Horas clave: Nicolás Maduro se enfrenta a la justicia de NYC

Live Blog Post

El gobierno de Donald Trump ha puesto en jaque al presidente del chavismo, Nicolás Maduro, quien este lunes debe rendir cuentas ante un tribunal de Nueva York. Sin embargo, el operativo de captura y la presión sobre el chavismo aún no han logrado fracturar la cúpula militar del régimen. De hecho, la Casa Blanca necesita negociar, no solo para evitar más derramamiento de sangre en Venezuela, sino también para poder usufructuar el petróleo de Caracas, especialmente cuando a Washington solo le quedarían seis años de reservas de hidrocarburos.

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado que Marco Rubio, su secretario de Estado, está dialogando directamente con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, para liderar una transición democrática en Venezuela tras la caída de Maduro, que le permita a Estados Unidos el "acceso total" al petróleo, expulsando de esta manera la influencia de Irán, Rusia y China en la región.

Trump afirmó que Delcy "dirigiría" Venezuela "hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata".

image La cúpula del chavismo aún sigue invicta en Venezuela, a pesar de la detención de Maduro.

Al principio, Rodríguez se enfrentó discursivamente a Trump, acusándolo de intervenir en la soberanía de un país y pidiendo la liberación de Maduro. Sin embargo, el tono de Rodríguez cambió radicalmente el domingo, cuando publicó por la noche un mensaje conciliador hacia EE.UU. tras encabezar su primer consejo de ministros.

"Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional", dice el mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

"Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia", añade, en un lenguaje que podría considerarse más conciliador y predispuesto a negociar con Trump.

Por el contrario a la postura de Delcy, Diodsado Cabello, el número dos del Chavismo y actual Ministro de Defensa, lanzó una advertencia a Maduro y dijo que va a rescatar al líder chavista encarcelado en Nueva York.

“Se nos fue el comandante (Hugo) Chávez y nosotros seguimos adelante. A Nicolás lo vamos a rescatar, pero si algo le pasa a alguno, nosotros tenemos que seguir adelante, levantar su bandera por la paz, por la independencia, por la soberanía, por la vida", dijo Diosdado Cabello, en redes sociales citado por el portal opositor Efecto Cocuyo. En su mensaje, Cabello insistió en la “unidad monolítica” del chavismo.