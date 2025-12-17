¿Hay que exorcizar el Congreso?; Meloni y Chapo, cuestión de tamaño; Mayans versus Bullrich

1-¿Fantasmas en el Salón Azul del Congreso?
Es una de las estructuras más importantes del Congreso de la Nación, ya que conecta ambas cámaras legislativas y cumple un rol central en la vida parlamentaria.
¿Hay que exorcizar el Congreso Nacional?; Giorgia Meloni (Italia) y Daniel Chapo (Mozanbique): cuestión de tamaño; José Mayans versus Bullrich
Tiene forma octogonal y sostiene la imponente cúpula del edificio que ocupa la manzana delimitada por Rivadavia, Yrigoyen, Combate de los Pozos y Entre Ríos.
La premier italiana, que mide 1,58 metros, se vio sorprendida por la impactante diferencia de altura con su par de Mozambique.
Daniel Chapo parece un jugador de la NBA y supera los dos metros, una postal que no pasó desapercibida en el escenario internacional.
En Argentina, la escena hizo recordar a una vieja publicidad de una aseguradora que reunió a dos campeones olímpicos bien distintos en estatura: Paula Pareto y Manu Ginóbili.
Hubo cruces a los gritos porque algunos micrófonos estuvieron cerrados
La primera sesión con el nuevo Senado comenzó con escándalo y tensión política.
La oficialista Patricia Bullrich discutió fuerte con el opositor José Mayans, un cruce que promete repetirse como clásico en cada sesión.
Más tarde, en el recinto, la vicepresidenta no les abrió el micrófono ya que previamente se había acordado que no hubiera discursos
