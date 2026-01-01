Cristina Kirchner recibió 2026 internada: Parálisis del intestino, drenaje y antibióticos

Por otro lado, se informó que la paciente “comienza con ingesta de (alimentos) semisólidos con buena tolerancia”.

“De no mediar complicación adicional, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, retiro del drenaje y finalización del tratamiento antibiótico”, concluye Lanfranconi.

De la prisión domiciliaria al Otamendi

La expresidenta fue operada el sábado 20/12, luego de haber sufrido un fuerte malestar abdominal en su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. Ante la persistencia de los síntomas, un equipo médico la evaluó en su domicilio y recomendó su traslado a un centro de mayor complejidad para realizar estudios más exhaustivos.

El traslado al sanatorio requirió autorización judicial, que fue otorgada ese mismo día. Una vez en el Otamendi, los profesionales confirmaron el diagnóstico de apendicitis aguda con compromiso localizado del peritoneo y resolvieron realizar una cirugía laparoscópica de urgencia.

El parte médico difundido este lunes lleva la firma de la directora médica del sanatorio y detalla que la evolución clínica es favorable. Sin embargo, aclara que se mantiene el criterio de internación preventiva para garantizar una recuperación completa y evitar eventuales complicaciones asociadas al cuadro infeccioso.

El Sanatorio Otamendi es el centro de salud de referencia habitual de la expresidenta. Allí fue atendida en otras oportunidades por distintos procedimientos médicos. En 2021 se sometió a una histerectomía, mientras que en años anteriores fue intervenida quirúrgicamente por otras afecciones de relevancia, tanto durante como después de su mandato presidencial.

