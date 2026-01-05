Juan Cortese encendió la polémica en River Plate con Sebastián Villa

Otras informaciones, como la de Damián Villagra, sostienen lo contrario: “Sebastián Villa quiere jugar en River y se lo hizo saber a su agente. Lo económico con Independiente Rivadavia de Mendoza es la cuestión”. En una línea similar, aunque con matices, Germán Balcarce confirmó: “Hay negociaciones con Independiente Rivadavia por el delantero colombiano Sebastián Villa”.

Quien también se sumó a la polémica, con una postura más cercana a la de Merlo, fue el periodista de TyC Sports Juan Cortese. Si bien aclaró que se trató más de una percepción que de información concreta, afirmó: “Hoy no lo veo a Villa en River. Es una sensación”.

Habrá que ver cómo continúa esta novela en las próximas horas. Lo cierto es que el debate entre los hinchas trasciende lo futbolístico y se vincula con una cuestión de valores, teniendo en cuenta que el jugador afrontó causas relacionadas con violencia de género.

El mercado de pases de River hasta ahora

La dirigencia de River Plate ya tiene la mirada puesta en lo que será el 2026, luego de un flojo 2025.

El Millonario no logró clasificarse a la Copa Libertadores, pero aun así apuntará a la Copa Sudamericana y a todas las competencias locales en las que tenga posibilidades.

Con el objetivo de volver a pelear por títulos, el club de Núñez ya se reforzó con tres jugadores: Aníbal Moreno y Fausto Vera llegaron para fortalecer la mitad de la cancha, mientras que el domingo 4 de enero se confirmó la incorporación de Matías Viña, procedente de Flamengo.

La intención del Muñeco es sumar además un centrodelantero, un defensor central, un gambeteador y, si surge la oportunidad, un lateral derecho, más allá de las incorporaciones ya concretadas.

