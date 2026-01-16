Boca confirmó el futuro de Zeballos tras la oferta millonaria que llegó de Rusia

El Changuito Zeballos tuvo una resurrección de la mano de Claudio Úbeda ya que el atacante pasó de no ser tenido en cuenta a convertirse en una pieza más que importante dentro del equipo titular de Boca. Es por eso que desde el exterior comenzaron a posar sus ojos en él y en el día de hoy llegó una oferta millonaria del Spartak de Moscú para quedarse con el talentoso extremo.