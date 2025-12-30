Sin trenes a Córdoba y Tucumán, La Fraternidad quiere parar el Mitre

La amenaza de paralizar el ramal Mitre no es menor: se trata de uno de los corredores ferroviarios más importantes del país, que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el norte del conurbano bonaerense y con varias provincias. Según explicó Maturano, la lógica de la medida apunta a replicar el criterio oficial: “Si no puede andar un tren de pasajeros allá, ¿por qué puede andar acá? Que arreglen ellos el problema”, desafió en el programa de Reynaldo Sietecase.

Omar Maturano: “A ver qué hacen cuando tengan todo parado”

En paralelo, Maturano ratificó el rechazo de La Fraternidad a la reforma laboral que impulsa el oficialismo, a la que calificó como una flexibilización innecesaria y perjudicial para los trabajadores. Si bien admitió que la legislación vigente puede requerir actualizaciones, advirtió que el proyecto del Gobierno avanza en sentido contrario a la protección del empleo.

Además, anticipó que la iniciativa podría ser aprobada por acuerdos políticos en el Congreso. “Los gobernadores van a vender su voto por dinero. Después los van a cagar y van a venir a llorar”, adelantó.

Frente a ese escenario, el dirigente anunció un plan de lucha que incluye una movilización el 10 de febrero, fecha en la que podría tratarse la reforma laboral, un paro de 48 horas para los días siguientes y la posibilidad de escalar hacia una huelga por tiempo indeterminado. “A ver qué hacen cuando tengan todo parado”, advirtió.

Suspenden indefinidamente trenes de Buenos Aires a Córdoba y Tucumán

Los servicios ferroviarios que conectan la Ciudad de Buenos Aires con Córdoba y Tucumán permanecen suspendidos y, por el momento, no tienen fecha definida de regreso. La situación fue confirmada por el sindicato La Fraternidad, que nuclea a los conductores de trenes, a través de un comunicado en el que advierte que la interrupción ya no responde únicamente a cuestiones técnicas.

La decisión impacta de lleno en miles de pasajeros que utilizan el tren como alternativa de bajo costo para viajar entre provincias, especialmente en una etapa del año marcada por el movimiento turístico, las vacaciones y las fiestas de fin de año.

Desde el gremio explicaron que, en un primer momento, la suspensión se vinculó a trabajos sobre las vías y al descarrilamiento ocurrido en septiembre de 2025 en el ramal hacia Tucumán. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas razones se transformaron —según la mirada sindical— en un argumento permanente que impide la reactivación de los recorridos.

Para La Fraternidad, el escenario actual configura una medida de “lock-out contra los trenes de pasajeros de larga distancia”, que termina excluyendo a una parte significativa de la población del acceso a un medio de transporte económico y estratégico.

La suspensión también se refleja en los canales oficiales. En el sitio web de Trenes Argentinos, los usuarios que intentan comprar boletos hacia Córdoba o Tucumán se encuentran con un aviso que indica que el servicio se encuentra interrumpido de manera temporaria por solicitud del concesionario de vías, debido a tareas de revisión.

La falta de información oficial sobre un posible cronograma de regreso profundiza la incertidumbre entre los pasajeros habituales.

-----------

