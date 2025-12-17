urgente24
ACTUALIDAD Patricia Bullrich > CGT > sindicatos

CÚPULA DE LA CGT EN EL CONGRESO

Patricia Bullrich confirmó cambios en la reforma laboral y que escucharán a los sindicatos

La presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, reconoció modificaciones para avanzar con el dictamen y aprobar todo el 26/12. Reunión con la CGT.

17 de diciembre de 2025 - 20:20
Patricia Bullrich.&nbsp;

Patricia Bullrich. 

Los senadores nacionales recibieron en la cámara alta a autoridades de la CGT y escucharon sus ideas en torno a la Reforma Laboral: Bullrich busca aprobar la "modernización" antes de fin de año.

De todas formas, el jueves 18/12 numerosos sindicatos realizarán una multitudinaria marcha a Plaza de Mayo en contra del texto oficial de la llamada “modernización laboral”.

Hemos escuchado distintas voces, desde la CTA, el triunvirato de la CGT y las cámaras empresarias. Se está trabajando y recepcionando una serie de ideas y habrá modificaciones. Hemos escuchado distintas voces, desde la CTA, el triunvirato de la CGT y las cámaras empresarias. Se está trabajando y recepcionando una serie de ideas y habrá modificaciones.

Seguir leyendo

La postura de La Libertad Avanza del presente mes de diciembre dista mucho del que tuvieron los oficialistas en los anteriores intentos de modificar el cuerpo legal referido al trabajo.

La central obrera hizo hincapié en "la falta de diálogo" con la Casa Rosada por no haberlos sentado en la mesa de la confección del proyecto.

Bullrich arriesgó que "la idea es sesionar el 26 de diciembre y cerrar el año esperando también avanzar con el presupuesto nacional".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2001407614521835857&partner=&hide_thread=false

La principal preocupación de los sindicatos y la CGT

Uno de los puntos que más preocupaba al bloque de Fuerza Patria era el relacionado con la retroactividad.

En otras palabras, que se pueda echar personal que estaba en blanco con la nueva ley laboral (en caso de que se aprobara).

Bullrich defendió la iniciativa y se mostró optimista con respecto al resultado final.

Hace 15 años que la Argentina no crea empleo. El 90 % de los empleos que se crean son por fuera de las leyes laborales. Son trabajadores que no tienen obra social, seguro de desempleo o riesgos de trabajo. No tienen nada. Así que esta ley, lo que va a traer son derechos. Esto va a generar que no haya trabajadores de primera y de segunda. Habrá un blanqueo de aquellos que hoy están en condiciones de informalidad. Hace 15 años que la Argentina no crea empleo. El 90 % de los empleos que se crean son por fuera de las leyes laborales. Son trabajadores que no tienen obra social, seguro de desempleo o riesgos de trabajo. No tienen nada. Así que esta ley, lo que va a traer son derechos. Esto va a generar que no haya trabajadores de primera y de segunda. Habrá un blanqueo de aquellos que hoy están en condiciones de informalidad.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES