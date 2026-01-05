Horas clave: Nicolás Maduro se enfrenta a la justicia de NYC

LUNES 5 DE ENERO DE 2026. La captura y extracción de Nicolás Maduro de Venezuela convulsionó a la región y al mundo durante el fin de semana, dando paso a la etapa judicial de un caso que promete marcar la geopolítica global. En los tribunales federales del Distrito Sur de Nueva York, la justicia estadounidense juzgará al dictador caribeño capturado por la DEA por cargos de "narcoterrorismo" y otros delitos que serán el justificativo ante la comunidad internacional para explicar la maniobra ejecutada por la Casa Blanca.
El proceso será encabezado por el juez Alvin Hellerstein, un renombrado magistrado estadounidense de nada menos que 92 años, con pasado en la procuraduría del Ejército de los Estados Unidos. Para Hellerstein, no será el primer caso internacional de su magistratura, que comenzó a nivel federal en 1998 por designación de Bill Clinton.
Según analistas estadounidenses, el comando judicial de Hellerstein frente al futuro de Maduro no tendría lazos directos con la administración de Donald Trump. De hecho, el juez neoyorquino falló en numerosas oportunidades en contra de los intereses del nuevamente presidente estadounidense en oportunidades pasadas, sobre todo en casos referidos a jucios por deportaciones relacionados a las políticas migratorias.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Mientras tanto, en Venezuela la red del chavismo que sostiene el gobierno de facto busca reorganizarse ante la detención de su líder. Sin nuevas intervenciones militares estadounidenses a la vista, la ahora presidente Delcy Rodríguez es apuntada por la Casa Blanca para generar un clima de transición a una nueva administración aún no definida.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Para Donald Trump y su administración también podría abrirse un frente legal ante las crecientes críticas opositoras sobre la procedencia del desembarco de las fuerzas estadounidenses en territorio venezolano. Si bien la versión oficial de la Casa Blanca sostiene que las operaciones fueron ejecutadas por las "fuerzas del órden" y en pos de detener el flujo de drogas, la participación de divisiones militares en la captura de Nicolás Maduro podría ser un paso en falso en términos internos debido a la falta de autorización del Congreso.
Esa discusión interna tendría traslado a la Justicia estadounidense por parte de los demócratas, quienes denunciaron como ilegal la intervención del Gobierno de su país en la interna venezolana.
Mientras se desarrollan los acontecimientos legales en Nueva York, el mercado reacciona a la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Uno los activos más reactivos al suceso fue Bitcoin, criptomoneda que se anotó una fuerte suba en la cotización de este lunes.
La duda central alrededor de esta cripto es el presunto atesoramiento que el Gobierno venezolano habría hecho a modo de saltear las sanciones internacionales. Según estimaciones recientes, entre 400.000 y 600.000 unidades de esa criptomoneda podrían haber sido compradas en el pasado, cuando su precio era mucho menor al actual (93.200 dólares) formando parte de las reservas venezolanas.
En caso de confirmarse esa información, el mercado cripto estaría a las puertas de un cambio radical de la dinámica ya que Estados Unidos podría tomar posesión de la presunta billetera venezolana, conviritiéndose en uno de los mayores tenedores del mundo vía incautación.
El gobierno de Donald Trump ha puesto en jaque al presidente del chavismo, Nicolás Maduro, quien este lunes debe rendir cuentas ante un tribunal de Nueva York. Sin embargo, el operativo de captura y la presión sobre el chavismo aún no han logrado fracturar la cúpula militar del régimen. De hecho, la Casa Blanca necesita negociar, no solo para evitar más derramamiento de sangre en Venezuela, sino también para poder usufructuar el petróleo de Caracas, especialmente cuando a Washington solo le quedarían seis años de reservas de hidrocarburos.
En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado que Marco Rubio, su secretario de Estado, está dialogando directamente con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, para liderar una transición democrática en Venezuela tras la caída de Maduro, que le permita a Estados Unidos el "acceso total" al petróleo, expulsando de esta manera la influencia de Irán, Rusia y China en la región.
Trump afirmó que Delcy "dirigiría" Venezuela "hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata".
Al principio, Rodríguez se enfrentó discursivamente a Trump, acusándolo de intervenir en la soberanía de un país y pidiendo la liberación de Maduro. Sin embargo, el tono de Rodríguez cambió radicalmente el domingo, cuando publicó por la noche un mensaje conciliador hacia EE.UU. tras encabezar su primer consejo de ministros.
"Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional", dice el mensaje publicado en su cuenta de Instagram.
"Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia", añade, en un lenguaje que podría considerarse más conciliador y predispuesto a negociar con Trump.
Por el contrario a la postura de Delcy, Diodsado Cabello, el número dos del Chavismo y actual Ministro de Defensa, lanzó una advertencia a Maduro y dijo que va a rescatar al líder chavista encarcelado en Nueva York.
“Se nos fue el comandante (Hugo) Chávez y nosotros seguimos adelante. A Nicolás lo vamos a rescatar, pero si algo le pasa a alguno, nosotros tenemos que seguir adelante, levantar su bandera por la paz, por la independencia, por la soberanía, por la vida", dijo Diosdado Cabello, en redes sociales citado por el portal opositor Efecto Cocuyo. En su mensaje, Cabello insistió en la “unidad monolítica” del chavismo.
La defensa legal de Nicolás Maduro en Nueva York permanece bajo secreto mientras el tribunal se prepara para dar inicio al proceso regular. Sin embargo, el análisis legalista estadounidense coincide en que la estrategia que podría encarar el dictador venezolano sería similar a la que ensayó el panameño Manuel Noriega en 1990.
Esto último se basaría en apelar las imputaciones aduciendo ser la cabeza de un estado extranjero y el grado de inmunidad que esto provee. Algo que chocaría directamente contra las consideraciones políticas de la Casa Blanca, que no reconoce a Maduro como presidente venezolano legítimo desde las últimas elecciones.
Mientras tanto, autoridades judiciales de Nueva York aseguraron que Maduro enfrentará un proceso "como cualquier otro" dentro del sistema legal neoyorquino. Esto implica un juicio conformado por un jurado y sus respectivas instancias de apelación.
Nicolás Maduro llegó al Tribunal Federal de Nueva York para su primera comparecencia, mientras la Unión Europea advierte a Donald Trump que no apoya a Delcy Rodríguez y que la transición debe ser liderada por Edmundo González Urrutia.
El presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado este sábado por las fuerzas especiales de Estados Unidos en una operación en Caracas que incluyó bombardeos, comparece este lunes a la 1:00 hora local ante un Tribunal Federal de Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo y conspiración para traficar drogas.
Simultáneamente, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a elevar el tono contra la administración chavista, aún no derrocada, y aumentó la presión pública sobre la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a quien muchos chavistas señalan como la culpable del “secuestro de Maduro”, al asegurar que habría pactado extraoficialmente con Washington. El mandatario estadounidense le reclama un “acceso total” al país, mientras la Unión Europea reitera su compromiso con una transición democrática en Venezuela que incluya al presidente electo venezolano, el opositor Edmundo González.
Bruselas ha expresado este lunes que se opone a la decisión de Donald Trump de que sea Delcy Rodríguez quien se encargue de la transición democrática en Venezuela, bajo las órdenes de Estados Unidos en un manotazo de ahogado de Washington por la situación política con el régimen chavista que aún no cede a claudicar en el poder.
La Comisión Europea ha pedido este lunes que la transición la lidere el presidente electo Edmundo Gonzalez Urritia y María Corina Machado, la líder opositora de Vente Venezuela, premiada con el Nobel de la Paz.
“Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado”, ha asegurado la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, dirigiéndose así a Washington . Esta es la misma línea que ha defendido este lunes el derechoso Partido Popular de España, tras declarar que “Delcy Rodríguez carece de legitimidad”.
En una gélida mañana neoyorquina, el capturado dictador venezolano fue trasladado junto a su esposa Cilia Flores en un megaoperativo de la DEA desde el Centro de Detención Metropolitano. Durante el día de hoy se dará el inicio del proceso en su contra, donde está acusado con cargos por presunto narcoterrorismo internacional, conspiración además de la tenencia y uso de armas destructivas.