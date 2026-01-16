Enero de caídas: Tras Edenor, se cayó X (Twitter) y también el dólar

VIERNES 16 DE ENERO DE 2026. Un enero con varias caídas de alto impacto hasta aquí. Tras el apagón masivo de Edenor de ayer que afectó cerca de 4 millones de usuarios en el AMBA, hoy fue el turno de la red social X, que reportó fallas en todo el mundo.
Flybondi en el ojo de la tormenta
Las reiteradas cancelaciones y demoras en vuelos de aerolíneas low cost volvieron a encender alertas en el Congreso. En ese contexto, presentaron un pedido de informes para que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Transporte expliquen qué controles se aplicaron sobre Flybondi y qué respuestas recibieron los pasajeros afectados.
La iniciativa busca conocer si el Estado avanzó con sanciones, auditorías o procesos de fiscalización ante los incumplimientos atribuidos a la compañía aérea, además de detallar qué tipo de compensaciones o reintegros se otorgaron a los usuarios perjudicados por la interrupción de los servicios.
