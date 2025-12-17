Gonzalo Di Renzo es el argentino en el extranjero que, esta semana, se lleva los focos. El delantero, que milita en el Talavera de España, le hizo un gol al poderoso Real Madrid en el partido que ambos equipos disputaron este miércoles, por la Copa del Rey.
GOL AGÓNICO EN LA COPA DEL REY
Un argentino hizo sufrir al Real Madrid de Mbappé: quién es Gonzalo Di Renzo
Gonzalo Di Renzo, surgido en Lanús, marcó en la Copa del Rey. Puso en jaque al Real Madrid con el humilde Talavera y cumplió un sueño.
Por la tercera ronda de la competencia española, que en nuestro país vendría a ser la símil Copa Argentina, Real Madrid se enfrentó ante el humilde Talavera, del Ascenso de España. El partido terminó 3-2, en un duelo que se anticipaba como un trámite accesible para la Casablanca pero en el que terminó sufriendo más de la cuenta.
El equipo de Xabi Alonso no atraviesa un buen momento de la temporada, y las dudas sobre el proceso del técnico resuenan con fuerza en la capital madrileña. El último encuentro en el Santiago Bernabeu terminó con un 2-1 en favor del Manchester City por Champions League y ha dejado a los hinchas furiosos. Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrygo... ninguna de las estrellas se salva.
El 3-2 que hizo transpirar al Real Madrid por Copa del Rey
Este miércoles, el Merengue debía disputar su choque por la Copa del Rey. Allí volvió a ser titular Franco Mastantuono, tras la lesión que lo marginó varios partidos fuera de las canchas. Sin embargo, el argentino que se llevó las luces, esta vez, fue otro.
Gonzalo Di Renzo, de 29 años y nacido en Bahía Blanca pero surgido de las Inferiores de Lanús, marcó el segundo gol para el Talavera que, faltando un par de minutos, se puso a tiro del Real Madrid.
Tras ir perdiendo 2-0 gran parte del encuentro, el humilde club español logró ponerse 1-2 al minuto 80´y hacer transpirar al equipo de Alonso. A los 88´, Kylian Mbappé volvió a dar tranquilidad y sentó el marcador en 3-1.
A los 91´, Di Renzo capturó un rebote en el área y puso el 3-2. No hubo tiempo para más, pero el argentino y su equipo demostraron valentía.
Gonzalo Di Renzo, Lanús, cesiones y Ascenso: el recorrido por el fútbol argentino antes del salto a España
Entre 2015 y 2021, Gonzalo Di Renzo fue siempre jugador de Lanús, pero alternó muchas veces en distintos clubes a los que llegaba a préstamo. Jugó en Sarmiento de Junín, en Patronato, en el Deportivo Lara venezolano y en el San Antonio estadounidense.
En 2021 se fue libre a Estudiantes de Caseros, y tras un año allí, en 2022 emigró a España. Primero Ourense FC, después Lanzarote y, desde julio pasado (último mercado de pases), Talavera.
"Marcar un gol sería una cosa de otro planeta", decía un Di Renzo con acento español en la previa del cotejo ante Real Madrid. Hoy, con el marcador ya consumado, puede tacharlo de la lista.
+ de Golazo24
El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección
El joven Ancelotti rompe contrato en Brasil por no echar a su preparador físico
El VIDEO viral de Messi hablando hindú en el ritual de un centro de animales
Ni pasillo ni sanción: Ruggeri refutó a Verón pero reconoció error de AFA con Estudiantes