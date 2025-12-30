El kirchnerismo no tolera a Lilia Lemoine y pidió investigarla en el Congreso: qué hizo ahora

Un repudio formal al programa y a la conducta de la diputada,

La reafirmación del compromiso del Congreso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia,

La creación de una Comisión Especial que analice si Lemoine incurrió en “desorden de conducta” o en una “inhabilidad moral sobreviniente”, tal como lo contempla el artículo 66 de la Constitución Nacional.

En los fundamentos, los diputados recuerdan que los vuelos de la muerte están probados judicialmente como un método de exterminio utilizado por la dictadura cívico-militar, y califican como “especialmente aberrante” que se bromee sobre esos hechos. También citan el repudio de organismos de derechos humanos, como Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, que denunciaron una apología del terrorismo de Estado y una banalización del dolor de las víctimas.

“El terrorismo de Estado no es un tema opinable ni un recurso humorístico”, sostienen los autores del proyecto, y advierten que la libertad de expresión no habilita a justificar ni trivializar crímenes de lesa humanidad, especialmente cuando quien participa del debate público lo hace en carácter de representante electa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NicolasBlanco81/status/2004262851003748411&partner=&hide_thread=false La diputada Lilia Lemoine generó otra polémica al reírse en un streaming de referencias a los vuelos de la muerte de la dictadura.



Familiares de víctimas pidieron su expulsión del Congreso y anunciaron denuncia penal por apología del terrorismo de Estado. Otro capítulo que daña… pic.twitter.com/btzjKrfCCH — Nicolás Blanco (@NicolasBlanco81) December 25, 2025

Una comisión contra Lilia Lemoine

La posible creación de la comisión no implica una sanción automática, pero sí abriría la puerta a medidas disciplinarias que van desde un apercibimiento hasta sanciones más severas, en caso de que se considere que hubo una falta grave al decoro parlamentario. El debate promete escalar en el Congreso y volver a tensar la relación entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo, en un contexto donde los discursos sobre derechos humanos y memoria histórica vuelven a ocupar un lugar central en la agenda política.

PROYECTO ANTILEMOINE

___________________________

Más noticias en Urgente24:

Tras el escándalo del ANDISgate, Manuel Adorni anunció el cierre de la Agencia de Discapacidad

¡Qué calor en la ciudad! Que no se hable del dólar: Allanamiento a AFA y Javier Faroni

La crisis en SanCor sumó un nuevo capítulo clave