Competencia imperfecta: el empleo privado formal cayó 2,8% desde que asumió Milei

Nivel de empleo por sector

Si se analiza por sector económico, solamente la Pesca (14,7%), el Agro (2,5%), el Comercio (1%) y la Enseñanza (0,1%) registraron un aumento en el nivel de empleo privado formal desde la asunción de Javier Milei hasta octubre 2025.

El resto de los sectores tuvieron caídas, las más fuertes estuvieron en el sector Construcción (-15,1%), Minas y Canteras (-8%) e Industria Manufacturera (-4,7%).

image Variación de nivel de empleo por sector en términos mensuales y desde noviembre 2023. Fuente: Politikon Chaco.

En la comparación interanual, “hay cinco que presentan mejoras interanuales: Pesca (5,3%), Electricidad, Gas y Agua (0,7%), Construcción (0,6%), Enseñanza (0,4%) y Comercio (0,3%); por el contrario, la mayor caída se observó en Explotación de Minas y Canteras (-8,5%)”, detalló Politikon.

Nivel de empleo por distrito

La tendencia negativa se repite cuando se observa el desempeño en las diferentes jurisdicciones del país. Solo cuatro provincias registraron un aumento en el nivel de empleo de octubre en comparación con septiembre, “en San Juan (+1,4%), Río Negro (+0,5%), Santiago del Estero (+0,2%) y Córdoba (+0,1%)”, dijo Politikon.

Por el contrario, cuatro distritos se mantuvieron estables y los otros dieciséis registraron pérdidas de empleo en el mes: “Jujuy, Chaco y La Pampa caen al -0,25 mensual y, en el otro extremo, Formosa, Catamarca, Tucumán y Tierra del Fuego presentan bajas superior al -1,0%”.

image Variación de empleo mensual por distrito. Fuente: Politikon Chaco.

La variación interanual fue en la misma línea.

En términos del mandato de Javier Milei, solo tres logran superar actualmente los niveles de noviembre 2023: “Neuquén con 2,2% (+3.212 empleos), Río Negro con 0,7% (+780 empleos) y Mendoza con 0,2% (548 empleos). Por el contrario, las veintiún jurisdicciones restantes aún no logran recuperar el volumen de empleo previo al cambio de gobierno, aunque muestran fuertes brechas en sus comportamientos: el descenso más leve se observa en San Juan (-0,1%); mientras que en el otro extremo, La Rioja (-12,9%) y Santa Cruz (-15,7%) presentan los descensos más fuertes”, detalló Politikon.

image Variación del nivel de empleo desde la asunción de Javier Milei hasta octubre 2025. Fuente: Politikon Chaco.

