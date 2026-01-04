Platense podría perder a uno de sus futbolistas más importantes. Uno de los vigentes campeones del fútbol argentino, que tuvo su coronación histórica a mediados de año con la consagración del Torneo Clausura tras 120 años de historia, puede despedir a Ronaldo Martínez.
BOMBA
Platense, alerta: México se quiere llevar al goleador del Torneo Clausura
Ronaldo Martínez fue el máximo artillero del certamen pese al mal torneo de Platense. Pumas de la UNAM busca llevarse sus goles al fútbol mexicano.
El futbolista paraguayo, de 29 años, ha sido uno de los grandes descubrimientos del territorio sudamericano en el último tiempo. Platense lo detectó en Resistencia SC, un club de la ciudad capitalina de Asunción que milita en el Ascenso de Paraguay, y a inicios de 2023 lo fichó como jugador Calamar.
Fue en 2024, con la buena campaña liderada por la dupla DT de Favio Orsi y Sergio Gómez, que Ronaldo Martínez se estableció como pieza importante del equipo. El conjunto de Saavedra se coronó campeón y el delantero dio muestras de sus virtudes. Fueron exhibiciones de aportes más colectivos que en las redes, ya que apenas hizo dos goles en todo el Apertura.
"Ronaldo Martínez quiere jugar en Pumas": el goleador de Platense puede marcharse
Los gritos se destaparon en el Clausura. El segundo torneo del año, que quedó en manos de Estudiantes de La Plata -le ganó la final a Racing-, tuvo una paradoja: Platense fue el peor equipo de todos, pero Ronaldo Martínez fue el que más goles hizo.
Mientras el Calamar -ya sin la dupla Orsi-Gómez en el banco-, terminó último de la Zona B con apenas 12 puntos acumulados -el último de la Zona A, Newell´s, sumó 14- el delantero de Platense fue el goleador del certamen con 8 tantos.
Sus buenas actuaciones no solo despertaron el interés de Gustavo Alfaro para la selección, sino también de Pumas de la UNAM, de México. La institución auriazul lo tiene en carpeta para incorporar otro delantero al plantel. Ya abrochó al brasileño Juninho, pero Martínez pica en punta para ser nuevo refuerzo.
César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, aseguró: "La directiva está buscando diversas opciones de mercado. Para mí quien hoy lleva la delantera es Ronaldo Martínez. No está cerrado. El jugador quiere jugar en Pumas. Pumas ya sabe lo que puede pagar, ve con buenos ojos traerlo pero aun no está el OK final de Efraín Juárez -entrenador del equipo-. Todavía no dio el sí definitivo para que llegue el delantero paraguayo".
Las otras opciones sobre la mesa para Pumas, dijo Merlo, son el colombiano Alfredo Morelos y el paraguayo Robert Morales.
