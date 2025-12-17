Un argentino hizo sufrir al Real Madrid de Mbappé: quién es Gonzalo Di Renzo

Tras ir perdiendo 2-0 gran parte del encuentro, el humilde club español logró ponerse 1-2 al minuto 80´y hacer transpirar al equipo de Alonso. A los 88´, Kylian Mbappé volvió a dar tranquilidad y sentó el marcador en 3-1.

image El Merengue sacó adelante un partido incómodo @realmadrid

A los 91´, Di Renzo capturó un rebote en el área y puso el 3-2. No hubo tiempo para más, pero el argentino y su equipo demostraron valentía.

Gonzalo Di Renzo, Lanús, cesiones y Ascenso: el recorrido por el fútbol argentino antes del salto a España

Entre 2015 y 2021, Gonzalo Di Renzo fue siempre jugador de Lanús, pero alternó muchas veces en distintos clubes a los que llegaba a préstamo. Jugó en Sarmiento de Junín, en Patronato, en el Deportivo Lara venezolano y en el San Antonio estadounidense.

En 2021 se fue libre a Estudiantes de Caseros, y tras un año allí, en 2022 emigró a España. Primero Ourense FC, después Lanzarote y, desde julio pasado (último mercado de pases), Talavera.

"Marcar un gol sería una cosa de otro planeta", decía un Di Renzo con acento español en la previa del cotejo ante Real Madrid. Hoy, con el marcador ya consumado, puede tacharlo de la lista.

+ de Golazo24

El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección

El joven Ancelotti rompe contrato en Brasil por no echar a su preparador físico

El VIDEO viral de Messi hablando hindú en el ritual de un centro de animales

Ni pasillo ni sanción: Ruggeri refutó a Verón pero reconoció error de AFA con Estudiantes