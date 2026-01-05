Revelados los virus que se aproximan en 2026: Un médico los está vigilando

Estos son los virus que el Dr. Jackson estará vigilando en 2026:

Gripe Aviar

Uno de los virus que ha causado preocupación mundial más recientemente es la gripe aviar o influenza aviar A. Específicamente, debido a la aparición del subtipo H5N1 de la influenza aviar, que los científicos han estado monitoreando.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el H5N1 es un subtipo de virus de la gripe A. Estos virus causan una enfermedad respiratoria grave y muy infecciosa en las aves denominada gripe aviar (o influenza aviar), pero también han infectado a los mamíferos, incluido el ser humano.

Incluso, respecto a la gripe aviar, el Dr. Jackson considera que podríamos estar "al borde de una pandemia".

"En 2026, los científicos seguirán buscando evidencia de que el H5N1 haya cambiado lo suficiente como para transmitirse entre humanos, un paso necesario para el inicio de una nueva pandemia de gripe", agrega.

Mpox

También conocida como viruela símica, es una enfermedad vírica causada por el virus de la mpox, que en 2022-2023 causó un brote mundial. Se caracteriza por provocar erupciones cutáneas.

"No está claro cómo seguirán evolucionando los brotes de MPOX en EE. UU. y en el extranjero en 2026", indica el médico.

"Si bien el número de casos de mpox ha disminuido significativamente desde el brote de 2022, el clado II de mpox se ha consolidado en todo el mundo. Varios países de África central también han notificado un un aumento de casos de mpox del clado I desde 2024. Desde agosto de 2025, se han presentado cuatro casos de mpox del clado I en EE.UU. incluidos casos en personas que no viajaron a África", señala.

La OMS también considera que, actualmente, la mpox sigue constituyendo una amenaza para el mundo.

Virus Oropouche

La enfermedad por el virus Oropouche es una infección transmitida por jejenes infectados y algunas especies de mosquitos.

Fue identificado en 1955 y, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), desde finales de 2023, se han reportado brotes de la enfermedad por el virus Oropouche en varios países de América del Sur y el Caribe, incluidas áreas sin historial previo de esta enfermedad.

El especialista en enfermedades infecciosas ha dicho que, en 2026, "es probable que los brotes de Oropouche sigan afectando a viajeros en América. El mosquito transmisor de Oropouche se encuentra en toda América del Norte y del Sur, incluido el sureste de Estados Unidos. El alcance del virus podría seguir expandiéndose".

Otros virus que representan un riesgo en 2026, según el experto, son: Chikungunya, sarampión y VIH.

----------

Más noticias en Urgente24

Real Madrid confirmo dónde jugará Mastantuono en medio de rumores de su regreso a River

Incertidumbre en las telecomunicaciones: la compra de Telefónica por Telecom sigue sin aval oficial

Criptomonedas en llamas: XRP despega mientras China e Irán empiezan el año con cambios

Ganaron Trump y los hermanos Rodríguez, perdieron Maduro y María Corina Machado

Marcelo Tinelli recibió la noticia que lo hunde por completo