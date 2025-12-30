El mercado de pases está al rojo vivo en el fútbol argentino de cara a una temporada que tendrá varios equipos compitiendo en el ámbito internacional. Barracas Central será uno de los que participe en la Copa Sudamericana y pensando en este evento Chiqui Tapia llamó a Juan Román Riquelme para pedirle dos jugadores de Boca.
Tapia pidió, Riquelme aceptó y Boca cierra un acuerdo impensado con Barracas
Hace tiempo que Barracas Central logró asentarse definitivamente en primera división y ahora tendrá la chance de disputar un certamen internacional por primera vez en su historia. Teniendo en cuenta este acontecimiento el club que tiene como su cabeza principal al Chiqui Tapia comenzó a buscar refuerzos interesantes para hacer un buen papel.
En las últimas horas se confirmó que dos de los jugadores que quiere Barracas Central le pertenecen a Boca. Según la información que publicó Bolavip, el Guapo quiere quedarse con Norberto Briasco y Juan Ramírez, quienes no serán tenidos en cuenta por el Xeneize y ya fueron notificados que deberán buscar una salida del Xeneize.
Briasco viene de estar los últimos 18 meses a préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata donde comenzó sumando muchos minutos pero con el paso del tiempo perdió la titularidad. Algo similar le sucedió a Juan Ramírez en Lanús, donde prácticamente no tuvo participación a pesar de que el Granate disputó varios encuentros con Copa Sudamericana en el medio.
Boca aceptó negociar con Barracas
Barracas vio la oportunidad de sumar a jugadores con experiencia en el ámbito internacional y es por eso que hubo un llamado hacia Boca para consultar si era posible llegar a un acuerdo. El Xeneize dejó en claro que no tendrá en cuenta a ninguno de los atacantes y que está abierto a negociar si hay una oferta interesante. La preferencia de Juan Román Riquelme es vender a ambos futbolistas.
Más allá de querer venderlos, no se descarta que Boca también acepte entregar a Briasco y Ramírez a préstamo para darle ciertas facilidades a Barracas, ya que el deseo de Riquelme es seguir manteniendo buenas relaciones con el club de Chiqui Tapia. En los próximos días se empezará a cerrar el acuerdo si es que los futbolistas no consiguen una oferta superadora.
