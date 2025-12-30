Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de resolución para repudiar la participación de Lilia Lemoine en un programa de streaming libertario y avanzar con la creación de una comisión especial que evalúe posibles sanciones en su contra. Creen que Lemoine no para de cruzar límites.
El kirchnerismo no tolera a Lilia Lemoine y pidió investigarla en el Congreso: qué hizo ahora
La iniciativa fue impulsada por legisladores del kirchnerismo y espacios aliados, quienes acusan a la diputada de La Libertad Avanza de haber avalado expresiones que banalizan crímenes del terrorismo de Estado.
El proyecto apunta a un episodio ocurrido el 20 de diciembre, durante una emisión del programa FDC, transmitido por el canal Ánima Digital. Allí, uno de los panelistas realizó comentarios en tono de burla que hicieron referencia a los camiones hidrantes usados en protestas, los vuelos de la muerte de la última dictadura y la desaparición de Santiago Maldonado.
El argumento del kirchnerismo
Según el texto presentado en Diputados, Lemoine no solo no repudió esas expresiones, sino que permaneció en silencio e incluso se la vio sonreír y reírse mientras se pronunciaban los dichos, lo que fue interpretado como un aval implícito. Para los autores del proyecto, esa actitud generó una “grave indignación social” y constituye una falta incompatible con el rol de una legisladora nacional.
La iniciativa propone tres medidas concretas:
- Un repudio formal al programa y a la conducta de la diputada,
- La reafirmación del compromiso del Congreso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia,
- La creación de una Comisión Especial que analice si Lemoine incurrió en “desorden de conducta” o en una “inhabilidad moral sobreviniente”, tal como lo contempla el artículo 66 de la Constitución Nacional.
En los fundamentos, los diputados recuerdan que los vuelos de la muerte están probados judicialmente como un método de exterminio utilizado por la dictadura cívico-militar, y califican como “especialmente aberrante” que se bromee sobre esos hechos. También citan el repudio de organismos de derechos humanos, como Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, que denunciaron una apología del terrorismo de Estado y una banalización del dolor de las víctimas.
“El terrorismo de Estado no es un tema opinable ni un recurso humorístico”, sostienen los autores del proyecto, y advierten que la libertad de expresión no habilita a justificar ni trivializar crímenes de lesa humanidad, especialmente cuando quien participa del debate público lo hace en carácter de representante electa.
Una comisión contra Lilia Lemoine
La posible creación de la comisión no implica una sanción automática, pero sí abriría la puerta a medidas disciplinarias que van desde un apercibimiento hasta sanciones más severas, en caso de que se considere que hubo una falta grave al decoro parlamentario. El debate promete escalar en el Congreso y volver a tensar la relación entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo, en un contexto donde los discursos sobre derechos humanos y memoria histórica vuelven a ocupar un lugar central en la agenda política.
