Se extiende la internación de Cristina Kirchner en el Sanatorio Otamendi donde fue ingresada por una apendicitis que tuvo complicaciones. La exPresidenta pasó la Navidad internada y ahora ocurrirá lo mismo con fin de año. Advierten por una “lenta recuperación del íleo posoperatorio”.
11 DÍAS DE INTERNACIÓN
Cristina Kirchner recibió 2026 internada: Parálisis del intestino, drenaje y antibióticos
La expresidenta Cristina Kirchner aún no se recupera de una peritonitis localizada y recibió 2026 internada. Demora en reponerse de un íleo posoperatorio.
Cristina Kirchner y una apendicitis que se complicó
La expresidenta Cristina Kirchner se encuentra internada en el Sanatorio Otamendi desde el 20 de diciembre cuando ingresó por una apendicitis aguda que derivó en una peritonitis localizada, según los partes médicos que difundió el nosocomio.
Desde la intervención quirúrgica se esperaba que la exmandataria recibiera el alta rápidamente, pero su recuperación se volvió lenta y los días de internación se extendieron. Ahora pasará fin de año en el Otamendi.
El último comunicado difundido por el Otamendi con la firma de la directora médica de la institución, Marisa Lafranconi, indica lo siguiente: “Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso".
El íleo postoperatorio es una parálisis temporal del intestino que ocurre después de una cirugía donde el tránsito gastrointestinal se frena a raíz del estrés quirúrgico.
Por otro lado, se informó que la paciente “comienza con ingesta de (alimentos) semisólidos con buena tolerancia”.
“De no mediar complicación adicional, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, retiro del drenaje y finalización del tratamiento antibiótico”, concluye Lanfranconi.
De la prisión domiciliaria al Otamendi
La expresidenta fue operada el sábado 20/12, luego de haber sufrido un fuerte malestar abdominal en su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. Ante la persistencia de los síntomas, un equipo médico la evaluó en su domicilio y recomendó su traslado a un centro de mayor complejidad para realizar estudios más exhaustivos.
El traslado al sanatorio requirió autorización judicial, que fue otorgada ese mismo día. Una vez en el Otamendi, los profesionales confirmaron el diagnóstico de apendicitis aguda con compromiso localizado del peritoneo y resolvieron realizar una cirugía laparoscópica de urgencia.
El parte médico difundido este lunes lleva la firma de la directora médica del sanatorio y detalla que la evolución clínica es favorable. Sin embargo, aclara que se mantiene el criterio de internación preventiva para garantizar una recuperación completa y evitar eventuales complicaciones asociadas al cuadro infeccioso.
El Sanatorio Otamendi es el centro de salud de referencia habitual de la expresidenta. Allí fue atendida en otras oportunidades por distintos procedimientos médicos. En 2021 se sometió a una histerectomía, mientras que en años anteriores fue intervenida quirúrgicamente por otras afecciones de relevancia, tanto durante como después de su mandato presidencial.
