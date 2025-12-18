Marcelo Moretti dejó expuesto a Chiqui Tapia con sus declaraciones

Finalmente, el pasado martes 16 de diciembre se produjo la acefalía en el Ciclón, una situación que deja en evidencia tres cuestiones claras:

Moretti no cuenta con el respaldo de quienes trabajan en el club, algo expuesto públicamente por jugadores y cuerpo técnico.

Los socios no lo apoyan, como se refleja en los insultos en cada partido y manifestación.

Tampoco tiene el aval de sus propios pares dentro de la comisión directiva.

En este contexto, el ahora ex presidente del Cuervo agradeció públicamente a las principales autoridades de la AFA: “Le agradecí a Tapia y a Toviggino porque se han portado muy bien con San Lorenzo y conmigo como persona”.

image

Es decir, una persona con una imagen ampliamente negativa y actualmente procesada terminó respaldando a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, una situación que no hizo más que dejarlos aún más expuestos.

Mientras tanto, San Lorenzo

Desde hace muchos años, la situación política de San Lorenzo se encuentra debilitada, y este escenario se profundizó en abril de este año, cuando se difundió el video que involucra a Marcelo Moretti.

El pasado martes 16 de diciembre se llegó a la acefalía institucional y, en caso de que no prospere el pedido presentado por Moretti ante la Justicia, se avanzará con la designación de un gobierno de transición y, posteriormente, con la convocatoria a elecciones.

Este martes 17 de diciembre, San Lorenzo confirmó a través de un comunicado que la Asamblea Extraordinaria para elegir a los 20 miembros de la nueva Comisión Directiva Transitoria se realizará el lunes 22 de diciembre, a las 18 horas, en el estadio Pedro Bidegain.

image

Allí se presentarán las distintas listas y se definirá quiénes quedarán a cargo del gobierno transitorio, además de establecerse —probablemente— la fecha de las elecciones anticipadas.

