CAMBIOS EN LA DOMICILIARIA
CFK podrá subir dos horas por día a la terraza de San José 1111
El TOF 2 ordenó que los letrados y contadores justifiquen en qué causas asisten a CFK. Le permitió subir dos horas por día a la terraza de San José 1111.
El segundo informe respecto sobre el comportamiento de CFK su prisión domiciliaria ingresó al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), y el juez federal Jorge Gorini, responsable de ejecutar la pena del caso Vialidad, adoptó nuevos criterios sobre las visitas irrestrictas a CFK que alcanza a familiares, abogados, contadores y médicos. Entre ellos.se estableció que podrá acceder a la terraza dos horas por día.
Primer informe
Cristina Kirchner había pasado de manera favorable el primer informe respecto a las reglas que rigen por orden del TOF 2 al momento de concederle el beneficio de la morigeración de la pena. Ahora ingresó a Comodoro Py el segundo informe sobre el cual el magistrado resolvió aplicar nuevas medidas a la morigeración de la pena.
De acuerdo con el medio Clarín, el juez renovó la revisión trimestral del comportamiento de la expresidenta en cuanto a las reglas impuestas a su arresto domiciliario. Se mantendrá como domicilio San José 1.111 con tobillera electrónica.
El magistrado tomó ahora nuevas medidas. Si bien en líneas generales se mantienen los aspectos impuestos en junio, se limitó al grupo de irrestrictos, es decir, aquellas personas que no debían pedir autorización previa para ingresar a San José 1.111.
Ese grupo estaba integrado por familiares, abogados y médicos. Cristina sumó contadores y apoderados.
Del relevamiento realizado por el presidente del Tribunal, sobre las personas en principio autorizadas a visitarla de forma irrestricta, se solicitó que se aporte en qué procesos le están asistiendo cada uno por su especialidad. Asimismo, decidió el juez Gorini, reducir aquellos que no están suficientemente acreditados.
Otro de los puntos analizados por el magistrado refiere al pedido de la defensa para acceder a la terraza. El juez Gorini entendió que era atendible el reclamo y autorizó el uso de dicho espacio, al comprender que es “equiparable al patio para los presos comunes y de conformidad con tratados internacionales".
Sin embargo, el uso de la terraza también contará con restricciones. El acceso a la terraza sólo durante dos horas por día.
