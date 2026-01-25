A dedo: Donald Trump firmó indultos a condenados por delitos de cuello blanco, incluyendo donantes de campaña

Algunos de los nombres son Adriana Camberos, condenada dos veces por fraude. Wanda Vázquez Garced, exgobernadora de Puerto Rico, que había sido acusada por recibir un soborno del banquero ítalo-venezolano Julio Herrera Velutini para cambiar la cabeza del Regulador del Banco de Puerto Rico también se benefició con esta decisión, junto con Herrera Velutini y el agente del FBI, Mark Rossini, por la misma causa.

La hija del banquero Herrera Velutini donó US$ 3,5 millones a un comité de acción política pro-Trump en los últimos dos años y el acusado fue defendido por un exabogado del presidente, Chris Kise.

Trump también indultó al exejecutivo de fondos de cobertura David Levy, quien fue condenado en 2019 por su participación en el fraude a los tenedores de bonos de la petrolera Black Elk Energy.

Jacob Deutsch, un gestor inmobiliario de Nueva York, recibió una conmutación de pena el 15/01 tras ser condenado a 62 meses en 2024 por sobrevalorar propiedades para obtener préstamos.

La actitud de Trump con los indultos

Una fuente cercana al proceso de clemencia afirmó al mismo medio que el presidente adoptó un estilo personal y directo para evaluar las solicitudes, favoreciendo aquellas presentadas con presión pública o mediática, en lugar de seguir exclusivamente los canales burocráticos habituales.

Trump, que ha defendido su derecho constitucional a otorgar indultos como un instrumento para “corregir injusticias”, ha descrito el proceso como una forma de dar “segundas oportunidades” a quienes, según sus simpatizantes, fueron sometidos a procesos judiciales excesivamente severos.

Sin embargo, críticos sostienen que este uso de la clemencia favorece a allegados, donantes o figuras con conexiones políticas, erosionando la confianza en la imparcialidad del sistema legal.

¿Indulto justificado o impunidad?

Organizaciones de defensa del estado de derecho y legisladores de oposición han manifestado su alarma por la medida, argumentando que la liberación de condenados por delitos financieros puede enviar un mensaje de impunidad, especialmente en un momento en que la economía y los mercados aún lidian con las consecuencias de fraudes corporativos significativos.

Las críticas se intensifican debido a la inclusión en las solicitudes de indulto de nombres ligados a escándalos que afectaron a grandes sectores financieros en años recientes, incluidos casos de malversación y manipulación de mercado.

Además de los indultos recientes, esta ola de clemencias se produce en el contexto de una política más amplia de la administración Trump que ha sido señalada por priorizar la reducción de penas en casos con alto perfil mediático, a menudo con beneficios para figuras poderosas o influyentes.

Mientras tanto, defensores del presidente celebran la medida como una restitución a individuos que, en su opinión, fueron perseguidos políticamente, y resaltan que el poder de indulto ha sido históricamente una herramienta legítima para corregir excesos del sistema judicial cuando corresponde.

Esta visión, sin embargo, choca con la preocupación creciente entre sectores de la sociedad civil y de la comunidad jurídica que temen que estas clemencias puedan sentar precedentes problemáticos para la rendición de cuentas en casos futuros.

