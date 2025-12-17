Mientras en el recinto en el recinto de la Cámara de Diputados se debatía el proyecto de Presupuesto del Gobierno, afuera del Congreso se repetían imágenes de incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
DURANTE LA SESIÓN
Otra vez incidentes frente al Congreso: Voltearon una valla y la Policía repelió con hidrantes
En paralelo al tratamiento de la 'ley de leyes' se realizaba la habitual marcha de los jubilados de los miércoles.
Un sector de los que protestaban logró quitar una valla que los separaba de los efectivos que intentaban aplicar el protocolo antipiquetes. La respuesta con ráfagas de agua con mangueras y un camión hidrante.
