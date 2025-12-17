urgente24
Otra vez incidentes frente al Congreso: Voltearon una valla y la Policía repelió con hidrantes

En paralelo al tratamiento de la 'ley de leyes' se realizaba la habitual marcha de los jubilados de los miércoles.

17 de diciembre de 2025 - 17:45
La Policía repelió a los manifestantes con descargas de agua.&nbsp;

Mientras en el recinto en el recinto de la Cámara de Diputados se debatía el proyecto de Presupuesto del Gobierno, afuera del Congreso se repetían imágenes de incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Un sector de los que protestaban logró quitar una valla que los separaba de los efectivos que intentaban aplicar el protocolo antipiquetes. La respuesta con ráfagas de agua con mangueras y un camión hidrante.

