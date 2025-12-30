Gallardo lo llamó y un campeón de América está cerca de volver a River

Hoy en día el preparador de arqueros principal de River es Tato Montes, quien por su edad buscaría un rol de menos desgaste que ser parte del plantel de primera con los viajes y exigencias que eso implica. Barovero podría sumarse para ocupar su rol, aunque para que eso suceda habrá que esperar a que Trapito defina qué hará ante la oferta de Gallardo.

