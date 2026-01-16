Hacen agua Elisa Carrió y Matías Yofe, y una notebook con Leandro Camani y Martín Marinucci

En la oportunidad, Carrió pidió -y obtuvo- copia de las actuaciones 14-02-013737-25 caratuladas «Yofe Matías s/defraudación por retención indebida expte: Zóppolo Cinelli, Albana». Es decir, una denuncia que impediría, por cuestiones procesales, el patrocinio a Yofe por parte de Zóppolo en estas causas.

En cuanto a la declaración de «Lilita», comenzó con lo ocurrido el 02/01, apenas se enteró que estaban allanando la casa de Yofe. «Eran las 14:00, habiamos terminado de almorzar. Había mucha gente en mi casa cuando me avisaron, no puede precisar quién fue. Yo no atiendo el teléfono, pudo haber sido alguno de mis custodios y no recuerdo quién me llamó, me dijeron que estaban allanando la casa de Matías«, dijo.

Y siguió: «pregunté donde está Matias, que me llame. No me acuerdo si me habló Matias u otra persona, me dijo que estaba en Mar del Plata. Le dije a Matias: ‘Tirá tu teléfono al mar’, sin saber nada más, porque deben estar buscando documentación de la AFA. No te olvides que ahí están (Pablo) Toviggino y (Sergio) Massa, todo eso le dije a Matias. No recuerdo si me llamó o lo llamé y le dije que ya salía para su casa en Villa Rosa. Fui con un custodia, una custodia, una prima mía Silvia Ormaechea y un amigo, Guillermo Coto. En camino a la casa, hablé con el fiscal«. (N. de la R.: Camafreita).

Carrió sostuvo que «cuando me enteré por teléfono que estaba Agustina (la esposa de Yofe) sola con la nena, ahí me enfurecí. No recuerdo haber agraviado al fiscal, si lo hice, le pido perdón porque no es mi forma de trato«. «Estaba desencajada más que por el allanamiento, por la madre y la hija«, explicó.

El relato de la líder de la Coalición Cívica continuó con su llegada a la casa allanada. «Había dos chicos de la DDI muy jóvenes, amables. Les dije chicos, yo soy pro poli, quiero mucho a la policía, no tengo ningún prejuicio. Le dije: ‘Decile a tu jefe que quiero hablar con el jefe del procedimiento’. No sabia quién era. Solo para que me muestre la orden de allanamiento. Albana decía por hurto o robo, el fiscal me había dicho que era por extorsión. Como los chicos hablaron por handy, no contestaban, pasaron 10 minutos. A viva voz digo, en voz alta 'A la autoridad que esté adentro, muestren la orden de allanamiento', nunca pedí que me abran la puerta sino que me muestren la orden y que preserven los derechos constitucionales de la madre y la niña. Que había violencia institucional. Lo repetí, el art 75,inc. 22 de la CN como 3 veces«.

«Le volví a requerir a los chicos, así estuvimos como una hora, no tuve contestación, no tuve ni una palabra. En un momento, vino otra camioneta de Prefectura, a veinte metros de la vivienda. Caminé y me siguieron todos, mis amigos, custodias, hasta esa persona de prefectura. Pasaron cinco minutos mientras hablaba con el de prefectura, vi salir dos camionetas blancas que se escapaban a alta velocidad, con dos chicos que se subieron en la camioneta. Eran dos chicos jóvenes en la caja«, agregó.

(...) Nunca se me mostró una orden, salieron escapando, esto tiene que ser sancionado, es una ausencia de Estado de Derecho total. A Agustina sí, pero la autoridad no me la mostró a mi. Se escaparon, salió Agustina diciendo que la habían violentado, fueron irreproducibles las cosas que dijo. Ella declarará mejor, dijo que le dijeron que si seguía jodiendo la iban a esposar, le iban a sacar a la bebé con minoridad«.

(...) «Yo lo grabé pero lo borré, tendría que verificarlo«, al tiempo que aseguró que «denuncié la violencia institucional a todos lados, al Procurador General, un mensaje a vos, al secretario del Juzgado Federal de Campana, que no se si estaba bien escrito, lo escribió Albana, no sé escribir a máquina. Me retiré, hablé con el Fiscal de nuevo, le dije que venia el lunes«.

También recordó que «me crucé con Jesús en ese momento, el custodia de Matías, que me dijo: 'Qué pasó? ¿Lo capturaron?' Ahi yo llamé al Fiscal para saber que pasó, si iban a capturar. Le dije que terminó el procedimiento, ya está todo bien. Llamé a Matías con más razón lo de ‘tirá el teléfono’, no por el teléfono en si, sino para que no se indague con el periodismo, como asesora legal fui yo«.

«A su derecho de defensa, le dije 'Andá y entregate'. Hablé con usted y le pregunté si también me iba a detener mi, si me iba a allanar. Me dijo que no había orden de captura para mi ni para Matías, me dijo que si quería, me atendía en la Fiscalía. Pero no había nadie en ese momento, solo hablaba por teléfono con el Fiscal que no estaba en el procedimiento. (...)

donofrio camani.jpg Leandro Camani y Jorge D'Onofrio, protagonistas de la historia en la que queda atrapado Matías Yofe.

Por último, Carrió dijo conocer a Yofe «porque milita con nosotros. Es un grupo de oración al Santísimo. Es amigo de mi hijo que también es adorador al Santísimo; es un chico bueno, valiente y audaz«, en tanto preguntada si había aceptado el cargo para ejercer su defensa contestó: «No, no había aceptado el cargo en ese momento, iba a venir después a la fiscalía».

La declaración de Carrió abrió distintas puertas, y ninguna demasiado beneficiosa para con su ahijado político.

La primera, la del consejo de deshacerse del teléfono arrojándolo al mar, lo que lleva indefectible y al menos avisado a preguntarse qué habría de comprometedor en el aparato.

La segunda, el borrado de la grabación que dijo haber registrado ella misma con la esposa de Yofe como víctima de «violencia institucional».

Tercera, el reconocimiento tácito de algunas conductas impropias de su dirigente, al pedir las actuaciones de la denuncia que la propia Zóppola le efectuara hace un tiempo por «retención indebida»."

matias yofe Matías Yofe, CC-ARI (Pilar). FOTO: DATACLAVE.COM.AR

Matías Yofe

InfoPilar realizó una actualización del caso el viernes 16/01, luego de nuevas declaraciones testimoniales que ocurrieron en la causa:

"La causa por «extorsión agravada» que se sustancia en ámbito de la Fiscalía N° 3, no deja de generar resultados adversos para Matías Yofe y, en algún caso, inesperados. En las últimas horas, se presentaron su esposa, Agustina Cambaceres, y los periodistas Analía Soria y Claudio Ponce de León que, en una ampliatoria, reveló nombres que extremaron la gravedad de la situación del imputado.

En el caso de Cambaceres, que venía negándose a declarar, compareció en las oficinas de Germán Camafreita para presenciar la apertura de las notebooks secuestradas en su domicilio durante el allanamiento del 2 de enero pasado. Previo al acto, la mujer se mostró alterada y a los gritos. «Ya no quiero vivir más así», dijo, al tiempo que hacía saber que se estaba separando de su marido, lo que a su vez explica que éste haya recibido el Año Nuevo en Mar del Plata sólo en compañía de un custodio.

En la primera de las máquinas revisadas, aparecieron 3 nombres clave:

el del empresario o «rey de las fotomultas» Leandro Camani;

del actual ministro de Transporte de la provincia, Martín Marinucci:

y del empresario farmacéutico Gustavo Ferreiro,

lo que refuerza la solidez de los vínculos de Yofe con los principales fogoneros de las causas que pusieron en entredicho al ex titular de esa cartera, Jorge D’Onofrio.

Este primer indicio en una máquina utilizada por su esposa, llevó a los investigadores a preguntarse qué más habría en el teléfono que Yofe arrojó al mar, aunque al respecto y como una de las medidas de prueba solicitadas por los denunciantes es instar a las empresas de telefonía la entrega de un nuevo chip de los abonados, con el objeto de insertarlo en otro equipo y acceder a mas datos.

En este contexto, cabe informar que también los investigadores van por el levantamiento del secreto fiscal, con el objetivo de solicitar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) las últimas dos declaraciones juradas de Yofe y Diego Escobar, el otro implicado.

Además, piden al Banco Central que se pueda acceder a informes de las cuentas que posean radicadas y los movimientos bancarios y de tarjetas de crédito de ambos, y acceder al legajo de Yofe en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar en el que trabaja aunque uno de sus custodios declaró, textual, que «si fuimos dos veces es mucho». (...)".

Del testimonio del colega Ponce de León, un fragmento de la ampliación de su declaración testimonial:

"(...) «No volví a verlo hasta después de septiembre y en los días previos a las nacionales de octubre, cuando respondí uno de sus insistentes llamados para una reunión en la casa partidaria. Accedí porque tenía que buscar ciertas pertenencias que había dejado en esa casa. El encuentro se produjo en el patio, después de dejar los teléfonos en manos de un custodio. En esa oportunidad, en rol de víctima de los radicales a los que culpaba por perder la elección, me propuso asumir como presidente de la CC de Pilar debido a que su mandato finalizaba en noviembre«, contó.

Y siguió: «Mi respuesta fue negativa porque ya había visto cómo se mueve y había cosas que no me gustaron. También le dije que era más fácil reflotar el Titanic que la CC Pilar. Él, por su parte, insistió en la necesidad de volver a trabajar juntos y compartir algunos beneficios. Y ahí confirmé todas mis sospechas. Me dijo que ‘Pilar está lleno de garcas millonarios, y a estos hijos de puta, además de meterlos en cana hay que sacarles guita’, y nombró a Corvo Dolcet, a los Pigoni, y al constructor Guido Bordachar, por quien, según él, ‘se lava la guita de la corrupción en el área de Obras Públicas en Pilar (...)".

--------------------------

