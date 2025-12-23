San Lorenzo atravesó un día muy importante para su vida institucional ya que luego de la acefalía asumió Sergio Costantino como presidente provisorio del Ciclón hasta las elecciones que se darán el 30 de mayo. El dirigente rompió el silencio y soltó un mensaje que impacta directo en River y en Boca.
El mensaje de San Lorenzo para River y Boca que revoluciona el mercado de pases
Sergio Costantino habló sobre la venta de jugadores de San Lorenzo tras las ofertas enviadas por River y Boca.
El mercado de pases está cada día más caliente y curiosamente tanto River como Boca posaron sus ojos en jugadores de San Lorenzo. El Xeneize ya tiene prácticamente todo listo para cerrar la contratación de Gastón Hernández para la defensa y también está siguiendo de cerca a Alexis Cuello, un delantero que recomendó nada menso que Martín Palermo.
Por su parte River comenzó negociaciones para quedarse con Jhohan Romaña, considerado el mejo jugador de San Lorenzo y de los mejores defensores del país en el último año, mientras que también hubo consultas por Elías Báez, joven lateral izquierdo de 21 años que también atravesó un gran 2025 y tiene una proyección más que interesante.
San Lorenzo no remata jugadores
Sergio Costantino habló sobre el mercado de pases de San Lorenzo y si bien no mencionó directamente a River y Boca con las gestiones que ya se han iniciado, sí dejó en claro que el Ciclón no tiene pensado vender jugadores para saldar deudas. “Hay que afrontar las deudas internas, las inhibiciones y con el plantel. Tenemos un plan económico, pero hay que tener responsabilidad”, afirmó.
“En principio no es la idea vender jugadores para levantar las inhibiciones, vamos a hacer las cosas como se deben hacer. Los tiempos administrativos y los que tengan que ver con el financiamiento van a llevar un tiempo, que esperemos sea el menor tiempo posible para cubrir las obligaciones”, comentó el dirigente de manera tajante.
Esto quiere decir que si River y Boca tenían pensado sacar jugadores de San Lorenzo por poco dinero, eso no será posible bajo la administración de Costantino en el Ciclón. Las próximas horas serán más que importantes para ver cómo avanzan las charlas entre clubes donde ahora los interlocutores del club de Boedo cambiaron, por lo que todas las negociaciones que ya se habían encaminado deberán realizarse nueva y posiblemente bajo nuevos términos.
