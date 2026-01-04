"LA PRODUCTORA SIENTE QUE..."
Año nuevo, recortes nuevos: Telefe no se cansa de bajar programas
En Telefe un programa de años en pantalla pierde respaldo y su continuidad empieza a generar más dudas que certezas.
Las versiones que circulan con fuerza indican que "La Peña de Morfi" tiene los días contados, al menos en el formato que todos conocemos. La modificación llegaría en algún momento de este 2026, y aunque todavía no hay confirmación oficial, los rumores suenan cada vez más sólidos. Lo que arrancó como un espacio emblemático para la música y las entrevistas distendidas podría estar viviendo sus últimos capítulos bajo esta estructura.
La primicia explotó en "Los Profesionales de Siempre", donde revelaron las razones que estarían empujando a esta decisión: "La productora siente que, como es un programa que necesita de bandas, no es lo mismo cuando el que te entrevista sabe mucho del tema, como era Gerardo Rozín…". Ahí está el punto. La ausencia del ideólogo y conductor original se siente, y mucho.
Porque claro, Rozín tenía ese don especial para conectar con los músicos, para hacer las preguntas justas en el momento preciso, para generar complicidad genuina con cada invitado. Era un hombre que respiraba música y eso se notaba en cada bloque. Actualmente, el timón se encuentra en manos de Lizy Tagliani y Diego Leuco, dos figuras con carisma y trayectoria indiscutible, pero que evidentemente no logran replicar esa química particular que hacía única a la propuesta inicial.
Telefe prioriza el rating y "Los Simpson" salen ganando
Mientras tanto, el canal ya dejó en claro cuál es su plan alternativo. "Los Simpson" y las películas ocupan ahora los sábados y domingos, apostando a un contenido que garantiza audiencia sin complicaciones. La fórmula es simple y efectiva: entretenimiento masivo que no requiere grandes producciones.
Lo que está sucediendo es el reflejo más crudo de la nueva filosofía que maneja Telefe. "La Peña de Morfi" representa una apuesta grande, con costos elevados y una estructura compleja que depende de múltiples factores para funcionar. Los nuevos dueños del canal prefieren la certeza sobre el riesgo, y eso se traduce en decisiones drásticas. El mensaje es contundente: si no rendís lo esperado, no hay espacio para vos. Y este programa icónico parece estar pagando el precio de una industria que cambió las reglas del juego y no perdona.
