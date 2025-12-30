River se lo sacó a Vélez y cerró el 2025 con un refuerzo sorpresa

image

Tomás Galván debutó en River de la mano de Gallardo en 2021 pero luego dejó de ser tenido en cuenta y es por eso que el mediocampista comenzó un derrotero por diferentes clubes. Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe, Tigre y Vélez Sarsfield fueron los clubes que le abrieron las puertas a préstamo durante los últimos años y fue sin dudas en el Fortín donde alcanzó su mejor versión.