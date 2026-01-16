Enero de caídas: Tras Edenor, se cayó X (Twitter) y también el dólar

Live Blog Post

Javier Milei intenta instalar que quedó desestimado que haya habido una estafa con la venta del criptoactivo $LIBRA, que lo tuvo a él como actor central, dado que en USA se levantaron los embargos que pesaban Hayden Davis, el creador del token que el Presidente difundió en un tuit hace casi un año.

"En USA le acaban de liberar todo el embargo a Davis, por lo tanto no hubo estafa, no hubo criptoestafa, todas las cosas que decía la política", le dijo Milei a Luis Majul a finales de 2025. Sin embargo, en la Argentina sigue en trámite, aunque con mucha parsimonia, una causa penal que tiene al Presidente imputado, además de Davis y el amigo presidencial Mauricio Novelli, entre otros.