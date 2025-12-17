Papelón de LLA en Diputados: "Estudie en su casa y después venga"

Cuando Almirón le solicitó una interrupción, Bregman lo rechazó y lo defenestró. "Estudie en su casa y después venga", disparó.

Embed [AHORA] "Almirón, estudie en su casa porque es una tomada de pelo": Bregman cruzó al diputado libertario porque es "terrible" que "no sepan" lo que "están leyendo", y advirtió que hay "una angustia enorme" de "muchas personas" que "no llegan a fin de mes". https://t.co/O8xNj9iJRW pic.twitter.com/27O670puwO — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 17, 2025

A su turno, Germán Martínez, jefe de la bancada peronista, confirmó que las que Almirón leyó eran parte de un anexo de su dictamen. "Lo invitamos al diputado de LLA a que nos ayude a modificar la planilla anexa para que estén las obras de la provincia de Corrientes", lo chicanéo.

Embed [AHORA] "Es nuestro dictamen": Germán Martínez advirtió que "las obras que enumeró" Lisandro Almirón están "incluidas en una lista anexa" que presentaron desde Unión por la Patria y lo invitó a "incorporar" las modificaciones. https://t.co/TgMZRWbFXO pic.twitter.com/vBvacozEsw — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 17, 2025

