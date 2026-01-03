Intriga: Con Diosdado Cabello en libertad no hay transición posible en Venezuela

Embed Diosdado Cabello habla tras ataques de EE.UU. contra Venezuela



La historia

Vayamos a la biografía de Diosdado que publicó InSight Crime en 2024:

"Diosdado Cabello nació en el estado de Monagas en 1963. De adolescente, militó en Bandera Roja, una organización de izquierda radical. En 1987, se graduó de la academia militar con el grado de subteniente del ejército, donde obtuvo el 2do. puesto de su promoción.

Cabello se hizo conocido por su papel en el fallido golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, orquestado por Hugo Chávez en febrero de 1992. El entonces teniente del ejército fue encarcelado durante dos años.

Tras la elección de Chávez como presidente en 1998, Cabello obtuvo altos cargos gubernamentales. Durante la década de 2000, fue director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ministro de Infraestructura, vicepresidente por un breve periodo e incluso presidente interino durante unas horas durante el golpe de Estado contra Chávez en 2002. También fue gobernador del estado de Miranda entre 2004 y 2008.

Cabello estaba entre los principales candidatos que se esperaba que reemplazaran a Chávez después de que éste anunció que padecía cáncer en 2013. Pero finalmente fue Nicolás Maduro quien fue elegido por el presidente enfermo, cuya muerte fue anunciada el 5 de marzo de ese año.

De 2012 a 2016, Cabello lideró la Asamblea Nacional hasta que la oposición obtuvo la mayoría en las elecciones. Posteriormente, ocupó un escaño en la Asamblea Nacional Constituyente, diseñada para limitar el mandato de la oposición en el poder legislativo. Fue nombrado presidente de esta entidad gubernamental desde 2018 hasta su disolución en 2020.

El ex militar conduce un programa de televisión político que se transmite en canales nacionales desde 2014. En él habla frecuentemente sobre conspiraciones contra el régimen de Maduro desde la oposición política.

Cabello parecía haberse distanciado del centro del poder de Maduro al no ocupar cargos oficiales durante varios años, y los principales analistas políticos sugieren que su influencia sobre los militares como ex oficial ha disminuido.

Sin embargo, tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28/07/2024, en las que Maduro fue declarado vencedor en medio de acusaciones de fraude, Cabello fue nombrado ministro del Interior y Justicia. Este cargo le otorga control sobre la policía y los servicios de inteligencia del país.

Actividades delictivas

También ha sido investigado por varios casos de corrupción. En 2020 el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Cabello, junto con Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, de actuar como líderes del Cártel de los Soles. Según documentos judiciales, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC ) se coordinaron con Cabello y otros funcionarios para garantizar el tránsito seguro de cocaína a través de Venezuela a cambio de sobornos. Además, Cabello y otros presuntamente proporcionaron armas a las FARC, según las acusaciones.

El Departamento de Estado ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

En 2018, Cabello fue sancionado por la Unión Europea, Suiza y Panamá por ser considerado de alto riesgo para el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

También fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) por presuntos vínculos con lavado de dinero, corrupción y narcotráfico.

Cabello también ha sido investigado por su relación con la constructora brasileña Odebrecht, implicada en escándalos de corrupción en la región. Según la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz, Cabello presuntamente aceptó cerca de US$ 100 millones en sobornos de la constructora. Además, según el portal de investigación Armando.info, Odebrecht presuntamente financió la campaña de Cabello para la gobernación de Miranda en 2008. La Fiscalía española también investigó el presunto uso de empresas familiares en el país para cobrar comisiones.

Fuentes políticas y de las fuerzas de seguridad, activas y retiradas, consultadas por InSight Crime aseguran que Cabello tiene influencia a nivel nacional, incluso en zonas del estado Bolívar, región clave para la minería ilegal y el contrabando de oro, así como Apure, Monagas y Zulia, estados claves para el narcotráfico y el contrabando.

Alrededor de 2017, Cabello facilitó envíos aéreos de cocaína al estado de Barinas, desde donde eran llevados a las costas venezolanas, según denunciaron fiscales estadounidenses.

Aliados y enemigos

Cabello siempre ha liderado una facción dentro del gobierno venezolano y, a lo largo de los años, ha mantenido alianzas políticas cambiantes. Representa un sector de poder dentro del chavismo, lo que le ha granjeado enemigos políticos en el gobierno. Sin embargo, al ser fracturas internas, estas fisuras no suelen impactar la opinión pública, aunque prometen generar adversarios constantemente.

Cabello tiene varios familiares en el poder. Su hermano, José David Cabello Rondón, es el jefe de la administración aduanera y tributaria; su primo, Alexis Rodríguez Cabello, es el actual jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la persona clave en una disputa territorial con Guyana.

La esposa de Diosdado Cabello, Marleny Contreras, es diputada de la Asamblea Nacional por el estado Monagas, y su hija, Daniella Cabello —sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actos antidemocráticos— preside la Fundación Marca País, cuyo objetivo es promover los sectores productivos del país a nivel internacional. También dirige la Agencia Venezolana de Promoción de Exportaciones, creada por Maduro en septiembre de 2024 para diversificar la oferta exportadora del país.

Su hermano David Cabello, su esposa Marleny Conteras y el empresario Rafael Sarría, quien es uno de sus principales testaferros, también fueron sancionados por la OFAC por formar parte de una red de corrupción.

Cabello fue uno de los fundadores de los Círculos Bolivarianos, grupos de civiles armados creados por Hugo Chávez para controlar sectores populares y manifestaciones políticas, que a su vez sirvieron de preludio a los colectivos. Estos actores armados no estatales se han consolidado en varias regiones del país y apoyan al régimen.

Ha asumido un papel público destacado en la promoción de la formación y el despliegue de las Cuadrillas de Paz (Cupaz), ahora conocidas como Uppaz, otro grupo de actores armados que ayudan al régimen a mantener el control político y social.

Cabello ha sido uno de los principales contactos de las disidencias de las FARC dentro del gobierno y presuntamente facilita sus operaciones a través de sus redes en regiones como Apure, según fuentes consultadas durante el trabajo de campo.

En entrevistas de campo, varias fuentes dijeron haberlo visto en zonas de influencia de las disidencias de las FARC en Apure.

Uno de sus aliados es el exgobernador del estado Zulia, Omar Prieto, quien estuvo implicado en extorsiones, contrabando de gasolina y expropiaciones de propiedades privadas en esa región.

Múltiples fuentes consultadas en terreno por InSight Crime aseguran que Cabello se ha reunido con miembros del Sindicato de Las Claritas, una banda minera que opera en Las Claritas, municipio Sifontes del estado Bolívar.

El papel de Cabello como Ministro del Interior y de Justicia le otorga un nuevo poder, convirtiéndolo en uno de los principales actores políticos de Venezuela y dándole más influencia para controlar las economías ilegales en las que está involucrado."

