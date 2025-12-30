Cerrando el año, Javier Milei decidió disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), envuelta en escándalo por presuntas coimas atribuidas a Karina Milei. Y estalló la polémica en redes sociales, con la oposición y usuarios en general cuestionando esta decisión, anunciada este martes (30/12) por Manuel Adorni.
OTRA POLÉMICA
Mucho enojo por el cierre de ANDIS: "Es un escándalo"
Javier Milei decidió cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), envuelta en escándalo por presuntas coimas, y se desató gran polémica.
Las críticas no sólo apuntan al cierre de la ANDIS en medio del escándalo por coimas sino también a que será absorbida por el ministerio de Salud que lidera Mario Lugones, quien aún no dio explicaciones contundentes por las muertes por el fentanilo contaminado.
Desde Unión por la Patria, Germán Martínez, fue uno de los que salió con los tapones de punta en X: "quieren eliminar la ANDIS para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad. No es una reestructuración administrativa. Es un plan de impunidad".
Mientras que la diputada cordobesa Gabriela Estévez afirmó que es "otro ataque a las personas con discapacidad y sus familias: después de dos años de recortes, quita arbitraria de pensiones, falta de pago a los prestadores y mucha corrupción, el gobierno cierra la Andis por 'falta de transparencia'. ¡Pero si las coimas las cobraron ellos!"
El también diputado Esteban Paulón (Partido Socialista / Movimiento Ciudadano) se preguntó: "Más allá de lo institucional (que no deja de ser importante), van o no van a cumplir la ley de Emergencia en Discapacidad Manuel Adorni? Los tribunales te esperan por incumplimiento de tus deberes…"
Por su parte, el legislador porteño del Partido Obrero, Gabriel Solano, aseguró que "después de robarse su presupuesto el gobierno decidió cerrar la ANDIS, dejando a las personas con discapacidad y a los que los atienden a la deriva".
Más repercusiones en X sobre el cierre de la ANDIS:
-------------
Otras noticias en Urgente24:
La denuncia que amenaza la tranquilidad de Beto Casella
Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes
La miniserie de 8 capítulos que la crítica obliga a maratonear ya
Despidos sin indemnización en Dr Ahorro, y las consultoras avalan a la multinacional
Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."