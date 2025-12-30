urgente24
ACTUALIDAD ANDIS > Javier Milei > Mario Lugones

OTRA POLÉMICA

Mucho enojo por el cierre de ANDIS: "Es un escándalo"

Javier Milei decidió cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), envuelta en escándalo por presuntas coimas, y se desató gran polémica.

30 de diciembre de 2025 - 13:11
Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, junto a Javier Milei.&nbsp;

Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, junto a Javier Milei. 

Las críticas no sólo apuntan al cierre de la ANDIS en medio del escándalo por coimas sino también a que será absorbida por el ministerio de Salud que lidera Mario Lugones, quien aún no dio explicaciones contundentes por las muertes por el fentanilo contaminado.

Desde Unión por la Patria, Germán Martínez, fue uno de los que salió con los tapones de punta en X: "quieren eliminar la ANDIS para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad. No es una reestructuración administrativa. Es un plan de impunidad".

Seguir leyendo

Mientras que la diputada cordobesa Gabriela Estévez afirmó que es "otro ataque a las personas con discapacidad y sus familias: después de dos años de recortes, quita arbitraria de pensiones, falta de pago a los prestadores y mucha corrupción, el gobierno cierra la Andis por 'falta de transparencia'. ¡Pero si las coimas las cobraron ellos!"

El también diputado Esteban Paulón (Partido Socialista / Movimiento Ciudadano) se preguntó: "Más allá de lo institucional (que no deja de ser importante), van o no van a cumplir la ley de Emergencia en Discapacidad Manuel Adorni? Los tribunales te esperan por incumplimiento de tus deberes…"

Por su parte, el legislador porteño del Partido Obrero, Gabriel Solano, aseguró que "después de robarse su presupuesto el gobierno decidió cerrar la ANDIS, dejando a las personas con discapacidad y a los que los atienden a la deriva".

Captura de pantalla 2025-12-30 121748
Captura de pantalla 2025-12-30 122225
Captura de pantalla 2025-12-30 124503
Captura de pantalla 2025-12-30 122242
Captura de pantalla 2025-12-30 122059

Más repercusiones en X sobre el cierre de la ANDIS:

Captura de pantalla 2025-12-30 122256
Captura de pantalla 2025-12-30 122008
Captura de pantalla 2025-12-30 121941
Captura de pantalla 2025-12-30 122410
Captura de pantalla 2025-12-30 122437
Captura de pantalla 2025-12-30 122823
Captura de pantalla 2025-12-30 122518

-------------

Otras noticias en Urgente24:

La denuncia que amenaza la tranquilidad de Beto Casella

Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes

La miniserie de 8 capítulos que la crítica obliga a maratonear ya

Despidos sin indemnización en Dr Ahorro, y las consultoras avalan a la multinacional

Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES