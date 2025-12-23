El gobierno de Javier Milei demora el pago de 60 mil millones de pesos de las obras sociales sindicales, y se tensa la relación con la CGT. En efecto, ya habría desembolsado un tercio de lo pactado, pero se acaba el año y el resto no aparece...
SE ACABA EL AÑO...
Tensión con la CGT: No es solo la reforma, son también los fondos que el Gobierno retiene
Javier Milei se había comprometido a pagar $60.000 millones antes de fin de año a las obras sociales sindicales, pero la estira y crece el malestar con la CGT.
La gestión libertaria se había comprometido a pagar la deuda con las obras sociales sindicales que se financia con el aporte de los propios trabajadores de 60 mil millones de pesos antes de fin de año.
En octubre pasado, a través del ministerio de Salud y en la previa de las elecciones, acordó con los gremios un esquema de tres pagos durante el último trimestre de este año pero a pocos días de terminar el calendario 2025 pagó apenas un poco mas de un tercio: $23.000 millones.
En el Gobierno dicen que la demora no responde a una decisión política ni a la disputa con la CGT por la reforma laboral, y se la adjudican a la complejidad administrativa del proceso.
Según el propio Gobierno, los reclamos involucran 2,3 millones de expedientes, algunos correspondientes a años anteriores a 2021, e incluso con presentaciones que se remontan a 2019.
Desde el Gobierno argumentaron que "es una deuda histórica, tiene más de seis años". Además, el acuerdo original contemplaba distribuir los fondos en tres etapas entre todas las obras sociales que hubieran presentado la documentación.
En la Casa Rosada insisten en que el proceso continúa, que los pagos se realizan "por tandas" y que, una vez alcanzado un volumen significativo de expedientes validados, se libera el dinero correspondiente.
Plata de los trabajadores
Cabe recordar que los fondos destinados a regularizar la deuda provienen del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se financia con aportes obligatorios descontados mensualmente del salario de los trabajadores registrados.
Durante la gestión del Frente de Todos, una parte de esos recursos fue transferida a una cuenta del Banco Nación para generar intereses y utilizarse luego en reintegros por prestaciones especiales, como discapacidad o tratamientos de alto costo.
De acuerdo a la información que manejan los dirigentes sindicales involucrados en la negociación, esos fondos no habrían sido utilizados desde el cambio de gobierno, hace dos años, y estiman que el monto acumulado podría rondar los 300.000 millones de pesos. Una situación que alimenta el malestar gremial, que denuncia una retención de recursos que pertenecen a los trabajadores.
