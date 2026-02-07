Javier Milei sigue siendo un panelista de la TV, obsesionado por quienes no comparten sus ideas. Él odia (no lo suficiente) a los otros panelistas pero como tiene el Estado bajo su lapicera, decide vengarse creando la Oficina de Respuesta Oficial.
PARANOIA OFICIAL CON LAS CRÍTICAS
Oficina de Respuesta Oficial: Javier Milei sigue siendo un panelista de la tele
¿Serán mentiras los casos de los manejos extraños del INDEC, las coimas en ANDIS, el negocio privado de $LIBRA, las valijas de Leonardo Scatturice, los aportes narcos de Fred Machado, la montaña de plata a los Menem en Tech Security, el robo en los subsidios al Transporte y las coimas recibidas por el ex senador Kueider?
Javier Milei es un presidente que se hizo popular como panelista de la tele, confrontando rivales aunque como Jefe de Estado no ofreció una sola conferencia de prensa abierta o una entrevista con periodistas críticos.
En los años 90, Carlos Menem inventó desde Anillaco una frase original: las decenas de denuncias penales en su contra obedecían a una “casualidad permanente”.
Su admirador libertario está buscando en 2026 otro tipo de salida: negar todo y acusar a todos.
“Con informar no alcanza” sostienen en Balcarce 50 para justificar la creación de la nueva “oficina”. Es que los medios más oficialistas no llegan siquiera a un punto de rating (TV Pública y LN+). Son incapaces de imponer un relato.
A cargo de la nueva "oficina" puso a Juan Pablo Carreira (conocido en las redes sociales como Juan Doe). Es un adicto a la agresión. Un especialista en insultar periodistas.
Es el mismo troll que publicó hace poco más de una década que jamás iba a recibir plata del Estado.
“No odiamos suficiente a los periodistas”
La situación de la prensa en Argentina es denunciada a nivel internacional por ONGs como Reporteros Sin Fronteras (caímos 47 puestos en sus mediciones) o Human Right Watch. Se debe, entre otros temas, a que el presidente ha optado de manera recurrente por el juicio contra los comunicadores.
A pesar de los emplazamientos, ya perdió en varias causas por calumnias e injurias.
-deberá abonar $5.646.480 de pesos luego de que la Justicia fallara en su contra por la denuncia de "calumnias e injurias" que le realizó al periodista Nicolás Lantos de El Destape
-perdió una demanda contra Carlos Pagni de La Nación.
-también intentó acallar de manera infructuosa en tribunales a Jorge Fontevecchia quien ya suma 2 denuncias contra Milei.
El primer mandatario en apenas 2 años de gestión querelló a Viviana Canosa, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico, Ari Lijalad y Nancy Pazos, entre otros.
En todos los casos, por opiniones, investigaciones o simples comentarios.
¿Quién controla al que nos controla?
¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial se transforma en un arma estatal contra sus propios ciudadanos?
Las amenazas se multiplicaron al punto que el juez Lino Mirabelli debió habilitar una feria judicial para preservar pruebas y disponer una custodia personal las 24 horas sobre la afectada.
Con influencers, fake news, memes y mentiras que se vuelven verdades, los algoritmos generan hilos que vuelven a los trolls y bots trending topics. Estas tecnologías son capaces de generar "deepfakes" que podrían utilizarse para producir información engañosa y desinformación.
Esta capacidad permite a los agentes maliciosos automatizar y multiplicar campañas de desinformación, aumentando enormemente su alcance e impacto.
La inteligencia artificial se ha convertido en el principal motor de búsqueda pero expertos advierten que también potencia la difusión de desinformación al mezclar contenidos verificados con fake news.
Como contra partida, el periodismo mantiene su capacidad de aplicar técnicas probadas de verificación y eso molesta a los libertarios y eso es lo que molesta al Poder Ejecutivo Nacional.
El trabajo de hacer entrevistas, consultar fuentes, analizar registros públicos y examinar el contexto digital significa un desafío diario al relato oficial.
El cyberbullying contra los cronistas, columnistas y reporteros es moneda corriente entre los trolls libertarios.
Copiando el modelo de Donald Trump
Durante el primer año de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos ha lanzado una avalancha de ataques contra la prensa, tanto en Estados Unidos como en el extranjero.
Varios periodistas críticos del líder republicano han sido acosados, despedidos, detenidos, deportados, investigados, demandados y agredidos.
Con el retorno de Trump a la Casa Blanca se reabrieron denuncias contra ABC, CBS y NBC, las 3 principales cadenas de TV nacionales.
En la ABC se llegó a suspender el programa nocturno de Jimmy Kimmel, un líder de audiencias,