¿Hay que exorcizar el Congreso?; Meloni y Chapo, cuestión de tamaño; Mayans versus Bullrich

En Argentina, la escena hizo recordar a una vieja publicidad de una aseguradora que reunió a dos campeones olímpicos bien distintos en estatura: Paula Pareto y Manu Ginóbili.

Embed - Meloni y el gigante africano: la foto que se volvió viral

3-Arranque caliente en el Senado: José Mayans versus Bullrich

Hubo cruces a los gritos porque algunos micrófonos estuvieron cerrados

La primera sesión con el nuevo Senado comenzó con escándalo y tensión política.

La oficialista Patricia Bullrich discutió fuerte con el opositor José Mayans, un cruce que promete repetirse como clásico en cada sesión.

Más tarde, en el recinto, la vicepresidenta no les abrió el micrófono ya que previamente se había acordado que no hubiera discursos

[