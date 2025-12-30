River volvió a la actividad el pasado 20 de diciembre con el objetivo de resurgir de las cenizas tras un 2025 para el olvido. En medio de un mercado de pases donde el Millonario ya cerró a Aníbal Moreno y Fausto Vera se confirmó que el tercer refuerzo para Marcelo Gallardo llega desde Vélez y de manera más que sorpresiva.
CONFIRMADO
River se lo sacó a Vélez y cerró el 2025 con un refuerzo sorpresa
En las últimas horas River confirmó la llegada de un volante que pasó el último año jugando para Vélez.
Con Fausto Vera y Aníbal Moreno, Gallardo entiende que se empieza a resolver buena parte de los problemas del mediocampo que evidenció River durante este 2025. No obstante, el Muñeco también entiende que a su plantel también le hacen falta volantes creativos que además tengan llegada al gol y es por eso que apareció un nombre que no estaba en los planes.
En las últimas horas se confirmó que el tercer refuerzo de River será Tomás Galván, volante ofensivo de 25 años que se formó en las inferiores del Millonario y que contractualmente aún pertenece al club de Núñez. Durante la última temporada estuvo a préstamo en Vélez donde se asentó como titular bajo el mando de Guillermo Barros Schelotto.
River terminó las negociaciones con Vélez
En principio Tomás Galván no iba a ser tenido en cuenta por Gallardo y es por eso que Vélez había iniciado gestiones para comprarle a River el 50% de los derechos económicos y quedarse de manera definitiva con el futbolista. Pero hubo cambio de último momento en el Millonario y finalmente le confirmaron al volante que volverá a vestir la camiseta de La Banda.
Tomás Galván debutó en River de la mano de Gallardo en 2021 pero luego dejó de ser tenido en cuenta y es por eso que el mediocampista comenzó un derrotero por diferentes clubes. Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe, Tigre y Vélez Sarsfield fueron los clubes que le abrieron las puertas a préstamo durante los últimos años y fue sin dudas en el Fortín donde alcanzó su mejor versión.
Durante los últimos días Tomás Galván no estuvo entrenándose con el plantel de River pero ya le informaron que debe presentarse el 2 de enero para lo que será el viaje a San Martín de Los Andes donde se realizará la parte más exigente de la pretemporada. En caso de que alguien quiera quedarse con él solamente saldrá mediante una venta.
Más en GOLAZO 24
Ander Herrera aceptó una oferta increíble y le confirmó su futuro a Boca
AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con la Copa Argentina
TyC Sports reveló el nuevo sueño de River para reemplazar a Franco Mastantuono
River va por todo: El tricampeón de la Copa Libertadores que quiere Gallardo