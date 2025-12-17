Boca se encuentra en un proceso de reconstrucción luego de lo que fue un 2025 sin títulos donde la mirada está puesta en la Copa Libertadores del próximo año. Juan Román Riquelme tiene la idea de mantener a sus mejores hombres y sumar futbolistas de jerarquía pero ahora surgió una noticia impactante sobre Miguel Merentiel.
SE AGARRAN LA CABEZA
Terremoto en Boca por la última noticia sobre el futuro de Merentiel
Miguel Merentiel viene recibiendo sondeos del exterior y en las últimas horas se confirmó una noticia que no esperaban en Boca.
De todos los delanteros que tiene Boca el de mejor nivel y que se convirtió en un indiscutido es Merentiel. El Charrúa trabajó y mucho para poder convertirse no solo en una pieza fundamental del equipo sino que además es uno de los capitanes del plantel junto con Edinson Cavani y Leandro Paredes. Ahora lo que se sabe es que el Xeneize podría perderlo.
Durante los últimos días surgió la información que Merentiel había expresado sus ganas de irse de Boca, algo que él mismo desmintió. No obstante, esto no significa que se vaya a quedar en el Xeneize para comenzar la competencia en 2026 ya que todo puede cambiar si aparece una oferta importante, y todo indica que hay interesados dispuestos a poner bastante dinero.
En las últimas horas surgió la información que Rayados de Monterrey y América de México desataron una disputa para quedarse con los servicios de Miguel Merentiel, y esto lógicamente desata un terremoto importante en Boca. Al tratarse de dos de los equipos más poderoso económica y deportivamente de la Liga MX, en Brandsen 805 saben que hay posibilidades certeras de que llegue una oferta bomba.
Merentiel analiza su salida ante una buena ofeta
Desde el entorno de Merentiel aclaran que La Bestia está muy cómodo en Boca pero que el factor económico empieza a pesar fuerte en su vida y en su carrera. Con 29 años el jugador aún no realizó una diferencia económica importante y la chance de emigrar a un mercado donde llueven los dólares como el mexicano es algo bastante seductor.
En Boca están más que expectantes sabiendo que la oferta por Merentiel puede llegar en cualquier momento y si bien la cláusula de salida es de 18 millones de dólares, Juan Román Riquelme no pondría trabas para dejarlo ir su la propuesta supera levemente los 10 millones de dólares limpios para el club, dinero que reinvertiría en la compra de otro delantero.
Más en GOLAZO 24
Las bombas de Marcelo Moretti que desataron un estallido en San Lorenzo: "Golpe de estado"
Cristian Medina confirmó su futuro tras los rumores de llegada a River
Verón fulminó a la AFA y reveló lo que deja en offside a Chiqui Tapia: "No le debo nada"
La decisión de Marino Hinestroza tras la oferta de Riquelme para que sea refuerzo de Boca