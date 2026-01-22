El presidente estadounidense Donald Trump se reunió este jueves en el Foro Económico Mundial de Davos con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el marco de los esfuerzos diplomáticos de Washington para destrabar las negociaciones para un alto al fuego con Rusia, y tras el encuentro con Vladímir Putin que mantuvieron los enviados de la Casa Blanca en Moscú.
PULSEADA GEOPOLÍTICA
Donald Trump en Davos: "Camino por recorrer" en Ucrania y "pagar nada" por Groenlandia
Donald Trump se reunió en Davos con Zelensky para presionar una salida de la guerra ("mucho camino por recorrer"). Sobre Groenlandia, sostuvo que no pagará "nada”.
“Aún queda mucho camino por recorrer”, comunicó Donald Trump tras la reunión en Davos con su par ucraniano, en un contexto marcado por la crisis energética en Ucrania, resultado de los constantes ataques rusos a su infraestructura crítica. Mientras tanto, la ciudadanía de Kiev se encuentra a merced de Dios y de Europa, su gran financiador, además de enfrentarse a posibles cuadros de hipotermia debido a la falta de calefacción en medio de esta guerra con Rusia que ya lleva cuatro años.
“La guerra tiene que terminar”, dijo al salir de la reunión con Zelensky. “Esperamos que termine. Hay mucha gente muerta”, añadió.
Aunque Trump se negó a divulgar el contenido de la conversación, sí reveló a Kaitlan Collins de CNN que los dos no hablaron sobre su recién formada “Junta de Paz” para supervisar y administrar los recursos de la Franja de Gaza en la posguerra, siendo un comité de países y expertos bajo la veeduría de Washington, al estilo de la ONU.
“Es un proceso que está en marcha”, sentenció Trump sobre las negociaciones del acuerdo de paz. “Todos quieren que termine la guerra”, agregó.
Sobre el contenido de las conversaciones a puertas cerradas, un funcionario europeo confirmó a CNN que Zelensky y Trump debatieron las cláusulas del acuerdo de paz relacionadas con el territorio.
Ambos habrían conversado sobre el plan estadounidense, de 28 puntos, que Kiev y Europa no aceptan por considerarlo “prorruso”, ya que retoma las condiciones maximalistas planteadas por el Kremlin, como la cesión territorial por parte de Ucrania de Donetsk y Lugansk (autoproclamadas como repúblicas de la Federación Rusa) y de las provincias de Zaporozhie y Jersón (anexionadas a Rusia en 2022).
Trump sobre Groenlandia en Davos: "no pagaré nada"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que los detalles de un acuerdo de Estados Unidos sobre Groenlandia, a la que planea "anexar por motivos de seguridad nacional y mundial", arrebatándosela a Dinamarca, aún se están negociando. Esto ocurrió un día después de descartar el uso de la fuerza para apoderarse del territorio danés y de desechar las amenazas arancelarias frente a una posible respuesta conjunta anticoerción de Europa.
La semana pasada, había señalado que Estados Unidos y el mundo occidental necesitaba que Groenlandia se convierta en territorio estadounidense debido a la presencia de "buques chinos y rusos" en la región. Sin embargo, el ministro de Exteriores danés negó por completo estas afirmaciones de Trump: "Nuestros servicios de inteligencia indican que no se ha detectado un barco de guerra chino en aguas cercanas desde hace una década"
"Los detalles se están negociando ahora. Pero, en esencia, se trata de acceso total. No hay límite de tiempo", declaró este jueves Trump a Fox Business Network en una entrevista desde Davos, donde asiste al Foro Económico Mundial.
"No voy a pagar nada", sentenció también en relación a la consulta sobre una hipotética compra de la isla ártica a Dinamarca, que forma parte del Reino de Copenhague.
También precisó que las negociaciones sobre Groenlandia le otorgan a Estados Unidos “acceso total” para su defensa, el mismo término que usó para referirse a la supervisión y administración estadounidense del petróleo venezolano tras la caída forzada de Nicolás Maduro.
Sobre esa misma línea, dijo que el acceso estadounidense a la isla ártica permitirá la colocación del sistema de defensa del “Domo Dorado” y afirmó: “Estamos obteniendo todo lo que queremos sin costo alguno”.
“Es una parte muy importante, porque todo se proyecta sobre Groenlandia. Si los malos empiezan a disparar, el sistema se proyecta sobre Groenlandia. Así que lo derribamos. Es prácticamente infalible. Es increíble”, aseguró.
Por su parte, la agencia de noticias AFP filtró este jueves que Estados Unidos y Dinamarca renegociarán el acuerdo de defensa de Groenlandia de 1951. Washington y Copenhague prevén reabrir las negociaciones sobre dicho acuerdo y fortalecer la presencia militar de EE.UU. y de la Alianza Atlántica en el Ártico, según AFP, citando una fuente conocedora de los intercambios mantenidos entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
El acuerdo, modificado por última vez en 2004, ya permite a Washington incrementar el despliegue de tropas en Groenlandia, siempre que notifique con antelación a las autoridades danesas y groenlandesas. Actualmente, Washington dispone de una única base en Groenlandia, la Pituffik Space Base, ubicada en el noroeste del territorio, que alberga un avanzado sistema estadounidense de defensa antimisiles.
