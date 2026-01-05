En octubre pasado, Luis Caputo había quedado en el centro de la polémica tras contar que 2 de sus hijos trabajan en el ministerio de Economía 'ad honorem' algo que, según interpretaciones, sería ilegal ya que para trabajar en el Estado -aunque sea sin salario- es necesario un contrato o designación.
SIGUE LA POLÉMICA
Luis Caputo se niega a dar información sobre sus hijos
Tras admitir que 2 de sus hijos trabajan en el ministerio de Economía 'ad honorem', Luis Caputo se niega a dar información sobre tareas e, incluso, sus nombres.
Pero la polémica continúa, dado que ahora la cartera que lidera Luis Caputo se niega a dar información sobre las tareas que realizan estas personas e, incluso, no revela sus nombres.
Los hijos de 'Toto' no fueron contratados ni designados formalmente, ni siquiera como el sobrino del ministro, el asesor Santiago Caputo, que figura en la planilla de la Secretaría General de la Presidencia como monotributista para brindar servicios al Estado como “profesional autónomo”. Ese gris le permite tomar decisiones sin poner su firma y estar exento de asentar sus reuniones en el registro oficial de audiencias y de presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
El portal Letra P realizó un pedido de acceso a la información pública y la respuesta oficial fue muy escueta: "Se hace saber que dos de sus hijos desarrollan tareas de colaboración y apoyo a las actividades que les son requeridas, sin sujeción a horario, frecuencia, ni régimen de asistencia que los alcance", respondió el Palacio de Hacienda ante la consulta de dicho medio, esquivando incluso la pregunta acerca de cuáles son hijos del ministro trabajan con él.
Caputo tiene cuatro hijos varones (Luis Nicolás, Agustín, Cristóbal y Santiago) y dos mujeres, Sofía y Alexia. Según informan los periodistas Sebastián Iñurrieta y Esteban Rafel en Letra P, Identificar cuáles lo asesoran resulta clave para permitir evaluar si hay un conflicto de interés en puerta.
Luis Nicolás trabaja en Invernea S.A., el fondo de inversión que comparte la familia Caputo con el ex ARCA Juan Pazo y que se promociona como articulador entre el mundo financiero y la economía real mediante una serie de fideicomisos para el desarrollo principalmente ganadero.
Cristóbal, quien posee antecedentes laborales en Invertir En Bolsa S.A. y Balanz Capital Valores, visitó al menos una vez la Quinta de Olivos acompañando a su padre y al resto del equipo económico. Fue el 12 de mayo de 2024, según consta en los registros de Casa Militar, obtenidos por la ONG Poder Ciudadano. Horas después, Javier Milei recibiría a sus invitados en uno de sus domingos de ópera, entre ellos el extitular de de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
Agustín trabajó en importantes estudios jurídicos, como RTZZ, Santiago Alejandro Lynch, Allende&Brea y Bruchou & Funes de Rioja. Y Santiago Caputo, homónimo del asesor presidencial, trabaja en Pegsa Group, una productora audiovisual presidida por Agustín Pichot, ex capitán de Los Pumas.
Al no estar nombrado, ninguno está alcanzado por el inciso F del segundo artículo de la ley de ética pública, el cual insta a todo funcionario a "abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados".
Luis Caputo y sus hijos: "Hay una irregularidad"
"Si son asesores, ad honorem o pagos, tienen que figurar en nómina de empleo publico. Si no están designados como tales no pueden ser asesores ni nada", afirma Ana Castellani, exsecretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación.
"Nadie puede trabajar en la APN gratis o rentado sin una contratación o designación". Y, al hacerlo, añade, "no pueden tener otro trabajo full time en el sector privado".
Por su parte, Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, coincide: "Si trabajan para el Estado, deberían estar nombrados. Hay una irregularidad. Tienen acceso a información privilegiada sin tener que rendir cuentas y a oficinas que son patrimonio nacional. El Estado no es una empresa familiar".
"Si no sabemos qué hacen en el ministerio, tampoco podemos saber si hay un conflicto de interés", añadió.
