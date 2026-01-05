Michelo, de denunciado como cómplice de Maduro a grabar el bombadeo de Caracas

En un video posterior, respondiendo a quienes le marcaban que "se le borró la sonrisa", Michelo fue directo: "Perdónenme por tener un poco de corazón, porque generalmente cuando bombardean, invaden un país, sobre todo Estados Unidos, van por los civiles". Y siguió, visiblemente afectado: "Saben lo que es oír gritos de gente inocente, sobre todo de niños". La militancia en redes de repente chocó con la guerra real.

Propaganda, caída de Maduro y un problema legal en casa

Un año antes de que Michelo denunciara la invasión y que le cantara a Donald Trump que "Venezuela no es tu tierra, Donald Trump. El petróleo de aquí no te lo llevarás", en Argentina se activaba otro frente bastante menos romántico. Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI, confirmó en X que presentó una denuncia penal contra el influencer, junto a Karina Banfi (UCR) y Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet (PRO).

Según explicó, lo acusan de "encubrir delitos de lesa humanidad, minimizar las torturas perpetradas en el centro de detención ilegal Helicoide y ordenar la detención, a través de agentes del régimen de Maduro, de una mujer que lo enfrentó públicamente".

image

La cosa no quedó ahí. El legislador liberal Yamil Santoro también avanzó con una presentación judicial: "Ser un hijo de puta no es un delito, pero promocionar la dictadura de Maduro condenada por delitos de lesa humanidad, difundir mensajes antisemitas y promover el secuestro de opositores, sí es delito". Y remató: "A los propagandistas de las dictaduras los quiero presos".

Michelo hoy habla de niños, de bombas y de soberanía, pero durante años fue parte activa de un relato que negó persecuciones, torturas y censura, incluso cuando varios organismos internacionales y medios como BBC, Reuters y Human Rights Watch documentaban lo contrario. Ahora, con Maduro afuera y el chavismo en estado de shock, el salteño quedó expuesto como una de las caras visibles de un régimen que se derrumba.

image Desde Argentina, Michelo enfrenta denuncias penales por encubrir los crímenes del chavismo, quedando expuesto como propagandista de un régimen hoy en caída libre.

En redes sigue arengando, hablando de Latinoamérica y del petróleo, pero la pregunta ya no es qué video va a subir después. La pregunta es qué va a hacer cuando la Justicia argentina avance y cuando el relato épico deje definitivamente de rendir likes. Porque como decía Grondona, "todo pasa". Y a Michelo, al menos por ahora, ya se le borró la sonrisa.

