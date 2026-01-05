Luis Caputo se niega a dar información sobre sus hijos

Luis Nicolás trabaja en Invernea S.A., el fondo de inversión que comparte la familia Caputo con el ex ARCA Juan Pazo y que se promociona como articulador entre el mundo financiero y la economía real mediante una serie de fideicomisos para el desarrollo principalmente ganadero.

Cristóbal, quien posee antecedentes laborales en Invertir En Bolsa S.A. y Balanz Capital Valores, visitó al menos una vez la Quinta de Olivos acompañando a su padre y al resto del equipo económico. Fue el 12 de mayo de 2024, según consta en los registros de Casa Militar, obtenidos por la ONG Poder Ciudadano. Horas después, Javier Milei recibiría a sus invitados en uno de sus domingos de ópera, entre ellos el extitular de de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

Agustín trabajó en importantes estudios jurídicos, como RTZZ, Santiago Alejandro Lynch, Allende&Brea y Bruchou & Funes de Rioja. Y Santiago Caputo, homónimo del asesor presidencial, trabaja en Pegsa Group, una productora audiovisual presidida por Agustín Pichot, ex capitán de Los Pumas.

Al no estar nombrado, ninguno está alcanzado por el inciso F del segundo artículo de la ley de ética pública, el cual insta a todo funcionario a "abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados".

Luis Caputo y sus hijos: "Hay una irregularidad"

"Si son asesores, ad honorem o pagos, tienen que figurar en nómina de empleo publico. Si no están designados como tales no pueden ser asesores ni nada", afirma Ana Castellani, exsecretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación.

"Nadie puede trabajar en la APN gratis o rentado sin una contratación o designación". Y, al hacerlo, añade, "no pueden tener otro trabajo full time en el sector privado".

Por su parte, Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, coincide: "Si trabajan para el Estado, deberían estar nombrados. Hay una irregularidad. Tienen acceso a información privilegiada sin tener que rendir cuentas y a oficinas que son patrimonio nacional. El Estado no es una empresa familiar".

"Si no sabemos qué hacen en el ministerio, tampoco podemos saber si hay un conflicto de interés", añadió.

