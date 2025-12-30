Maximiliano Pullaro sostiene que "el miedo cambió de lado", mientras las balaceras hacen estragos...

Helicóptero policial

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, expresó, ante la entrega de 2.600 vehículos en 24 meses: "estamos completando un proceso de reequipamiento de la flota policial, lo que sumado a un programa de reparaciones integrales nos ha permitido poner de pie nuestra policía en cada rincón de la provincia, y asegurar que las principales áreas metropolitanas y hasta las pequeñas y medianas ciudades estén completamente controladas y patrulladas".

El funcionario también se refirió especialmente a la adquisición del helicóptero, "que es un helicóptero policial: es un artefacto diseñado específicamente para la operación policial cotidiana; despega y aterriza prácticamente en cualquier lado, no requiere condiciones especiales".

image El nuevo helicóptero está especialmente adaptado para tareas de seguridad y patrullaje, incluyendo logística y capacitación. Foto: Gobierno de Santa Fe

A su turno, la exvicegobernadora, Gisela Scaglia, remarcó: "seguimos todos los días trabajando en lo que nos propusimos, que era devolverle tranquilidad, orden y seguridad a la provincia de Santa Fe".

"En cada punto de la provincia durante estos 24 meses estuvimos mejorando el equipamiento de la policía, y eso creo que nos pone a la altura de ser la mejor fuerza policial de la República Argentina: no hay en el país ningún gobierno provincial que haya invertido lo que invirtió Santa Fe", agregó.

Detalle de los nuevos velículos

El nuevo helicóptero que incorpora la Policía santafesina es un Robinson R44 Raven I monomotor especialmente adaptado para tareas de seguridad y patrullaje, incluyendo logística y capacitación; está equipado con motor Lycoming O-540 de seis cilindros, tiene una potencia de despegue de 230 SHP y capacidad de carga de hasta 900 libras (408 kilos) y es apto para operar con dos pilotos y dos pasajeros.

Tiene además equipamiento específico para tareas operativas, entre ellos un reflector de búsqueda y un sistema de comunicación terrestre codificado, fundamentales para intervenciones nocturnas y coordinación en terreno.

Por su parte, las camionetas Chevrolet Montana están totalmente equipadas para patrullaje. Estos móviles policiales forman parte de las 720 nuevas unidades que adquirió este año el Gobierno de Santa Fe en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad. Entre otras características, estas camionetas cuentan con tracción 4x2, paragolpes reforzados y rejas de protección para las luces, equipadas con pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores.

image El gobernador, Maximiliano Pullaro, encabezó la presentación. Foto: Gobierno de Santa Fe

La violencia continúa

Pese a dichas adquisiciones, lo cierto es que las balas siguen repercutiendo, principalmente en Rosario, ciudad caliente. Tal es así que, este lunes alrededor de las 20.30 (aún con claridad), una niña de siete años fue baleada al quedar en medio de un ataque a tiros.

La pequeña fue llevada a un hospital con un disparo en el abdomen. Su pronóstico es estable por lo que permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos para un mayor control evolutivo, con tratamiento de analgesia y antibióticos.

En la zona del tiroteo, la Policía secuestró cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros y logró demorar a cuatro sospechosos.

No obstante, el gobernador continúa sonriendo...

Más contenidos en Urgente24

Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes

La denuncia que amenaza la tranquilidad de Beto Casella

La miniserie de 8 capítulos que la crítica obliga a maratonear ya

Despidos, sin indemnización en Dr Ahorro, y las consultoras avalan a la multinacional

Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."