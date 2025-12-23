Tensión con la CGT: No es solo la reforma, son también los fondos que el Gobierno retiene

Cada uno de esos trámites, aseguran, debe ser revisado de manera individual... Cada uno de esos trámites, aseguran, debe ser revisado de manera individual...

Desde el Gobierno argumentaron que "es una deuda histórica, tiene más de seis años". Además, el acuerdo original contemplaba distribuir los fondos en tres etapas entre todas las obras sociales que hubieran presentado la documentación.

En la Casa Rosada insisten en que el proceso continúa, que los pagos se realizan "por tandas" y que, una vez alcanzado un volumen significativo de expedientes validados, se libera el dinero correspondiente.

Pero no hay precisiones sobre cuándo se retomarán los desembolsos, ni por qué se interrumpieron luego del primer pago comprometido Pero no hay precisiones sobre cuándo se retomarán los desembolsos, ni por qué se interrumpieron luego del primer pago comprometido

CGT 5P

Plata de los trabajadores

Cabe recordar que los fondos destinados a regularizar la deuda provienen del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se financia con aportes obligatorios descontados mensualmente del salario de los trabajadores registrados.

Durante la gestión del Frente de Todos, una parte de esos recursos fue transferida a una cuenta del Banco Nación para generar intereses y utilizarse luego en reintegros por prestaciones especiales, como discapacidad o tratamientos de alto costo.

De acuerdo a la información que manejan los dirigentes sindicales involucrados en la negociación, esos fondos no habrían sido utilizados desde el cambio de gobierno, hace dos años, y estiman que el monto acumulado podría rondar los 300.000 millones de pesos. Una situación que alimenta el malestar gremial, que denuncia una retención de recursos que pertenecen a los trabajadores.

Otras noticias de Urgente24

Crisis terminal: Farmacia multinacional envió una ola de telegramas de despido y cierra sucursales

Carolina Píparo retoma vínculos con Javier Milei desde el directorio del Banco Nación

Caos y alerta por un conflicto en una de las cementeras más importantes el país

Con el PRO, la UCR y 1 LLA, Mayra Mendoza le ganó a Juan Grabois por 2/3