El ministro de Economía, Luis Caputo, suma cada vez más poder en el gobierno de Javier Milei. La reciente designación de Diego Luis Adúriz, primo segundo de 'Toto', como nuevo director de Yacyretá refuerza la teoría de que él es el verdadero mandamás. Además, deja en evidencia la acotada agenda de nombres de los Milei.
'MANDAMÁS'
Luis Caputo suma poder con su primo en Yacyretá (y expone a Milei)
Diego Luis Adúriz, primo de Luis Caputo, es el nuevo director de Yacyretá, lo que refuerza la teoría de que el ministro de Economía es el 'mandamás'.
El Gobierno dispuso una reorganización de las autoridades locales de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), con designaciones y movimientos internos en el Directorio y el Consejo de Administración, luego de que se confirmaran varias renuncias. Los cambios quedaron formalizados a través del Decreto 15/2026, publicado este miércoles (14/01) en el Boletín Oficial.
La medida fue instrumentada por la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, que aceptó la renuncia de Alfonso Peña al cargo de Director Ejecutivo. El puesto vacante en el Directorio será ocupado por Diego Luis Adúriz, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como consejero.
No obstante, Peña continuará vinculado al organismo binacional: desde el 12 de enero pasó a ocupar un cargo como consejero, para completar un período legal que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.
Así las cosas, Luis Caputo suma más poder, no sólo sumando dependencias sino también con varias personas de su círculo cercano designadas como funcionarios, tal el caso de Santiago Bausilli -presidente del BCRA- quien es socio de Caputo en la consultora Anker Latinoamérica, o de Pablo Quirno -actualmente canciller, tras su paso por la secretaría de Finanzas- colaborador histórico de Toto y también fue socio en su consultora privada, por mencionar algunos de los más renombrados.
Aparentemente, Luis Caputo siempre tiene algún nombre en su agenda mientras que los Milei tienen una agenda acotada sobre la cual echar mano...
Asimismo, el ministro Caputo parece tener siempre la última palabra en torno a la 'billetera' (el caso de IOSFA es uno de los más recientes)., Estas situaciones mencionadas evidencian, por un lado, su poder real en el Gobierno y, a la vez, expone ciertas limitaciones de los hermanos Milei en cuanto a decisiones pero, especialmente, a nombres.
Una de las críticas que se han escuchado de parte de opositores al Presidente -pero también de algunos libertarios- es la incorporación al Gabinete o a puestos de poder como 'armadores' de nombres que no pertenecen originalmente a La Libertad Avanza (aunque luego se hayan vuelto, al menos en lo discursivo, mileístas férreos). Patricia Bullrich, Daniel Scioli, Sebastián Pareja, 'Nene' Vera, por nombrar sólo algunos...
