Donald Trump aclaró sus prioridades: "Ahora mismo el petróleo" no los presos políticos

En otro tramo de la entrevista, el mandatario norteamericano dijo que están pensando en reabrir la embajada estadounidense en Caracas tras la caída de Maduro.

Esposa de Nahuel Gallo: "Sigue la cúpula que mantiene a los presos políticos"

En declaraciones este lunes (5/1) a Radio Mitre, María Alejandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, dijo que: "es un paso, no estamos hablando que los venezolanos ya son libres, ya que no podemos dejar de pensar que en Venezuela queda parte de la cúpula que mantiene a los precos políticos en las cárceles. Tengo fe y esperanza".

agustin nahuel gallo.jpg La liberación del gendarme Nahuel Gallo, el reclamo del gobierno de Milei a Venezuela entra en una nueva etapa.

Consultada sobre qué le dijo Patricia Bullrich sobre la situación en el país caribeño, solo contó que la senadora le dijo a su hijo que "pronto estarás con tu papá", pero no quiso contar las gestiones del Gobierno nacional, sobre lo cual finalizó: "confiamos en el trabajo que están haciendo y que podremos tener esa llamada".

Diputados: LLA impulsa declaración sin mención a los presos políticos

Diputados libertarios presentaron un proyecto de declaración de respaldo a las acciones de USA en Venezuela, pero deja en los fundamentos la mención a la liberación de los presos políticos (especialmente al caso de Nauhel Gallo) y a la “reposición” de Edmundo González Urrutia y Corina Machado como gobernantes.

“El Congreso Argentino, se expresará en consonancia con la política exterior del gobierno y la posición del Presidente @JMilei. El bloque @LLA_Diputados ratifica el respaldo absoluto a la aprehensión de Maduro, como vía para la restitución de la vigencia de los derechos humanos, la libertad y la democracia en la República de Venezuela”, explicó la diputada libertaria Silvana Giúdici en su cuenta personal de la red social X donde difundió el proyecto de declaración presentado en la Cámara baja.

Desde la oposición, salió al cruce el diputado Maximiliano Ferraro que le reprochó a Giúdici: "Se olvidaron un párrafo sobre la liberación inmediata de los presos políticos, el respeto a la soberanía popular expresada por el pueblo venezolano, garantías de transición democrática y por Edmundo González Urrutia y Corina Machado".

