Julio Zamora acusó a Milei de dañar económicamente a Tigre al suspender el Tren Mitre

Por otra parte, Zamora sentenció: “La reciente e incomprensible decisión de la línea 60 de colectivos, que ha decidido terminar con el histórico recorrido completo Constitución-Tigre, fragmentando el mismo de manera por lo menos arbitraria y que también afecta el viaje diario desde y hasta nuestra ciudad de millas de personas, la mayoría de trabajadores, y que no hace más que acentuar el aislamiento al que vamos quedando sometidos. Como municipio con una población importante, volvemos a exigir medidas que ayuden a mitigar esta situación, quizás la disposición de un corredor de autobuses que sirva para suplir, al menos, el recorrido del tren Mitre, entre Retiro y Tigre. Algo que, al menos, ayudará a paliar el enorme daño que se causará al pueblo de Tigre ya su economía”.

JULIOZAMORAACUSOAMILEIDEDANARECONOMICAMENTEATIGREALSUSPENDERELTRENMITREFOTO3 El intendente de Tigre, Julio Zamora, acusó al presidente de la nación, Javier Milei, de dañar al turismo la suspensión del servicio Tren Mitre.

El corte de servicio del ramal Tigre del Ferrocarril Mitre

Tras el inicio de la temporada de verano 2026, Trenes Argentinos anunció que continuarán con el proceso de obras en el Tren Mitre y el ramal Tigre no funcionará al menos durante casi 50 días.

Las obras se iniciarán el próximo 10 de enero y culminarán recién el 28 de febrero. De acuerdo a lo que explicaron, se tratan de refacciones “urgentes y fundamentales” que están dentro de la Emergencia Ferroviaria para aumentar los niveles de seguridad y confiabilidad de los usuarios, según publicó el sitio Infobae.

¿Cuántos usuarios quedarán afectados por el corte del servicio del ramal Tigre del Ferrocarril Mitre?

En ese sentido, la interrupción del servicio fue planificada en coincidencia con la temporada estival, cuando el caudal de pasajeros disminuye y permite avanzar con mayor celeridad en los trabajos sin provocar un impacto mayor en la movilidad cotidiana. Según estimaciones de Trenes Argentinos Infraestructura, en enero y febrero viajan, en promedio, 25.200 usuarios diarios, cifra que representa una reducción de 25 % respecto a los meses de noviembre y diciembre, cuando la cantidad de pasajeros suele alcanzar los 33.000 por jornada.

Asimismo, explicaron que la interrupción permitirá intervenir sectores de difícil acceso ubicados a lo largo de la traza, donde no es posible realizar tareas durante la noche ni los fines de semana, lo que agiliza significativamente el ritmo de ejecución. De haberse optado por cortes parciales, el plazo de obra se habría extendido hasta tres veces más, generando mayores inconvenientes acumulados para los usuarios. La medida también coincide con la ejecución de trabajos en el ingreso a la terminal de Retiro, que requieren idéntico período de afectación para su correcta finalización.

La línea de colectivos 60 recorta recorridos

La icónica línea de colectivos 60 anunció el pasado martes 30/12/2025 los servicios que partían desde Constitución hacia Rincón de Milberg dejaron de llegar hasta Tigre Alto y ahora finalizan su recorrido en San Isidro, en cumplimiento de la Resolución 152/2019 del Ministerio de Transporte de la Nación. La medida fue informada por la empresa MONSA a través de carteles colocados en las unidades, con un mensaje claro: el histórico “Constitución-Tigre” ya es pasado.

El recorte no significa que la 60 desaparezca de la zona, pero sí modifica una referencia clave para miles de pasajeros. Fuentes cercanas a la compañía confirmaron que el ramal hacia Tigre que circula por el Bajo seguirá vigente, aunque con una diferencia sustancial ya que tendrá como cabecera Barrancas de Belgrano. Para quienes se mueven por la zona del Alto, seguirá disponible el ramal hacia Maschwitz y Escobar por Ruta 27, donde además operan líneas provinciales como la 203 y la 365.

¿Cómo será el nuevo recorrido de la línea 60?

El nuevo trazado, autorizado hace más de cuatro años en el marco de la reestructuración total del servicio, ya figuraba entre los recorridos habilitados por Nación desde octubre de 2019. Allí se establece que la 60 llegará hasta el Puerto de San Isidro, donde compartirá terminal con la Línea 168. Sin embargo, su implementación había quedado en suspenso en medio de una fuerte resistencia local.

La Municipalidad de San Isidro, durante la gestión de Gustavo Posse, se opuso en su momento asegurando que la presencia de la 60 afectaría la calidad de vida en la zona y comprometería un espacio verde estratégico destinado al parque público. Los cuestionamientos chocaron con un dato concreto: la 168 ya utilizaba ese sector como cabecera desde antes de la autorización de 2019, sin que eso modificara el uso del predio.

Cuatro años más tarde, lo pendiente se hizo efectivo. El emblemático cartel “Tigre” dejó de figurar en las unidades que parten desde el sur porteño, marcando el cierre de un recorrido que durante décadas conectó el Corredor Norte con Constitución.

