River tiene a su nuevo refuerzo. El defensor uruguayo Matías Viña llega al equipo de Marcelo Gallardo para reforzar el lateral izquierdo que, tras la salida de Milton Casco, necesitaba un complemento para que no sea Marcos Acuña la única variante disponible.
¿SOLUCIÓN O APUESTA?
Alerta en River con Matías Viña, un refuerzo que no aguanta los 90 minutos
Matías Viña llega a River para pelearle el puesto a Acuña, pero sus antecedentes médicos encienden alarmas. Casi dos años sin ritmo de competencia.
Garra charrúa para el lateral: préstamo y obligación de compra
Las negociaciones encontraron buen puerto entre las partes: River, Viña y Flamengo, club al que pertenece el futbolista. Con la revisación médica ya realizada, el defensor llega desde Brasil a préstamo por un año, una cesión que River pagó por 500.000 dólares. La operación es, además, con obligación de compra de la totalidad del pase en caso de que el futbolista cumpla con determinados objetivos.
Así, Viña se suma a Aníbal Moreno y Fausto Vera como refuerzos de peso para el club de Núñez, que tuvo un 2025 para el olvido y debe enfocarse en un 2026 con, por lo menos, algún título en la vitrina.
La incorporación del uruguayo no es mala en tanto su perfil, aunque su último año desde lo físico genera dudas en los hinchas riverplatenses. Está claro que el jugador, de 28 años, tiene un recorrido con pergaminos que lo sostienen.
Jugó en Palmeiras y fue bicampeón de Copa Libertadores, y luego en Flamengo, donde fue nuevamente campeón de Copa Libertadores. En el medio tuvo un recorrido por Europa, alternando ciclos breves entre la Roma -fue campeón de la UEFA Conference League con Mourinho como DT-, Bournemouth y Sassuolo.
La rodilla, el gran interrogante de Matías Viña: ¿Cuántos minutos sumó en el último año?
Lo trajo a Sudamérica el Flamengo otra vez a principios de 2024, pero en agosto se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla y, a partir de entonces, nunca pudo encontrar estabilidad. Volvió a sumar minutos recién en junio de 2025, pero, más allá del puñado de minutos en algunos partidos, en el Mengao no volvió a completar un partido los 90' en cancha.
En septiembre de 2025 lo hizo pero jugando para la selección de Uruguay, en un partido por Eliminatorias ante Chile. Para encontrar un cotejo del Flamengo en que haya estado los 90' en el campo, hay que remontarse a junio de 2024.
Y para encontrar un periodo de buen ritmo de competencia, a fines de 2023, cuando mantuvo una buena forma en el Sassuolo italiano hasta que sus problemas de rodilla empezaron a molestar.
Está a la vista que Marcelo Gallardo no lo trae por su presente. El Muñeco apuesta por recuperar a un jugador acostumbrado a salir campeón, con roce internacional y trayectoria en citas importantes, aunque su rodaje no lo ubica como titular indiscutido.
Tiene más potencia que técnica, y es ahí donde saca ventaja sobre Acuña. Sin embargo, aunque tiene valentía para volcarse en ofensiva, el uruguayo no es tan bueno con la pelota y no es una garantía de buen pie como si lo es el Huevo.
