El escándalo por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani ha tenido repercusión más allá de la Argentina, no sólo porque Ben Affleck y Matt Damon imitaron al actor por su audio vinculado al engaño, sino también por lo que habría ocurrido recientemente con la tercera en discordia: Sarah Borrell.
TREMENDO
"La echaron": Qué pasó con Sarah Borrell, ex amante de Luciano Castro
Impacto por lo último que se sabe de Sarah Borrell, la joven con la que Luciano Castro engañó a Griselda Siciliani.
¿Qué pasó con la joven con la que Luciano Castro engañó a Griselda Siciliani?
En las últimas horas, se supo que la polémica por la traición de Luciano Castro a Griselda Siciliani ha tenido tanto eco internacional que Sarah Borrell habría sido despedida de su trabajo.
La información fue compartida por Juan Etechegoyen en "Mitre Live", quien chequeó el dato con el periodista español Roberto Antolín.
"Hay una información de último momento para contar que es urgente y que proviene de España y me la confirma Roberto Antolín. La info de último momento es que despidieron a Sarah Borrell, la ex amante danesa de Luciano Castro de su trabajo", dijo el comunicador argentino.
"Echaron de su trabajo a Sarah después del escándalo que se vivió con el actor y Griselda Siciliani, los audios que salieron a la luz. Esa es la data que tengo para contar. Después de lo que pasó, el bar donde trabajaba Sarah decidió despedirla", agregó.
Y siguió: “Todo esto pasa cuando parecería que ya Luciano y Griselda ya no están juntos porque incluso él dijo que perdió al gran amor de su vida y ella dice que no se separó, es raro todo”.
Luego, Etchegoyen en comunicación con su colega español, afirmó: "Sarah era camarera de un bar que se llama Brunch and Cake y Roberto Antolín estuvo en el lugar corroborando la información".
¿Qué dijo Sarah Borrell sobre Luciano Castro?
Vale recodar que fue Sarah Borrell la que confirmó, hace unas semanas, a Puro Show, que Luciano Castro trató de seducirla y que la había besado.
Sarah conoció a Luciano Castro en el bar donde supuestamente la acaban de echar.
"Me miró mucho ese día en el brunch. No soy tonta, también noto un poco cuando un hombre quiere algo más ¿no?", dijo Sarah en esa oportunidad.
Y aseguró: “El me besó y nada más pasó".
Ante la pregunta si ¿Intentó Luciano Castro ir más allá?, Sarah respondió: “Sí, pero yo no estaba en eso. O sea, la primera vez que conozco a un chico no voy a su casa".
La lista de mujeres que supuestamente Luciano Castro sedujo en España
Apenas unos días atrás, Etechegoyen también había hablado con Antolín, quien le aseguró que tenía una lista de mujeres a las que Luciano Castro intentó seducir en España.
“Hoy te voy a contar dónde conoció a Sara y dónde trabaja esta chica que se la vinculó a Luciano Castro. Brunch & Cake es el lugar queda en el barrio Salamanca de Madrid donde conoció a esta chica pero el problema es que hay más mujeres en esta historia”, comenzó diciendo el periodista español.
"Hay un listado de mujeres que intentó abordar Luciano", dijo Antolín, y agregó que fue en el mismo lugar donde trabajaba Sarah Borrell.
El listado estaría conformado por ocho mujeres.
"Las intentó seducir pero no cayeron en sus redes pero con Sara que es camarera si resultó. Ella le servía el aguacate y la tostada y con ella fue fácil y con las demás no la tuvo fácil”, detalló el comunicador desde Madrid.
