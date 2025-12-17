El bloque de LLA en la Cámara de Diputados vivió un papelón este miércoles en la sesión en la que se debate el proyecto de Presupuesto. Es que el diputado oficialista Lisando Almirón llenó de elogios al presidente Javier Milei por las obras que éste supuestamente incluyó en el anexo del texto.
Papelón de LLA en Diputados: "Estudie en su casa y después venga"
El oficialista Lisandro Almirón se deshizo en elogios hacia Javier Milei por obras que supuestamente incluyó en el presupuesto. Pero estaba leyendo el dictamen del peronismo.
Se enfocó en las de su provincias, Corrientes, donde compitió, por la gobernación postulado por Karina Milei pero terminó en 4to puesto.
Fue durante esa enumeración que le hicieron notar a Almirón que, en realidad, estaba leyendo el dictamen de minoría impulsado por el peronismo, en el que incluyó obras que no contempla el proyecto oficial.
"Ya sé que es tu dictamen", dijo Almirón para salir del paso.
Fue fulminante la diputada de Izquierda Myriam Bregman cuando tomó la palabra después del libertario. "Es increíble que no sepan lo que están leyendo", dijo.
Cuando Almirón le solicitó una interrupción, Bregman lo rechazó y lo defenestró. "Estudie en su casa y después venga", disparó.
A su turno, Germán Martínez, jefe de la bancada peronista, confirmó que las que Almirón leyó eran parte de un anexo de su dictamen. "Lo invitamos al diputado de LLA a que nos ayude a modificar la planilla anexa para que estén las obras de la provincia de Corrientes", lo chicanéo.
