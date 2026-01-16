Marcelo Moretti soltó una confesión que hizo estallar al mundo San Lorenzo

image

Cabe recordar que el comienzo del fin para Moretti en San Lorenzo fue cuando Canal 9 publicó una cámara oculta donde se vio a Marcelo Moretti colocándose un fajo de 25 mil dólares en el bolsillo de su saco que habría sido el cobro de una coima para que un juvenil ingrese en las inferiores del Ciclón. De hecho, esto es parte de la causa judicial en su contra.