El empleo privado formal cayó 0,3% mensual desestacionalizado en octubre y la mayoría de las jurisdicciones registraron bajas. La pérdida total fue de 17.900 empleos respecto de septiembre. Entre junio y octubre, la caída fue de 71.296 puestos de trabajo privados formales, lo que acrecienta la crisis económica.
DESAPARECIERON 176.908 EMPLEOS PRIVADOS
Competencia imperfecta: el empleo privado formal cayó 2,8% desde que asumió Milei
El empleo privado formal está viviendo una tendencia negativa desde mediados del 2023 y se profundizó con las medidas de ajuste de Javier Milei.
Con respecto a octubre 2024, la caída fue 0,9% interanual, o 58.196 empleos.
Así lo informó Politikon Chaco utilizando datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. La información se condice con los pronósticos que realizaba el INDEC en encuestas a empresarios y comerciantes, que debido a la baja demanda de sus productos, la actividad también iba en caída y esperaban disminuir la mano de obra contratada entre el segundo y tercer trimestre del 2025.
El nivel de empleo es 2,8% menor que en noviembre 2023, “lo que equivale a la pérdida acumulada de unos 176.908 empleos en la era Milei en el segmento privado formal”, planteó Politikon.
A este panorama de pérdida de empleo, se suma el empeoramiento del ingreso de los asalariados. Un infrome de IARAF plantea que el ingreso acumulado desde noviembre 2023 a diciembre 2025 registra una caída del 80% en el poder adquisitivo, una realidad que golpea fuertemente a los asalariados y que explica la caída en la actividad comercial del país.
Nivel de empleo por sector
Si se analiza por sector económico, solamente la Pesca (14,7%), el Agro (2,5%), el Comercio (1%) y la Enseñanza (0,1%) registraron un aumento en el nivel de empleo privado formal desde la asunción de Javier Milei hasta octubre 2025.
En la comparación interanual, “hay cinco que presentan mejoras interanuales: Pesca (5,3%), Electricidad, Gas y Agua (0,7%), Construcción (0,6%), Enseñanza (0,4%) y Comercio (0,3%); por el contrario, la mayor caída se observó en Explotación de Minas y Canteras (-8,5%)”, detalló Politikon.
Nivel de empleo por distrito
La tendencia negativa se repite cuando se observa el desempeño en las diferentes jurisdicciones del país. Solo cuatro provincias registraron un aumento en el nivel de empleo de octubre en comparación con septiembre, “en San Juan (+1,4%), Río Negro (+0,5%), Santiago del Estero (+0,2%) y Córdoba (+0,1%)”, dijo Politikon.
Por el contrario, cuatro distritos se mantuvieron estables y los otros dieciséis registraron pérdidas de empleo en el mes: “Jujuy, Chaco y La Pampa caen al -0,25 mensual y, en el otro extremo, Formosa, Catamarca, Tucumán y Tierra del Fuego presentan bajas superior al -1,0%”.
La variación interanual fue en la misma línea.
En términos del mandato de Javier Milei, solo tres logran superar actualmente los niveles de noviembre 2023: “Neuquén con 2,2% (+3.212 empleos), Río Negro con 0,7% (+780 empleos) y Mendoza con 0,2% (548 empleos). Por el contrario, las veintiún jurisdicciones restantes aún no logran recuperar el volumen de empleo previo al cambio de gobierno, aunque muestran fuertes brechas en sus comportamientos: el descenso más leve se observa en San Juan (-0,1%); mientras que en el otro extremo, La Rioja (-12,9%) y Santa Cruz (-15,7%) presentan los descensos más fuertes”, detalló Politikon.
