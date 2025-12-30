Tapia pidió, Riquelme aceptó y Boca cierra un acuerdo impensado con Barracas

image

Boca aceptó negociar con Barracas

Barracas vio la oportunidad de sumar a jugadores con experiencia en el ámbito internacional y es por eso que hubo un llamado hacia Boca para consultar si era posible llegar a un acuerdo. El Xeneize dejó en claro que no tendrá en cuenta a ninguno de los atacantes y que está abierto a negociar si hay una oferta interesante. La preferencia de Juan Román Riquelme es vender a ambos futbolistas.