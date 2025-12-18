Luego de que se decretara la acefalía en San Lorenzo, Marcelo Moretti comenzó a brindar declaraciones en distintos medios. En ese contexto, el —por el momento— ex presidente del Ciclón se refirió a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, es decir, a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.
¿QUÉ DIJO?
Marcelo Moretti dejó expuesto a Chiqui Tapia con sus declaraciones
Para algunos, Marcelo Moretti expuso directamente a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino en sus declaraciones luego de que se decretara la acefalía en San Lorenzo.
Este es quizá el momento con mayor debilidad de quienes conducen la AFA y las declaraciones de Moretti no ayudaron según la observación de algunos.
Marcelo Moretti, Chiqui Tapia y Pablo Toviggino
En el programa que conduce Mariano Closs por ESPN suele analizarse la gestión de la AFA, y en este contexto de debilidad política no fue la excepción.
Hace apenas unos días, Leo Gabes realizó una interesante observación en ESPN F12: “Qué raro es el fútbol argentino. El presidente de Estudiantes (Verón) recibe la copa en la tribuna y el de San Lorenzo (Moretti) va a las reuniones de AFA. Hacen todo al revés”.
Muchos no logran comprender por qué la AFA respaldó con tanta firmeza a Marcelo Moretti en su intento de continuar al frente de la presidencia de San Lorenzo de Almagro. Incluso, algunos le adjudicaban a Chiqui Tapia parte de la responsabilidad por lo que estaba ocurriendo en el club de Boedo.
Finalmente, el pasado martes 16 de diciembre se produjo la acefalía en el Ciclón, una situación que deja en evidencia tres cuestiones claras:
- Moretti no cuenta con el respaldo de quienes trabajan en el club, algo expuesto públicamente por jugadores y cuerpo técnico.
- Los socios no lo apoyan, como se refleja en los insultos en cada partido y manifestación.
- Tampoco tiene el aval de sus propios pares dentro de la comisión directiva.
En este contexto, el ahora ex presidente del Cuervo agradeció públicamente a las principales autoridades de la AFA: “Le agradecí a Tapia y a Toviggino porque se han portado muy bien con San Lorenzo y conmigo como persona”.
Es decir, una persona con una imagen ampliamente negativa y actualmente procesada terminó respaldando a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, una situación que no hizo más que dejarlos aún más expuestos.
Mientras tanto, San Lorenzo
Desde hace muchos años, la situación política de San Lorenzo se encuentra debilitada, y este escenario se profundizó en abril de este año, cuando se difundió el video que involucra a Marcelo Moretti.
El pasado martes 16 de diciembre se llegó a la acefalía institucional y, en caso de que no prospere el pedido presentado por Moretti ante la Justicia, se avanzará con la designación de un gobierno de transición y, posteriormente, con la convocatoria a elecciones.
Este martes 17 de diciembre, San Lorenzo confirmó a través de un comunicado que la Asamblea Extraordinaria para elegir a los 20 miembros de la nueva Comisión Directiva Transitoria se realizará el lunes 22 de diciembre, a las 18 horas, en el estadio Pedro Bidegain.
Allí se presentarán las distintas listas y se definirá quiénes quedarán a cargo del gobierno transitorio, además de establecerse —probablemente— la fecha de las elecciones anticipadas.
