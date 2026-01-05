Telefe vuelve a mover fichas y deja entrever un problema que se hace más grande

Viajes cerca, relatos mejores: El cambio de lógica de Código Viaje

En ese contexto se entiende mejor el regreso de Código Viaje, que volvió a la pantalla con una séptima temporada los domingos a la medianoche. No es un estreno ruidoso ni una apuesta grandilocuente, pero sí un movimiento pensado. Telefe eligió renovar un formato conocido, pero cambiarle el eje, algo que no es tan habitual en la TV abierta.

El programa conducido por Tomás Fonzi dejó de lado la lógica de la postal turística para correrse hacia el vínculo. 8 episodios, recorridos por la provincia de Buenos Aires y una decisión clara: viajar con amigos reales, no con invitados puestos para cumplir. Eugenia Tobal en las sierras de Tandil, Cachete Sierra en una jornada de wakeboard, Dolores Fonzi compartiendo una pesca con su hermano. No hay exotismo, hay cercanía.

image Con la renovación de Código Viaje, Telefe busca reconectar emocionalmente con una audiencia cansada del ruido televisivo.

Y ese cambio no es menor en un momento donde la audiencia ya no responde al impacto vacío, porque Código Viaje apuesta a sentirse identificado, a mostrar experiencias posibles, destinos accesibles y charlas que no parecen guionadas. Viñedos, termas, cocina con productos regionales, historia local. Todo contado desde un lugar relajado, sin subrayados.

Telefe parece haber entendido que hoy la batalla no es por gritar más fuerte, sino por generar clima, algo que el streaming viene trabajando hace años. Mientras otros canales siguen estirando fórmulas gastadas, esta renovación apunta a algo más simple y, justamente por eso, más efectivo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Código Viaje (@codigoviajeok)

En una televisión con menos público, construir cercanía puede valer más que sumar décimas de rating, y en esa lectura, Telefe vuelve a mostrar por qué sigue estando un paso adelante. No porque tenga todas las respuestas, sino porque al menos está haciendo las preguntas correctas.

