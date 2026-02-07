Oficina de Respuesta Oficial: Javier Milei sigue siendo un panelista de la tele

Su admirador libertario está buscando en 2026 otro tipo de salida: negar todo y acusar a todos.

“Con informar no alcanza” sostienen en Balcarce 50 para justificar la creación de la nueva “oficina”. Es que los medios más oficialistas no llegan siquiera a un punto de rating (TV Pública y LN+). Son incapaces de imponer un relato.

A esta altura, el primer problema de Milei es alinear a los propios porque la escandalosa renuncia del extitular del INDEC tuvo múltiples interpretaciones de acuerdo al funcionario que tomara la palabra. "Ahora, todos podrán leer en X qué es lo que deben decir y luego ceñirse a la versión oficial" explican desde La "Libertad" Avanza.

A cargo de la nueva "oficina" puso a Juan Pablo Carreira (conocido en las redes sociales como Juan Doe). Es un adicto a la agresión. Un especialista en insultar periodistas.

Es el mismo troll que publicó hace poco más de una década que jamás iba a recibir plata del Estado.

image

“No odiamos suficiente a los periodistas”

La situación de la prensa en Argentina es denunciada a nivel internacional por ONGs como Reporteros Sin Fronteras (caímos 47 puestos en sus mediciones) o Human Right Watch. Se debe, entre otros temas, a que el presidente ha optado de manera recurrente por el juicio contra los comunicadores.

A pesar de los emplazamientos, ya perdió en varias causas por calumnias e injurias.

-deberá abonar $5.646.480 de pesos luego de que la Justicia fallara en su contra por la denuncia de "calumnias e injurias" que le realizó al periodista Nicolás Lantos de El Destape

-perdió una demanda contra Carlos Pagni de La Nación.

-también intentó acallar de manera infructuosa en tribunales a Jorge Fontevecchia quien ya suma 2 denuncias contra Milei.

image Marco Lavagna, Javier Milei y la ·difusión maliciosa· de la noticia por parte de los periodistas

Los representantes del Cuarto Poder son "ensobrados", "delincuentes", "prostitutas de los políticos". Pero, luego Milei escapa corriendo de manera vergonzosa en cada presentación pública cuando se le acerca un micrófono. ¿Tanto miedo le tiene a las preguntas sin filtro que pudiera elaborar un comunicador que no sea "propio"?

El primer mandatario en apenas 2 años de gestión querelló a Viviana Canosa, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico, Ari Lijalad y Nancy Pazos, entre otros.

En todos los casos, por opiniones, investigaciones o simples comentarios.

image Milei juega de local: en Casa Rosada y con periodistas "dialoguistas"

¿Quién controla al que nos controla?

¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial se transforma en un arma estatal contra sus propios ciudadanos?

El caso de Julia Mengolini generó una demanda de la comunicadora porque se ejerció violencia digital contra una mujer recurriendo a imágenes fraguadas de IA donde se la mostraba en una supuesta situación amorosa con su propio hermano. El video falso que la acusaba de una relación incestuosa fue amplificado por cuentas oficiales y afines al Gobierno y por el propio Presidente.

Las amenazas se multiplicaron al punto que el juez Lino Mirabelli debió habilitar una feria judicial para preservar pruebas y disponer una custodia personal las 24 horas sobre la afectada.

Con influencers, fake news, memes y mentiras que se vuelven verdades, los algoritmos generan hilos que vuelven a los trolls y bots trending topics. Estas tecnologías son capaces de generar "deepfakes" que podrían utilizarse para producir información engañosa y desinformación.

image Inteligencia Artificial y Fake News

Esta capacidad permite a los agentes maliciosos automatizar y multiplicar campañas de desinformación, aumentando enormemente su alcance e impacto.

La inteligencia artificial se ha convertido en el principal motor de búsqueda pero expertos advierten que también potencia la difusión de desinformación al mezclar contenidos verificados con fake news.

En algunos países desarrollados, hasta el 50% de los contenidos nuevos se genera sin supervisión humana. Ha nacido la era de la duda si el gobierno de turno solamente castiga a los opositores. El resultado es que la gente ya no distingue qué es real y qué no. Se erosiona la confianza pública y se debilita la democracia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1996953319860834595&partner=&hide_thread=false ¿La inteligencia artificial es un problema?



Mario Pergolini y un caso personal que le molestó y "lo puso contento".



Error de Sistema, con @vidusky miralo acá: https://t.co/4TPaKVw04G pic.twitter.com/bUSppOEtP5 — Neutral (@noseasneutral) December 5, 2025

Como contra partida, el periodismo mantiene su capacidad de aplicar técnicas probadas de verificación y eso molesta a los libertarios y eso es lo que molesta al Poder Ejecutivo Nacional.

El trabajo de hacer entrevistas, consultar fuentes, analizar registros públicos y examinar el contexto digital significa un desafío diario al relato oficial.

El cyberbullying contra los cronistas, columnistas y reporteros es moneda corriente entre los trolls libertarios.

En Estados Unidos, la proliferación de fake news ha llevado a colosos del Silicon Valley a lanzar sus propias herramientas de verificación de datos o fact-checking para evitar la reiteración de ese tipo de episodios. Nada de eso existirá en la Oficina de Respuestas Oficial ya que no se sumaron recursos para la nueva "propuesta" de patrullaje informativo.

image Trump versus los periodistas

Copiando el modelo de Donald Trump

Durante el primer año de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos ha lanzado una avalancha de ataques contra la prensa, tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

Varios periodistas críticos del líder republicano han sido acosados, despedidos, detenidos, deportados, investigados, demandados y agredidos.

Con el retorno de Trump a la Casa Blanca se reabrieron denuncias contra ABC, CBS y NBC, las 3 principales cadenas de TV nacionales.

En la ABC se llegó a suspender el programa nocturno de Jimmy Kimmel, un líder de audiencias,

El Jefe de Estado norteamericano demandó además a The Wall Street Journal y al The New York Times (los principales diarios de Nueva York) por difamación debido a la cobertura de sus vínculos con el delincuente sexual infantil condenado Jeffrey Epstein y su llegada al poder en 2025.