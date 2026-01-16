Boca se está preparando para lo que será el encuentro amistoso del próximo domingo ante Olimpia de Paraguay, último compromiso antes de que inicie el Torneo Clausura. En medio de esto el mercado de pases se sigue moviendo y en las últimas horas llegó a manos de Juan Román Riquelme una oferta millonaria por Exequiel Zeballos.
¿SE VA?
Boca confirmó el futuro de Zeballos tras la oferta millonaria que llegó de Rusia
En las últimas horas Spartak de Moscú presentó una oferta millonaria por Zeballos y Boca tomó una decisión.
El Changuito Zeballos tuvo una resurrección de la mano de Claudio Úbeda ya que el atacante pasó de no ser tenido en cuenta a convertirse en una pieza más que importante dentro del equipo titular de Boca. Es por eso que desde el exterior comenzaron a posar sus ojos en él y en el día de hoy llegó una oferta millonaria del Spartak de Moscú para quedarse con el talentoso extremo.
Según la información que publicó Germán García Grova en su cuenta de X, el club ruso ofreció de manera verbal 9 millones de dólares para quedarse con el Changuito Zeballos, una oferta más que considerable. Sin embargo, la decisión de Boca en este momento es no venderlo y menos por esa cifra que la consideran insuficiente.
Boca pide más por Zeballos
“En Boca consideran que el valor de mercado del Changuito es superior a los 12 millones de dólares, por lo que estará en el club ruso subir su oferta a una cifra cercana a esa, mientras tanto no aceptarán negociar por menos”, aseveró Grova en su columna de Bolavip. Tal parece que con este parámetro, Spartak planea enviar otra propuesta.
Spartak de Moscú es un club que históricamente la abrió la puerta a jugadores argentinos y de hecho ahora tiene a Esequiel Barco y Pablo Solari, dos ex River, como sus grandes figuras. Claro está que también depende de Zeballos elegir marcharse a un país donde sus equipos, por sanciones de guerra, no pueden competir en competencias internacionales, lo que suplen pagando salarios imponentes.
El escenario está abierto y la realidad es que la salida de Zeballos supondría un problema enorme desde lo deportivo más allá de la ganancia económica. Desde hace varios días viene trabajando para destrabar la llegada de Marino Hinestroza y en este momento no aparece otro apellido en el radar con las características y calidad para reemplazar al Changuito en el once de Boca.
Más en GOLAZO 24
Marcos Rojo pega el portazo en Racing y su destino sorprende a todos
Se fue mal de Racing Club y podría jugar la Copa Libertadores con Argentinos
En TyC Sports dieron la información que impacta de lleno en River Plate
Este es el verdadero sueño de Riquelme para ser el 9 de Boca Juniors