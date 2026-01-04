Alerta en River con Matías Viña, un refuerzo que no aguanta los 90 minutos

La rodilla, el gran interrogante de Matías Viña: ¿Cuántos minutos sumó en el último año?

Lo trajo a Sudamérica el Flamengo otra vez a principios de 2024, pero en agosto se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla y, a partir de entonces, nunca pudo encontrar estabilidad. Volvió a sumar minutos recién en junio de 2025, pero, más allá del puñado de minutos en algunos partidos, en el Mengao no volvió a completar un partido los 90' en cancha.

image Viña se despide del Flamengo con una Copa Libertadores en su palmarés @Flamengo

En septiembre de 2025 lo hizo pero jugando para la selección de Uruguay, en un partido por Eliminatorias ante Chile. Para encontrar un cotejo del Flamengo en que haya estado los 90' en el campo, hay que remontarse a junio de 2024.

Y para encontrar un periodo de buen ritmo de competencia, a fines de 2023, cuando mantuvo una buena forma en el Sassuolo italiano hasta que sus problemas de rodilla empezaron a molestar.

Está a la vista que Marcelo Gallardo no lo trae por su presente. El Muñeco apuesta por recuperar a un jugador acostumbrado a salir campeón, con roce internacional y trayectoria en citas importantes, aunque su rodaje no lo ubica como titular indiscutido.

stefano di carlo y marcelo gallardo_NA Di Carlo y Gallardo trabajan en los refuerzos en Núñez FOTO: MAXIMILIANO LUNA/NA

Tiene más potencia que técnica, y es ahí donde saca ventaja sobre Acuña. Sin embargo, aunque tiene valentía para volcarse en ofensiva, el uruguayo no es tan bueno con la pelota y no es una garantía de buen pie como si lo es el Huevo.

