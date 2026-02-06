Los Kirchner, la CSJN 'woke' y la institucionalidad de 'la Grieta' que parió a Milei

Embed Pax menemista. De qué se trata mi nuevo libro. pic.twitter.com/bnCWLilZtc — Ceferino Reato (@ceferinoreato) January 30, 2026

El capricho de Néstor

Tal como es habitual en las investigaciones del historiador y comunicador Reato, hay una investigación prolija, un acopio de testimonios con valor documental y una verificación de acontecimientos en tiempo y espacio.

La construcción de un 'peronismo transversal' para diferenciarse de Eduardo Duhalde (y de José Manuel De la Sota) que ejecutaron los Kirchner desde 2003 (derrotado Carlos Menem con el respaldo de Grupo Clarín) fue tema de múltiples crónicas de Urgente24 en aquel momento.

Algunos de los relatos sobre la búsqueda de Néstor Kirchner de un espacio propio:

Esto nos introduce a este fragmento de 'Pax Menemista':

"(…) En su libro 'El Flaco', el filósofo José Pablo Feinmann -uno de los intelectuales preferidos del kirchnerismo, ya fallecido- reveló por qué Kirchneer apuntaló un gobierno que nació débil con una alianza con los organismos de derechos humanos y, en especial, con Bonafini, a quien nunca había querido ni siquiera recibir durante los 12 años que fue gobernador de Santa Cruz.

Feinmann contó que Kirchner lo llamó por teléfono desde el avión presidencial para hablarle de la propuesta que le había hecho el filósofo en una charla anterior para basar su flamante gobierno en las asambleas popular que habían brotado durante la crisis económica de 2001 y 2002, en una suerte de "democracia directa".

No era una propuesta tan descabellada; en aquella época, varios intelect6uales del centroizquierda y el nacionalismo de izquierda pensaban así. Pero Kirchner había tenido a Santa Cruz en un puño, como tantos gobernadores peronistas, y no era el presidente indicado para esa ilusión progresista (como conté en 'Doce Noches').

"Nosotros -le explicó Kirchner- no estamos donde estaban ellos. En el llano. No estamos en Parque Centenario. Estamos en el gobierno y tenemos el Estado a nuestra disposición, esperando que vayamos a agarrarlo". (…)

En aquella conversación telefónica con Feinmann, el filósofo progresista, Kirchner detalló cuál era la concepción de poder que pensaba desarrollar en su gobierno, que recién comenzaba.

-Nuestro punto de partida tienen que ser los derechos humanos. ¡Ni hablamos de los derechos humanos! ¡Eh, José! ¿Qué pasa? ¿Cómo te llevás con Hebe?

-La veo poco. Frontal, desbocada pero necesaria. Me gusta más la cautela de (Estela) Carlotto.

-Sí, pero Hebe es un tanque. Y el más grande de todos los símbolos. La madre de las Madres.

Frente a la "democracia directa" de los asambleístas, Kirchner optó por un presidencialismo fuerte, discrecional, basado en una sólida alianza -simbólica y material- con Bonafini y los organismos de derechos humanos.

Y, en esa tarea, en lugar de Feinmann, eligió al periodista Horacio Verbitsky, también titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Una sorpresa: hasta ahí, Kirchner no había mostrado el menor interés en los derechos humanos. (…)".

no al indulto Comunistas contra los indultos.

La CSJN se encargó de darle legalidad a esa construcción partidista. El resto ya lo conocemos. Los 'progres', los 'wokes' y otras tribus similares gobernaron durante años, destruyeron la economía con la inflación descontrolada, aniquilaron valores, no pudieron resguardar la seguridad ciudadana, no crearon riqueza, no multiplicaron el empleo privado, provocaron hartazgo... y así llegamos a Javier Milei, hijo de 'la Grieta' y los desencuentros, otro exceso en esta Argentina pendular, personaje que aprovecha las miserias que suceden en San José 1111, CABA, donde hay quien piensa en cómo conseguir su propio indulto futuro.

