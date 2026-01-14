Luis Caputo suma poder con su primo en Yacyretá (y expone a Milei)

Aparentemente, Luis Caputo siempre tiene algún nombre en su agenda mientras que los Milei tienen una agenda acotada sobre la cual echar mano...

Asimismo, el ministro Caputo parece tener siempre la última palabra en torno a la 'billetera' (el caso de IOSFA es uno de los más recientes)., Estas situaciones mencionadas evidencian, por un lado, su poder real en el Gobierno y, a la vez, expone ciertas limitaciones de los hermanos Milei en cuanto a decisiones pero, especialmente, a nombres.

Una de las críticas que se han escuchado de parte de opositores al Presidente -pero también de algunos libertarios- es la incorporación al Gabinete o a puestos de poder como 'armadores' de nombres que no pertenecen originalmente a La Libertad Avanza (aunque luego se hayan vuelto, al menos en lo discursivo, mileístas férreos). Patricia Bullrich, Daniel Scioli, Sebastián Pareja, 'Nene' Vera, por nombrar sólo algunos...

