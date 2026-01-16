Ni Luciano Castro se lo cree: Ben Affleck y Matt Damon lo imitaron por su audio viral

El audio se hizo viral en los últimos días no sólo porque se relaciona con la infidelidad en sí, sino porque el actor argentino imita el acento español en su intento por seducir a la joven durante una gira en España.

A continuación, el video de Ben Affleck y Matt Damon recreando el audio de Luciano Castro:

Embed - BEN AFFLECK Y MATT DAMON A LO LUCIANO CASTRO

Ben Affleck y Matt Damon: Los dichos sobre el mate

Luego de que Ben Affleck y Matt Damon recrearan el audio viral de Luciano Castro, salió a relucir el mate.

Matt Damon le contó a Barbie Simons: "Esta mañana estuve tomando mate".

También le dijo que hay un lugar en Nueva York donde venden mate como si fuera un ice tea.

En eso, la periodista le dijo a Affleck que él también debería probar el mate y le ofreció convidarle si viene de visita a la Argentina.

Durante la entrevista con Barbie Simons, los actores hablaron de su vínculo profesional y de amistad.

La nueva película de Ben Affleck y Matt Damon

Vale destacar que, Ben Affleck y Matt Damon se encuentran promocionando la nueva película policial que protagonizan: "El Botín".

En el filme también participan: Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins y Kyle Chandler.

La película es dirigida por Joe Carnahan y es uno de los estrenos de Netflix más esperados de comienzos de 2026.

La sinopsis indica: "Al descubrir millones en efectivo en un depósito abandonado, la confianza dentro de un equipo de policías de Miami comienza a resquebrajarse. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo empieza a ponerse en duda, incluso en quién pueden confiar".

