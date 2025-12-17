Terremoto en Boca por la última noticia sobre el futuro de Merentiel

De todos los delanteros que tiene Boca el de mejor nivel y que se convirtió en un indiscutido es Merentiel. El Charrúa trabajó y mucho para poder convertirse no solo en una pieza fundamental del equipo sino que además es uno de los capitanes del plantel junto con Edinson Cavani y Leandro Paredes. Ahora lo que se sabe es que el Xeneize podría perderlo.