Donald Trump en Davos: "Camino por recorrer" en Ucrania y "pagar nada" por Groenlandia

Sobre el contenido de las conversaciones a puertas cerradas, un funcionario europeo confirmó a CNN que Zelensky y Trump debatieron las cláusulas del acuerdo de paz relacionadas con el territorio.

Ambos habrían conversado sobre el plan estadounidense, de 28 puntos, que Kiev y Europa no aceptan por considerarlo “prorruso”, ya que retoma las condiciones maximalistas planteadas por el Kremlin, como la cesión territorial por parte de Ucrania de Donetsk y Lugansk (autoproclamadas como repúblicas de la Federación Rusa) y de las provincias de Zaporozhie y Jersón (anexionadas a Rusia en 2022).

Trump sobre Groenlandia en Davos: "no pagaré nada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que los detalles de un acuerdo de Estados Unidos sobre Groenlandia, a la que planea "anexar por motivos de seguridad nacional y mundial", arrebatándosela a Dinamarca, aún se están negociando. Esto ocurrió un día después de descartar el uso de la fuerza para apoderarse del territorio danés y de desechar las amenazas arancelarias frente a una posible respuesta conjunta anticoerción de Europa.

La semana pasada, había señalado que Estados Unidos y el mundo occidental necesitaba que Groenlandia se convierta en territorio estadounidense debido a la presencia de "buques chinos y rusos" en la región. Sin embargo, el ministro de Exteriores danés negó por completo estas afirmaciones de Trump: "Nuestros servicios de inteligencia indican que no se ha detectado un barco de guerra chino en aguas cercanas desde hace una década"

"Los detalles se están negociando ahora. Pero, en esencia, se trata de acceso total. No hay límite de tiempo", declaró este jueves Trump a Fox Business Network en una entrevista desde Davos, donde asiste al Foro Económico Mundial.

"No voy a pagar nada", sentenció también en relación a la consulta sobre una hipotética compra de la isla ártica a Dinamarca, que forma parte del Reino de Copenhague.

image En Davos, Trump dijo abiertamente sobre Groenlandia que NO la quiere anexar por sus tierras raras, sino por "seguridad estratégica", al mismo tiempo que pidió "negociaciones inmediatas" y descartó usar la fuerza para apoderarse de la isla ártica.

También precisó que las negociaciones sobre Groenlandia le otorgan a Estados Unidos “acceso total” para su defensa, el mismo término que usó para referirse a la supervisión y administración estadounidense del petróleo venezolano tras la caída forzada de Nicolás Maduro.

Se están negociando los detalles, pero en esencia, es acceso total. No hay límite de tiempo Se están negociando los detalles, pero en esencia, es acceso total. No hay límite de tiempo

Sobre esa misma línea, dijo que el acceso estadounidense a la isla ártica permitirá la colocación del sistema de defensa del “Domo Dorado” y afirmó: “Estamos obteniendo todo lo que queremos sin costo alguno”.

“Es una parte muy importante, porque todo se proyecta sobre Groenlandia. Si los malos empiezan a disparar, el sistema se proyecta sobre Groenlandia. Así que lo derribamos. Es prácticamente infalible. Es increíble”, aseguró.

Por su parte, la agencia de noticias AFP filtró este jueves que Estados Unidos y Dinamarca renegociarán el acuerdo de defensa de Groenlandia de 1951. Washington y Copenhague prevén reabrir las negociaciones sobre dicho acuerdo y fortalecer la presencia militar de EE.UU. y de la Alianza Atlántica en el Ártico, según AFP, citando una fuente conocedora de los intercambios mantenidos entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

El acuerdo, modificado por última vez en 2004, ya permite a Washington incrementar el despliegue de tropas en Groenlandia, siempre que notifique con antelación a las autoridades danesas y groenlandesas. Actualmente, Washington dispone de una única base en Groenlandia, la Pituffik Space Base, ubicada en el noroeste del territorio, que alberga un avanzado sistema estadounidense de defensa antimisiles.

