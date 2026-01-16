urgente24
Ni Luciano Castro se lo cree: Ben Affleck y Matt Damon lo imitaron por su audio viral

El audio de Luciano Castro con acento español se ha hecho tan viral que Ben Affleck y Matt Damon lo recrearon.

16 de enero de 2026 - 21:22
Ben Affleck y Matt Damon recrearon el audio de Luciano Castro (en serio)

Luciano Castro está pasando por uno de los escándalos más grandes de su vida: La infidelidad a Griselda Siciliani. Sin embargo, en medio de la polémica que sacude a la pareja, llega una noticia inimaginable. El audio de Luciano Castro imitando el acento español se he hecho tan viral que Ben Affleck y Matt Damon lo recrearon.

Ben Affleck y Matt Damon imitaron a Luciano Castro por su audio viral

El audio del momento ha llegado hasta Hollywood. Prueba de ello es que dos de los actores más famosos de la industria cinematográfica estadounidense lo han recreado.

Ben Affleck y Matt Damon imitaron al actor argentino Luciano Castro durante una entrevista con Barbie Simons.

"Oye Sara, buen día guapa. No quiero ser un gilipollas ni... atosigais, ni molestarte", se los escucha decir a los actores.

Los dichos de Affleck y Damon hacen referencia al audio que Luciano Castro le envió a Sarah Borrell, con quien la fue infiel a Griselda Siciliani.

El audio se hizo viral en los últimos días no sólo porque se relaciona con la infidelidad en sí, sino porque el actor argentino imita el acento español en su intento por seducir a la joven durante una gira en España.

A continuación, el video de Ben Affleck y Matt Damon recreando el audio de Luciano Castro:

Embed - BEN AFFLECK Y MATT DAMON A LO LUCIANO CASTRO

Ben Affleck y Matt Damon: Los dichos sobre el mate

Luego de que Ben Affleck y Matt Damon recrearan el audio viral de Luciano Castro, salió a relucir el mate.

Matt Damon le contó a Barbie Simons: "Esta mañana estuve tomando mate".

También le dijo que hay un lugar en Nueva York donde venden mate como si fuera un ice tea.

En eso, la periodista le dijo a Affleck que él también debería probar el mate y le ofreció convidarle si viene de visita a la Argentina.

Durante la entrevista con Barbie Simons, los actores hablaron de su vínculo profesional y de amistad.

La nueva película de Ben Affleck y Matt Damon

Vale destacar que, Ben Affleck y Matt Damon se encuentran promocionando la nueva película policial que protagonizan: "El Botín".

En el filme también participan: Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins y Kyle Chandler.

La película es dirigida por Joe Carnahan y es uno de los estrenos de Netflix más esperados de comienzos de 2026.

La sinopsis indica: "Al descubrir millones en efectivo en un depósito abandonado, la confianza dentro de un equipo de policías de Miami comienza a resquebrajarse. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo empieza a ponerse en duda, incluso en quién pueden confiar".

