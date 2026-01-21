urgente24
Por un incendio, evacuaron de urgencia el Foro de Davos

El Foro de Davos, donde hoy (21/01) disertaron Javier Milei y Donald Trump, fue evacuado debido a un incendio, aunque aún no hay información oficial.

21 de enero de 2026 - 17:38
Evacuan el Foro de Davos.

Foto: X

El centro de conferencias del Foro Económico de Davos, donde este miércoles (21/01) disertaron Javier Milei y Donald Trump, entre otros líderes mundiales, fue evacuado por un incendio, aunque oficialmente no se ha brindado información al respecto.

Algunas versiones indican que comenzó a sentirse un "olor fuerte" que hacía "toser" a los presentes. Se habla de un incendio en un edificio aledaño. Los primeros reportes señalan que las llamas se desataron en el Turmhotel Victoria, y según un portavoz del Cuerpo de bomberos ya se han extinguido

Edward Lawrence, corresponsal de la cadena estadounidense Fox en la Casa Blanca, fue quien informó sobre la situación. En la red social X publicó un video que muestra cómo los bomberos accedían al edificio mientras él salía corriendo de las instalaciones.

"Los bomberos de Davos lo han revisado y han finalizado la evacuación. Estamos de vuelta", relató más tarde el periodista.

En el lugar se encuentran muchos móviles de bomberos y policía local, según se ve en imágenes en redes sociales. No se han reportado heridos.

