Patricia Bullrich confirmó cambios en la reforma laboral y que escucharán a los sindicatos

Bullrich arriesgó que "la idea es sesionar el 26 de diciembre y cerrar el año esperando también avanzar con el presupuesto nacional".

Patricia Bullrich reconoció que se trabaja con distintos sectores para lograr "la mejor ley" y confirmó que la CGT participará en el debate en el Senado.



La principal preocupación de los sindicatos y la CGT

Uno de los puntos que más preocupaba al bloque de Fuerza Patria era el relacionado con la retroactividad.

En otras palabras, que se pueda echar personal que estaba en blanco con la nueva ley laboral (en caso de que se aprobara).

Bullrich defendió la iniciativa y se mostró optimista con respecto al resultado final.

Hace 15 años que la Argentina no crea empleo. El 90 % de los empleos que se crean son por fuera de las leyes laborales. Son trabajadores que no tienen obra social, seguro de desempleo o riesgos de trabajo. No tienen nada. Así que esta ley, lo que va a traer son derechos. Esto va a generar que no haya trabajadores de primera y de segunda. Habrá un blanqueo de aquellos que hoy están en condiciones de informalidad. Hace 15 años que la Argentina no crea empleo. El 90 % de los empleos que se crean son por fuera de las leyes laborales. Son trabajadores que no tienen obra social, seguro de desempleo o riesgos de trabajo. No tienen nada. Así que esta ley, lo que va a traer son derechos. Esto va a generar que no haya trabajadores de primera y de segunda. Habrá un blanqueo de aquellos que hoy están en condiciones de informalidad.