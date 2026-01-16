urgente24
Enero de caídas: Tras Edenor, se cayó X (Twitter) y también el dólar

Caída global de X y un enero caliente en varios frentes.&nbsp;
Caída global de X y un enero caliente en varios frentes. 
Caída global de X y un enero caliente en varios frentes.&nbsp;
Caída global de X y un enero caliente en varios frentes. 

Nueva jornada con dólar a la baja y Luis Caputo celebrando el superávit del 2025 en enero. Además, usuarios reportaron problemas en X, la red de Elon Musk.

16 de enero de 2026 - 14:08

EN VIVO

En el frente cambiario, el dólar cayó por cuarta jornada consecutiva y alcanzó niveles bajos previos a las elecciones legislativas de octubre pasado. Mientras tanto, el ministro de Economía Luis Caputo celebró el segundo año de superávit fiscal primario y financiero, que rondó un aproximado al 1,4% y 0,2% del PIB respectivamente, que traducido en pesos implicó un presunto ahorro de $11.769.219 millones y $1.453.819 millones.

Ahora bien, Caputo mencionó la caída en déficit en diciembre, cuando el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $2.876.450 millones y un déficit financiero de $3.290.302 millones.

En el frente judicial, hubo movimientos importantes en la causa AFA. En ese sentido, el empresario Javier Faroli señalado como presunto complice de la supuesta trama de lavado de dinero con empresas de Estados Unidos compareció voluntariamente ante la Justicia. Su incursión a Tribunales no dejó declaraciones para el juez Luis Armella, quien los había citado para más adelante.

Mientras tanto, a nivel internacional resonó la reunión entre María Corina Machado y Donald Trump en la Casa Blanca. La líder de la oposición venezolana acercó partes con el presidente estadounidense y aseguró que se "están dando los pasos para una transición verdadera" tras la captura del dictador chavista Nicolás Maduro.

Ver posteo en X (ya volvió):

Luis Caputo X 2P
Luis Caputo en X.&nbsp;

Luis Caputo en X.

Esto pasa en el vivo de Urgente24:

-------------------

Live Blog Post

Flybondi en el ojo de la tormenta

Las reiteradas cancelaciones y demoras en vuelos de aerolíneas low cost volvieron a encender alertas en el Congreso. En ese contexto, presentaron un pedido de informes para que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Transporte expliquen qué controles se aplicaron sobre Flybondi y qué respuestas recibieron los pasajeros afectados.

La iniciativa busca conocer si el Estado avanzó con sanciones, auditorías o procesos de fiscalización ante los incumplimientos atribuidos a la compañía aérea, además de detallar qué tipo de compensaciones o reintegros se otorgaron a los usuarios perjudicados por la interrupción de los servicios.

VER NOTA

Live Blog Post

En Argentina, $LIBRA sigue como causa activa

Javier Milei intenta instalar que quedó desestimado que haya habido una estafa con la venta del criptoactivo $LIBRA, que lo tuvo a él como actor central, dado que en USA se levantaron los embargos que pesaban Hayden Davis, el creador del token que el Presidente difundió en un tuit hace casi un año.

"En USA le acaban de liberar todo el embargo a Davis, por lo tanto no hubo estafa, no hubo criptoestafa, todas las cosas que decía la política", le dijo Milei a Luis Majul a finales de 2025. Sin embargo, en la Argentina sigue en trámite, aunque con mucha parsimonia, una causa penal que tiene al Presidente imputado, además de Davis y el amigo presidencial Mauricio Novelli, entre otros.

VER NOTA
Live Blog Post

Qué pasa en el mercado cambiario

El Banco Central compró reservas netas por US$562 millones hasta la 1ra mitad de enero como parte del nuevo esquema cambiario que incluyó además el ajuste por inflación de las bandas de flotación.

Sin embargo, esa intervención no apuntaló la cotización de la divisa, que en el mismo lapso se depreció un 2%. En el marcado mayorista, donde opera el BCRA, el dólar sotenía el sesgo declinante de la jornada previa y se cambiaba a $1.443 al mediodía de este viernes 16/01.

Si bien el BCRA se incorporó como actor demandante de divisas, el dólar no sube. Y esto se debe a distintos factores. El principal: el Tesoro inyecta liquidez a la plaza para contener el salto cambiario.

VER NOTA

Live Blog Post

Caída de X sin explicación

Después de que muchos reclamaran a Edenor por el apagón de ayer, Twitter, ahora X, se cayó a nivel mundial y volvió a demostrar que cuando falla, falla sin aviso, dejando a millones mirando una pantalla en blanco. La caída expuso otra vez el modelo de Elon Musk, que se queda callado cuando la red que "nunca duerme" se apaga.

VER NOTA

Live Blog Post

Mauricio Macri vuelve a escena tras su separación

Mientras en la Argentina el PRO avanza con cambios en su estructura interna, Mauricio Macri eligió mantenerse alejado del ruido político y mediático. Días después de que se conociera su separación de Juliana Awada, el expresidente reapareció públicamente en Italia, donde retomó una actividad que viene desarrollando desde hace varios años: la docencia universitaria.

Macri compartió en sus redes sociales imágenes desde la Bologna Business School, en la ciudad de Bolonia, una de las capitales académicas de Europa. Allí participa como profesor invitado en cursos vinculados al liderazgo, una experiencia que ya había repetido en otras oportunidades.

VER NOTA

