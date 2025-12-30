En día de festejo en CGT, también celebraron Armando Cavalieri y Luis Barrionuevo

Cavalieri: “Vamos a luchar para preservar cada derecho logrado y seguir trabajando en beneficio de los empleados de comercio”.

La aprobación de la Memoria y Balance reafirma la solidez institucional de la organización y el respaldo de sus afiliados.

Luis Barrionuevo

Tras un fallo judicial de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que habilitó la continuidad del proceso electoral, 350.000 gastronómicos pasaron por las urnas y Luis Barrionuevo seguirá al frente del gremio UTGRAH (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina) hasta 2029, pese a que se espera que su ex cuñado, Dante Camaño, judicialice la elección.

luis barrionuevo.PNG Luis Barrionuevo.

Camaño fue titular de la seccional Capital de la organización. Camaño es el único gremialista que elogió la Reforma Laboral de Javier Milei.

En un escenario de alta concurrencia, el líder de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTGHRA), Luis Barrionuevo fue reelegido al frente del gremio y revalidó su mandato por otros cuatro años.

Barrionuevo lidera el gremio desde 1985.

En 2025 la Junta Electoral no oficializó en septiembre la nómina liderada por Juan Castro, respaldado por Dante Camaño.

CGT

En el sindicalismo, la Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su conformidad con el fallo del juez Martín Cormick, que suspendió el denominado protocolo antipiquetes, al considerar que la resolución impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación avanzaba sobre atribuciones penales y procesales que exceden las competencias del Poder Ejecutivo.

La CGT valoró la decisión judicial que dejó sin efecto la resolución 943/2023, y subrayó que el fallo fue consecuencia de una acción de amparo presentada por organizaciones sindicales y de derechos humanos.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 cuestionó el accionar de la Policía Federal durante las marchas que se realizan los días miércoles frente al Congreso Nacional.

“La CGT bregará por la libre expresión y no dudará a la hora de dar esta batalla en la calle, en la Justicia o en el ámbito legislativo”, concluye el comunicado de la CGT, anticipando la continuidad del conflicto con el Gobierno en torno a las políticas de persecución de la protesta social.

2026

Entre el 3er. trimestre de 2024 y el mismo periodo del corriente año, se crearon 238.000 empleos, según informó la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, de los cuales 201.000, o sea el 85% del total, fueron en el sistema informal.

El 43,3% de los argentinos trabajan en negro: no integran el universo de la CGT, algo que debería resolver la organización porque va camino a representar a una minoría de los trabajadores.

Los monotributistas y autónomos crecieron entre septiembre 2024 y septiembre 2025 en 53.200 cuando la industria destruyó 21.000 puestos de trabajo y el empleo registrado asalariado privado se contrajo en 26.000 puestos.

Si se suman los nuevos empleados informales y monotributistas eson 238.000 nuevos puestos.

En este contexto el exministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada -uno de los responsables de que el Sistema Laboral argentino no consiga detener el crecimiento del trabajo informal-, criticó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

El exfuncionario señaló que el problema del empleo no reside en las indemnizaciones de desvinculación de empleados. “No creo que sea esa la razón por la que 20.000 empresas quebraron en estos 2 años. Creo que tiene más que ver con las políticas económicas, que son el verdadero problema”.

Se equivoca Tomada al no mencionar los costos para el empleador, que se lo queda el Estado en forma de impuestos que jamás irán al trabajador.

Tomada hizo un llamado a la oposición política y al movimiento sindical para que se movilicen de manera organizada contra el proyecto. Él propuso un plan de acción que incluya no solo medidas de fuerza, sino también instancias de debate e información pública.

