Visa va por todo: Quiere quedarse con un unicornio argentino y el mercado entra en pánico

¿Cómo influyó el Estado en romper el poder que tenía Visa?

El quiebre llegó de la mano de una ofensiva política y regulatoria sin precedentes. Desde el Banco Central, Federico Sturzenegger empujó una estrategia agresiva para forzar la desinversión bancaria en Prisma.

Así, en 2019, el fondo estadounidense Advent International compró el 51% de Prisma por unos 700 millones de dólares. Años más tarde, se quedaría con el 100%, valuando la empresa cerca de los 1.400 millones.

¿Qué cambió en el mercado tras la salida de Visa y los bancos?

El impacto fue inmediato y se rompió la exclusividad. La adquirencia se abrió. Aparecieron nuevos jugadores, lectores QR, billeteras virtuales y fintech que bajaron costos y ampliaron la competencia. Mercado Pago, Ualá, Getnet y otros actores encontraron un terreno menos hostil para crecer.

Paradójicamente, esa transformación convirtió a Prisma en algo aún más valioso. Bajo la gestión de Advent, la empresa se reconvirtió en un gigante tecnológico, con marcas como Payway, Banelco y PagoMisCuentas, procesando millones de transacciones diarias en un país cada vez más digital.

¿Por qué Visa quiere volver justo ahora?

La respuesta combina oportunidad y nostalgia estratégica. Por un lado, Advent busca su salida. Como todo fondo de private equity, su negocio es comprar, reordenar y vender. La opción de una IPO en Nueva York estuvo sobre la mesa, con valuaciones que llegaban a los 5.000 millones de dólares.

¿Qué partes de Prisma busca quedarse Visa?

Según versiones del mercado, Visa avanzaría sobre Newpay y Texpert, dos unidades clave vinculadas al procesamiento y al futuro de los pagos digitales, incluyendo Transferencias 3.0. Es decir, la infraestructura que conecta bancos, fintech y consumidores.

Quedaría afuera Payway, la plataforma de cobros para comercios, al menos por ahora. Esa separación no es caprichosa, debido a que busca evitar acusaciones de concentración excesiva y repetir el escándalo que obligó a desarmar el viejo esquema monopólico.

Visa cambia las reglas del juego: Lanza pagos con stablecoins para comercios en 195 países

¿La vuelta de Visa puede generar un nuevo monopolio?

Esa es la pregunta que sobrevuela todo el sector. Aunque la operación sea parcial, Visa volvería a tener una influencia decisiva sobre el sistema de pagos argentino. No como dueña absoluta, pero sí como actor con peso estructura.

Por eso, el deal no pasará desapercibido para el Banco Central ni para las autoridades de defensa de la competencia. Prisma es un actor sistémico, cualquier cambio en su control impacta en bancos, comercios y consumidores.

¿Qué dicen Visa y Prisma sobre esta negociación?

Consultadas por versiones periodísticas, desde Visa Argentina repiten el libreto clásico, no comentan rumores ni especulaciones. Desde Prisma, directamente no hubo respuestas. Un mutismo que, lejos de desmentir, suele alimentar las sospechas.

¿Por qué esta historia vuelve a poner a Visa en el centro de la polémica?

Porque el posible regreso de Visa cierra un círculo incómodo. El mismo Estado que forzó su salida ahora debería autorizar su retorno, aunque sea parcial. Y el mismo funcionario que impulsó la desregulación aparece otra vez como figura clave en un mercado que nunca dejó de ser estratégico.

argentino. Y eso explica por qué, puertas adentro, el sector está en alerta roja.

La pregunta final no es si Visa puede volver. Es si la Argentina está dispuesta a dejarla.

