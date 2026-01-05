Brutal confesión de Donald Trump sobre las verdades intenciones sobre Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Los presos políticos del chavismo no son prioridad para él. Sí es prioridad el control del petróleo venezolano. Será interesante ver en qué queda ahora el reclamo libertario por el gendarme Nahuel Gallo.
¿Y NAHUEL GALLO?
Donald Trump aclaró sus prioridades: "Ahora mismo el petróleo" no los presos políticos
"No hemos llegado a eso. Ahora mismo lo que queremos es arreglar el petróleo", dijo Donald Trump sobre la libertad de los presos políticos en Venezuela.
Donald Trump: Presos no, petróleo sí
En declaraciones este lunes 5/1 al semanario The Atlantic, Donald Trump dio nuevos detalles sobre la operación militar y ahora política en Venezuela. Dijo que si la actual encargada del gobierno venezolano Delcy Rodríguez "no hace lo correcto" le espera un futuro "peor" que el de Nicolás Maduro.
"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", sentenció Trump.
Entre otras definiciones, al presidente estadounidense le consultaron sobre la liberación de los presos políticos del chavismo y dejó en claro que no es una prioridad, es más, ni siquiera parece estar entre las prioridades de USA: "No hemos llegado a eso. Ahora mismo lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta y tener elecciones".
Por otro lado, Trump también confirmó que hay canales de comunicación abiertos con Rodríguez aunque no confirmó si habló con ella.
En otro tramo de la entrevista, el mandatario norteamericano dijo que están pensando en reabrir la embajada estadounidense en Caracas tras la caída de Maduro.
Esposa de Nahuel Gallo: "Sigue la cúpula que mantiene a los presos políticos"
En declaraciones este lunes (5/1) a Radio Mitre, María Alejandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, dijo que: "es un paso, no estamos hablando que los venezolanos ya son libres, ya que no podemos dejar de pensar que en Venezuela queda parte de la cúpula que mantiene a los precos políticos en las cárceles. Tengo fe y esperanza".
Consultada sobre qué le dijo Patricia Bullrich sobre la situación en el país caribeño, solo contó que la senadora le dijo a su hijo que "pronto estarás con tu papá", pero no quiso contar las gestiones del Gobierno nacional, sobre lo cual finalizó: "confiamos en el trabajo que están haciendo y que podremos tener esa llamada".
Diputados: LLA impulsa declaración sin mención a los presos políticos
Diputados libertarios presentaron un proyecto de declaración de respaldo a las acciones de USA en Venezuela, pero deja en los fundamentos la mención a la liberación de los presos políticos (especialmente al caso de Nauhel Gallo) y a la “reposición” de Edmundo González Urrutia y Corina Machado como gobernantes.
“El Congreso Argentino, se expresará en consonancia con la política exterior del gobierno y la posición del Presidente @JMilei. El bloque @LLA_Diputados ratifica el respaldo absoluto a la aprehensión de Maduro, como vía para la restitución de la vigencia de los derechos humanos, la libertad y la democracia en la República de Venezuela”, explicó la diputada libertaria Silvana Giúdici en su cuenta personal de la red social X donde difundió el proyecto de declaración presentado en la Cámara baja.
Desde la oposición, salió al cruce el diputado Maximiliano Ferraro que le reprochó a Giúdici: "Se olvidaron un párrafo sobre la liberación inmediata de los presos políticos, el respeto a la soberanía popular expresada por el pueblo venezolano, garantías de transición democrática y por Edmundo González Urrutia y Corina Machado".
