A esta altura ya se puede decir que la posible llegada de Sebastián Villa a River Plate es una de las novelas del verano en el mercado de pases. En ese contexto, el periodista partidario Juan Cortese avivó la polémica en medio de múltiples versiones contrapuestas.
FUTURO DEL COLOMBIANO
Juan Cortese encendió la polémica en River Plate con Sebastián Villa
En River Plate hay versiones cruzadas por Sebastián Villa. El periodista Juan Cortese dio su versión y crece la polémica.
El Millonario ya tiene 3 refuerzos en sus filas pero la posible llegada del colombiano encendió el debate en redes sociales y entre los hinchas. El periodista de TyC Sports aportó su granito de arena.
Juan Cortese, Sebastián Villa y las diferentes versiones
Todo hacía indicar que la posible llegada de Sebastián Villa a River Plate era apenas un rumor.
Sin embargo, en las últimas horas creció la posibilidad concreta de que el colombiano vista la camiseta del Millonario, aunque por el momento no existen avances significativos.
Las versiones, de todos modos, son encontradas. César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases, aseguró ayer 4 de enero: “Puedo confirmarles que Marcelo Gallardo no pidió a Sebastián Villa. Más allá de que lo reconoce como uno de los mejores delanteros del fútbol argentino, no es real que haya solicitado su llegada a River”.
Otras informaciones, como la de Damián Villagra, sostienen lo contrario: “Sebastián Villa quiere jugar en River y se lo hizo saber a su agente. Lo económico con Independiente Rivadavia de Mendoza es la cuestión”. En una línea similar, aunque con matices, Germán Balcarce confirmó: “Hay negociaciones con Independiente Rivadavia por el delantero colombiano Sebastián Villa”.
Quien también se sumó a la polémica, con una postura más cercana a la de Merlo, fue el periodista de TyC Sports Juan Cortese. Si bien aclaró que se trató más de una percepción que de información concreta, afirmó: “Hoy no lo veo a Villa en River. Es una sensación”.
Habrá que ver cómo continúa esta novela en las próximas horas. Lo cierto es que el debate entre los hinchas trasciende lo futbolístico y se vincula con una cuestión de valores, teniendo en cuenta que el jugador afrontó causas relacionadas con violencia de género.
El mercado de pases de River hasta ahora
La dirigencia de River Plate ya tiene la mirada puesta en lo que será el 2026, luego de un flojo 2025.
El Millonario no logró clasificarse a la Copa Libertadores, pero aun así apuntará a la Copa Sudamericana y a todas las competencias locales en las que tenga posibilidades.
Con el objetivo de volver a pelear por títulos, el club de Núñez ya se reforzó con tres jugadores: Aníbal Moreno y Fausto Vera llegaron para fortalecer la mitad de la cancha, mientras que el domingo 4 de enero se confirmó la incorporación de Matías Viña, procedente de Flamengo.
La intención del Muñeco es sumar además un centrodelantero, un defensor central, un gambeteador y, si surge la oportunidad, un lateral derecho, más allá de las incorporaciones ya concretadas.
