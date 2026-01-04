Platense, alerta: México se quiere llevar al goleador del Torneo Clausura

Platense necesita a Orsi-Gómez y Ordoñez lleva la negociación a la arena pública Orsi-Gómez, la dupla campeona de Platense FOTO: (ARCHIVO)/ Luis Santillan/ NA.

Sus buenas actuaciones no solo despertaron el interés de Gustavo Alfaro para la selección, sino también de Pumas de la UNAM, de México. La institución auriazul lo tiene en carpeta para incorporar otro delantero al plantel. Ya abrochó al brasileño Juninho, pero Martínez pica en punta para ser nuevo refuerzo.

César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, aseguró: "La directiva está buscando diversas opciones de mercado. Para mí quien hoy lleva la delantera es Ronaldo Martínez. No está cerrado. El jugador quiere jugar en Pumas. Pumas ya sabe lo que puede pagar, ve con buenos ojos traerlo pero aun no está el OK final de Efraín Juárez -entrenador del equipo-. Todavía no dio el sí definitivo para que llegue el delantero paraguayo".

Las otras opciones sobre la mesa para Pumas, dijo Merlo, son el colombiano Alfredo Morelos y el paraguayo Robert Morales.

