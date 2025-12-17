Los senadores nacionales recibieron en la cámara alta a autoridades de la CGT y escucharon sus ideas en torno a la Reforma Laboral: Bullrich busca aprobar la "modernización" antes de fin de año.
CÚPULA DE LA CGT EN EL CONGRESO
Patricia Bullrich confirmó cambios en la reforma laboral y que escucharán a los sindicatos
La presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, reconoció modificaciones para avanzar con el dictamen y aprobar todo el 26/12. Reunión con la CGT.
De todas formas, el jueves 18/12 numerosos sindicatos realizarán una multitudinaria marcha a Plaza de Mayo en contra del texto oficial de la llamada “modernización laboral”.
La postura de La Libertad Avanza del presente mes de diciembre dista mucho del que tuvieron los oficialistas en los anteriores intentos de modificar el cuerpo legal referido al trabajo.
La central obrera hizo hincapié en "la falta de diálogo" con la Casa Rosada por no haberlos sentado en la mesa de la confección del proyecto.
Bullrich arriesgó que "la idea es sesionar el 26 de diciembre y cerrar el año esperando también avanzar con el presupuesto nacional".
La principal preocupación de los sindicatos y la CGT
Uno de los puntos que más preocupaba al bloque de Fuerza Patria era el relacionado con la retroactividad.
En otras palabras, que se pueda echar personal que estaba en blanco con la nueva ley laboral (en caso de que se aprobara).
Bullrich defendió la iniciativa y se mostró optimista con respecto al resultado final.