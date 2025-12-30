River sigue de pretemporada con un Marcelo Gallardo que está completamente enfocado en poder dar una imagen completamente diferente a la que entregó su equipo en este 2025. En medio de un mercado de pases más que movido se confirmó que el Muñeco llamó a un campeón de América para volver al club.
INESPERADO
Gallardo lo llamó y un campeón de América está cerca de volver a River
Marcelo Gallardo está rediseñando el plantel de River y en el medio de la búsqueda de refuerzos llamó a un viejo conocido.
El mercado de pases de River comenzó con las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, dos futbolistas que Gallardo pidió para reforzar la mitad de la cancha ante la salida de Enzo Pérez y la necesidad de encontrar un volante central de garantías. Ahora el Millonario negocia por otros apellidos tanto en el ataque como en la defensa.
Más allá de los jugadores a los que llamó, Gallardo también levantó el teléfono para comunicarse con un viejo conocido. Según informó Renzo Pantich, el Muñeco habló con Marcelo Barovero para que se convierta en preparador de arqueros de River en 2026. Esto sería un regreso sumamente importante teniendo en cuenta la historia de Trapito en el club.
Barovero colgó los guantes en julio del 2024 con 40 años siendo Banfield el último club de su carrera profesional. Ya desde entonces se empezó a hablar de la posibilidad de que se sume al cuerpo técnico de Gallardo pero Trapito rechazó la propuesta para estar más tiempo con su familia luego de una carrera extensa dedicada al fútbol.
Gallardo quiere a Barovero en River
Ahora que ya pasó un año, Gallardo nuevamente llamó a Barovero para que se sume a su cuerpo técnico y Trapito en principio no rechazó la oferta cómo sí lo hizo en el pasado. Habrá que esperar algunos días para ver qué determinación toma y si finalmente vuelve a sumergirse en el mundo River ocupando un rol completamente diferente.
Hoy en día el preparador de arqueros principal de River es Tato Montes, quien por su edad buscaría un rol de menos desgaste que ser parte del plantel de primera con los viajes y exigencias que eso implica. Barovero podría sumarse para ocupar su rol, aunque para que eso suceda habrá que esperar a que Trapito defina qué hará ante la oferta de Gallardo.
