotros mismos y la tenemos que recuperar. Hay que sacarlo a Racing de este momento. Tenemos que salir de esto lo más rápido posible”, expresó Costas que sabe que luego de tres derrotas consecutivas es momento de dar un golpe sobre la mesa y más aún frente a su gente en un Cilindro que lucirá con un campo de juego mejorado aunque complicado para jugar por abajo.

image Por su parte Argentinos Juniors comenzó el año con un golpe duro con lo que fue la eliminación de Copa Argentina ante Midland en Primera Ronda, pero en el campeonato local comenzó a mostrar una cara más identificable. De todas maneras solo pudo lograr una victoria por la mínima ante Sarmiento en la primera fecha y luego empató sin goles ante Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Está claro que el mayor déficit de Argentinos Juniors es la falta de gol ya que tiene un estilo de juego que lo lleva a tener situaciones claras de cara al arco rival pero no tiene un delantero familiarizado con el gol. Al mismo tiempo también tiene una enorme virtud en defensa ya que en lo que va del torneo aún no recibió goles en contra. Live Blog Post Argentinos con formación confirmada Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AAAJoficial/status/2020233446321492267&partner=&hide_thread=false #AAAJ ASÍ VA LA PATERNAL pic.twitter.com/BqgZtVWMIe — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) February 7, 2026 VER + Live Blog Post Racing con formación confirmada Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2020225695507706170&partner=&hide_thread=false ¡Los 11 de Gustavo Costas para esta tarde en casa! pic.twitter.com/bj1o52ya8o — Racing Club (@RacingClub) February 7, 2026 VER + Live Blog Post TV: Dónde ver Racing vs Argentinos Jrs El encuentro se verá por la pantalla de TNT Sports