San Lorenzo está viviendo un proceso de reconstrucción con una comisión directiva transitoria conducida por Sergio Costantino hasta las elecciones que se darán en mayo. A pocas semanas de su salida como presidente del Ciclón el que rompió el silencio de una manera más que particular fue Marcelo Moretti, quien dejó mucha tela para cortar.
INSÓLITO
Marcelo Moretti soltó una confesión que hizo estallar al mundo San Lorenzo
Marcelo Moretti reapareció en un stream de hinchas de San Lorenzo y sorprendió con una serie de declaraciones.
A poco más de un mes de su salida como presidente de San Lorenzo, algo que evitó a toda costa, Marcelo Moretti apareció en el streaming El método azulgrana, una aparición sumamente insólita ya apareció con una caja de empanadas, se puso a jugar al FIFA donde terminó perdiendo por goleada y además se defendió de quiénes lo acusan de haber robado dinero del Ciclón.
Marcelo Moretti aumentó la polémica en San Lorenzo
En estos momentos Moretti se encuentra procesado por presunta administración fraudulenta como presidente de San Lorenzo, algo que nuevamente negó con una frase que enardeció a los hinchas del Ciclón. “Tengo 50 años, me fue muy bien en la vida. A mí 25.000 dólares no me cambian la aguja. Ni 100.000 ni 200.000. Lo digo con humildad”, expresó.
Cabe recordar que el comienzo del fin para Moretti en San Lorenzo fue cuando Canal 9 publicó una cámara oculta donde se vio a Marcelo Moretti colocándose un fajo de 25 mil dólares en el bolsillo de su saco que habría sido el cobro de una coima para que un juvenil ingrese en las inferiores del Ciclón. De hecho, esto es parte de la causa judicial en su contra.
Otra de las declaraciones sobresalientes de Moretti fue cuando aseguró que se metía directamente en el armado de los planteles de San Lorenzo, charlando mano a mano con los entrenadores de turno. “A todos los técnicos les decía: ‘Este es el presupuesto, pero dejame algún tiro a mí’. Algo entiendo de esto”, comentó, e incluso se animó a marcar los jugadores que llegaron por su incidencia.
“A Insúa le dije que me dejara traer dos o tres jugadores. Así llegaron Gill y Cuello, que él no quería y después nunca convocó. En 2012 traje a Cauteruccio y cuando se rompió los ligamentos era el goleador. Después, en la Libertadores, el penal se lo hacen a él. Lo mismo con los Romero, que muchos cuestionaban y terminaron siendo jugadorazos”, sentenció Moretti, quién más allá de sus apariciones en streams deberá defenderse en la justicia.
Más en GOLAZO 24
Marcos Rojo pega el portazo en Racing y su destino sorprende a todos
Boca confirmó el futuro de Zeballos tras la oferta millonaria que llegó de Rusia
En TyC Sports dieron la información que impacta de lleno en River Plate
Este es el verdadero sueño de Riquelme para ser el 9 de Boca Juniors