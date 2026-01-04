Año nuevo, recortes nuevos: Telefe no se cansa de bajar programas

Lo que está sucediendo es el reflejo más crudo de la nueva filosofía que maneja Telefe. "La Peña de Morfi" representa una apuesta grande, con costos elevados y una estructura compleja que depende de múltiples factores para funcionar. Los nuevos dueños del canal prefieren la certeza sobre el riesgo, y eso se traduce en decisiones drásticas. El mensaje es contundente: si no rendís lo esperado, no hay espacio para vos. Y este programa icónico parece estar pagando el precio de una industria que cambió las reglas del juego y no perdona.

