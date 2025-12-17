CFK podrá subir dos horas por día a la terraza de San José 1111

Ese grupo estaba integrado por familiares, abogados y médicos. Cristina sumó contadores y apoderados.

jorge-gorinijpg Juez Jorge Gorini

Del relevamiento realizado por el presidente del Tribunal, sobre las personas en principio autorizadas a visitarla de forma irrestricta, se solicitó que se aporte en qué procesos le están asistiendo cada uno por su especialidad. Asimismo, decidió el juez Gorini, reducir aquellos que no están suficientemente acreditados.

Otro de los puntos analizados por el magistrado refiere al pedido de la defensa para acceder a la terraza. El juez Gorini entendió que era atendible el reclamo y autorizó el uso de dicho espacio, al comprender que es “equiparable al patio para los presos comunes y de conformidad con tratados internacionales".

Sin embargo, el uso de la terraza también contará con restricciones. El acceso a la terraza sólo durante dos horas por día.

